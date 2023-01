„Wir schaffen eine Million Solardächer“

Von: Joachim Wille

Sonnenenergie kann viel Geld sparen helfen, zunächst ist eine Solaranlage aber eine große Investition. © Benoit Doppagne/afp

Der Unternehmer Mario Kohle über Module zur Miete, Sparen mit Sonnenenergie - und warum die Politik Bürokratie abbauen muss

Herr Kohle, Sie haben angekündigt, mit ihrem Unternehmen bis 2030 eine Million Solarstrom-Anlagen auf deutsche Hausdächer zu bringen. Klingt, gelinde gesagt, ambitioniert. Wie soll das funktionieren? Bisher haben Sie rund 30 000 geschafft.

Ich bin zuversichtlich, wir schaffen die eine Million. Die Energiekrise ist ein globales Problem, daher muss auch Solarenergie zu einer globalen Lösung werden. Das ist mein großer Traum. 99 Prozent des Weges liegen noch vor uns. Wir haben es bisher geschafft, uns jedes Jahr zu verdreifachen. Wir bauen heute jeden einzelnen Tag mehr Solaranlagen als im ganzen Jahr 2017 insgesamt. Das funktioniert dank unserer eigenen Akademie, in der wir Solar-Handwerker selbst schulen, und dank unserem Standort im chinesischen Shenzhen, wo wir direkt bei den größten Herstellern der Welt einkaufen. Damit lösen wir die Engstellen im Solarmarkt.

Bei ihrem Mietmodell müssen Kund:innen zwar am Anfang nichts investieren, aber dann 20 Jahre lang zahlen. Sie behaupten, das sei am Ende billiger für sie – obwohl Ihre Firma die nicht gerade billige Solaranlage finanzieren muss. Wie machen Sie das?

Wenn ein einzelner Hausbesitzer einen Kredit möchte, muss er oft von Bank zu Bank laufen. Dann muss er noch die Bank im Grundbuch eintragen lassen. Das kann viel Stress kosten. Wir haben dieses Problem gelöst, indem wir Verträge mit Banken schließen, wie den Sparkassen, der DKB oder der ING, und dafür günstige Konditionen verhandeln. Die Solaranlage zur Miete kostet im Kern genauso viel wie eine finanzierte Solaranlage. Es ist aber einfacher für den Kunden.

Funktioniert Ihr Modell denn auch jetzt noch? Die Kosten für die Solarmodule sind stark gestiegen, Folge auch der hohen Nachfrage in der von Putin ausgelösten Energiekrise.

Mit Solaranlage und E-Auto sparen Sie im Schnitt tausend Euro gegenüber Benzin und Strom – pro Jahr. Und: 20 Jahre kümmert sich Enpal um den Betrieb, tauscht beispielsweise Wechselrichter und Speicher aus. Wer schnell etwas tun möchte für seine Unabhängigkeit von fossiler Energie, der sollte in eine Solaranlage mit E-Auto-Ladestation investieren.

Aber Sie haben die Mietpreise zuletzt um 18 Prozent hochgesetzt. Ein Schock für potenzielle Kund:innen.

Die Zinserhöhungen gingen leider auch an uns nicht spurlos vorbei. Aber die Kosten für fossile Energie sind um ein Vielfaches mehr gestiegen. Benzin, Gas, Strom: Die Preise sprengen alle Rekorde. Daher bleibt Solarenergie eine gute Investition. Vor allem, wer sein E-Auto mit Strom vom eigenen Dach lädt, kann schnell Geld sparen. Seit Beginn des Ukrainekrieges ist den Leuten schlagartig klar geworden, dass sie eine Solaranlage und ein E-Auto wollen. Unsere Nachfrage hat sich seit dem 24. Februar verdreifacht.

Frühere Versuche mit Mietmodellen sind gescheitert. Warum soll es jetzt besser laufen?

Die Miete hat sich seit zehn Jahren auf dem Markt bewährt. Dass es früher auch einmal Firmen gab, die gescheitert sind, ist heute nicht mehr relevant. Es gab auch einmal viele gescheiterte Autofirmen, und trotzdem hat Henry Ford sich durchgesetzt.

