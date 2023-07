„Wir sehen eine Zunahme der alpinen Gefahren“

Von: Patrick Guyton

In der Silvrettagruppe im Gemeindegebiet von Galtür in Tirol ereignet sich im Juni 2023 ein massiver Bergsturz. © dpa

Tobias Hipp vom Deutschen Alpenverein im FR-Interview über die wichtigste Vorbereitung für Bergsport und die Vereinbarkeit von Naturschutz und Wandern.

Herr Hipp, in den Alpen brechen, wie kürzlich bei Galtür in Tirol, ganze Bergteile unvermittelt herab. Wie groß ist die Gefahr für Wandernde und Kletternde?

Man muss sich darüber im Klaren sein: Im Gebirge muss man immer mit den üblichen alpinen Gefahren rechnen. Sei es Steinschlag, der Abgang von Schlammlawinen oder auch Felsstürze. In dieser Dimension wie beim Fluchthorn bei Galtür geschieht so etwas aber eher selten. Für den Bergsportler ist es aber nie ganz auszuschließen.

Nehmen die Bedrohungen zu?

Ja, diese Ereignisse häufen sich. Im vergangenen Jahr etwa wurden im Mai Bergsteiger im Wallis Opfer eines Eissturzes in 3400 Meter Höhe. Sie mussten evakuiert werden, es gab zwei Tote und zwei Schwerverletzte. Kurz darauf, im Juli, brach ein Teil der steilen Gletscherzunge an der Marmolata in den Dolomiten ab und verschüttete den Aufstiegsweg – elf Tote, acht Verletzte.

Wen es auf den Berg zieht, ist diesem Risiko also ausgeliefert?

Nein, nicht per se. Große Berg- oder Eisstürze bleiben eher die Ausnahme. Wir sehen aber eine Zunahme der üblichen alpinen Gefahren, die es immer schon gegeben hat, wie Steinschlag und kleine Felsstürze. Das Risiko für den Bergsportler lässt sich aber meist reduzieren. Am wichtigsten ist eine gute Alpinausbildung, dadurch kann man Gefahren real einschätzen. Man lernt, wie man sich sicher an einem Gletscher bewegt.

Zur Person Tobias Hipp ist Geograf beim Deutschen Alpenverein, Abteilung Naturschutz und Kartographie. Er promovierte zu Permafrost.

Was kann man als Vorbereitung machen?

Absolut notwendig ist eine gründliche Tourenplanung. Man muss sich aktuelle Informationen einholen, wie die Bedingungen etwa am Gletscher sind oder ob Steinschlagzonen gemeldet wurden. Das ändert sich von Jahr zu Jahr schneller, es bilden sich beispielsweise neue Spaltenzonen, oder der Übergang vom Gletscher an den Fels wird schwieriger.

Wann sollte man auf eine Tour verzichten?

Sehr warme Temperaturen und anhaltende Hitzewellen begünstigen Steinschlag und Felsstürze. Starkregen ist oft der Auslöser: Es dringt viel Wasser in den Berg, Schuttflächen können zu Schlammlawinen werden. Wann es genau zu einem Bergsturz kommt, ist aber leider weiterhin nicht genau vorhersehbar.

Wenn sie denn gefährlich sein können und immer wieder auch gefährlich sind – sollte man auf solche Touren in den Bergen nicht einfach verzichten und die Natur Natur bleiben lassen?

Das sehen ich und der Alpenverein natürlich nicht so. Die Berge sollten schonend von Bergsportlern und Wanderern genutzt werden. Naturschutz ist uns auch sehr wichtig. Doch man sieht – durch die Corona-Zeit verstärkt – eine starke Zunahme von Alpen-Besuchern. Das freut einen, das Erleben in der Natur ist ja wichtig und für die Menschen eine große Bereicherung. Doch eine bessere Lenkung der Besucher ist wichtig. Wird das gut gesteuert und erhält der Naturschutz seine Berechtigung, dann haben alle genug Platz am Berg.

Tobias Hipp. © Tobias Hase