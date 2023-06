Putin lässt Luftschutzbunker für Moskaus Elite bauen

Von: Daniel Dillmann

Russlands Elite scheint nach den Drohnenangriffen auf Moskau verunsichert. Der Kreml lässt deshalb neue Luftschutzbunker errichten.

Moskau - Auch wenn Präsident Wladimir Putin die Drohnenangriffe auf Moskau nur als Provokation bezeichnet, scheint der Kreml doch Konsequenzen aus den Attacken zu ziehen. Nur wenige Tage nach den Ereignissen und mitten im Ukraine-Krieg hat Russlands Regierung einen Vertrag über den Bau eines Luftschutzbunkers auf dem Gelände eines Moskauer Elite-Krankenhauses abgeschlossen. Das berichtet die Moscow Times und beruft sich dabei auf den Vertrag, der dem Nachrichtenportal offenbar vorliegt.

Der Bunker unter dem Krankenhaus in Moskau soll demnach 800 Menschen Platz bieten. Die Bauarbeiten hätten bereits begonnen und sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen sein. Der Bau soll Russland rund 35 Millionen Rubel kosten (etwa 400.000 Euro). Laut Moscow Times ist der Bunker vor allem „VIP-Patienten“ und dem Krankenhauspersonal vorbehalten.

Bunker-Bau in Moskau nach Drohnenangriffen

Das Krankenhaus, unter dem der Luftschutzbunker entstehen soll, liegt etwa 17 Kilometer vom Kreml entfernt. Die Anlage soll so konzipiert sein, dass Angriffe auf Russland mit konventionellen als auch mit nuklearen Waffen standhalten kann. Es soll mehrere Notausgänge und Nebenräume geben, dazu moderne Belüftungs- und Heizungsanlagen. Reinigungsfilter sollen die Menschen im Bunker vor dem Eindringen von „gasförmigen Massenvernichtungsmitteln“ schützen, wie die Moscow Times aus dem Vertrag zitiert.

Wladimir Putin bei einer Videokonferenz mit dem russischen Sicherheitsrat im Kreml. © GAVRIIL GRIGOROV/AFP

Der Bunker-Bau in Moskau beginnt unmittelbar nach Drohnenangriffen auf die Hauptstadt Russlands. Am Dienstag hatte das russische Verteidigungsministerium den Abschuss von acht Drohnen gemeldet, die in den Luftraum über Moskau eingedrungen waren. Unabhängige Medien berichten dagegen von bis zu 32 Drohnen. Bei den Angriffen gab es keine Verletzten. Mehrere Gebäude in der Hauptstadt wurden aber beschädigt. Eine Drohne soll nur wenige Kilometer von der Nowo-Ogarjowo-Residenz Putins entfernt abgestürzt seien.

Heftige Gefechte in Belgorod setzen sich fort

Russland macht die Ukraine für die Angriffe auf Moskau verantwortlich. Doch Kiew streitet jede Beteiligung ab. Neben Moskau sind auch die russischen Grenzregionen immer mehr vom Ukraine-Krieg betroffen. In Belgorod lieferten sich russische Spezialeinheiten und Partisanen heftige Gefechte. Mehrere Menschen sollen ums Leben gekommen sein. Auch hier streitet die Ukraine eine Beteiligung weiter ab.