Mario Kohle © enpal

In Umfragen meinte schon vor der aktuellen Energiekrise die Hälfte der 16,5 Millionen Einfamilienhausbesitzer:innen, Sie wollen in den nächsten drei Jahren eine Solaranlage installieren lassen. Doch bisher wurden jährlich maximal 200 000 gebaut. Woran liegt das?

Als wir vor fast sechs Jahren begannen, Solaranlagen online zu verkaufen, haben wir gelernt: Photovoltaik ist ein „high complexity, low interest“-Produkt. Das heißt: Solaranlagen sind eine große Anschaffung, nach dem Eigenheim oft die zweitteuerste im Leben. Und die wenigsten sind Energieexperten, die eine Passion für Wechselrichter und Kilowatt-peaks haben. Zugleich fällt es leicht, die Entscheidung aufzuschieben. Denn es macht gefühlt wenig Unterschied, ob ich mir die Solaranlage heute oder morgen zulege. Daher haben wir entschieden: Wir wollen den Weg zur eigenen Solaranlage so einfach wie möglich machen. Im Idealfall ist das Einzige, was unsere Kunden noch selbst tun müssen, die Gartentür für unsere Monteure aufzumachen. Um den Rest kümmern wir uns.

Derzeit gibt es gar nicht genug Handwerker:innen, um einen Solarboom zu entfesseln, wie er Ihnen vorschwebt…

Wir haben eine eigene Akademie gegründet, in der wir Monteure und Elektriker schulen und fest bei uns anstellen. Wir vermitteln also nicht nur an Subunternehmer weiter, sondern installieren die Anlagen selbst. Die Qualität sichern wir durch umfangreiche Dokumentation: Unsere Handwerker fotografieren jeden Schritt, und unser Team prüft jede Montage. Die Banken verlangen hier sehr hohe Qualitätsstandards. Zusätzlich bauen wir unsere Partnerschaften mit externen Handwerksbetrieben aus. So schaffen wir es, dass wir schnell und mit hoher Qualität bauen können. In der Regel dauert es bei uns nur sechs Wochen von der Unterschrift bis zur eigenen Solaranlage.

Zur Person Mario Kohle ist Gründer und Chef des Solarunternehmens Enpal, das Photovoltaik-Anlagen vor allem auf Einfamilienhäuser baut, und zwar mit einem Mietmodell, das über 20 Jahre läuft. Enpal ist 2017 gegründet worden und Marktführer in diesem Segment, Wettbewerber sind unter anderem die Unternehmen DZ-4, Otovo und Zolar. jw

Gibt es den genug Menschen, die als „Solarteur“ einsteigen wollen?

Unsere Akademie ist für Monate ausgebucht. Das Interesse ist riesig. Unsere Handwerker empfehlen uns an ihre Freunde und Familie weiter. Viele sind Quereinsteiger. 70 bis 80 Prozent unserer Monteure haben Migrationshintergrund. Oft sind es Menschen mit nur niedriger formaler Berufsqualifikation. Diese Menschen können wir in kurzer Zeit zum Solar-Monteur schulen, mit gutem Gehalt und fester Anstellung. Das Einzige, was sie brauchen: grundlegende Deutschkenntnisse und Motivation für den Job. Und schwindelfrei sollten sie sein.

Tut die Regierung denn genug für den Ausbau der Erneuerbaren?

Ich spüre den guten Willen der Politik, den Weg für die Solarenergie freizuräumen. Bei der Einführung der Smart Meter, also der intelligenten Stromzähler, will Robert Habeck jetzt endlich vorangehen. Und: Ab diesem Jahr sind neue Solaranlagen steuerfrei. Das entlastet von Bürokratie.

Wo muss die Regierung nachlegen?

Wir müssen die Freiheitsenergien von ihren bürokratischen Fesseln befreien. Ein Beispiel: Es gibt in Deutschland 900 Netzbetreiber, die für die Netzanmeldung der Solaranlage zuständig sind. Die haben aber 900 unterschiedliche Regelwerke und Antragsformulare. Allein wir beschäftigen über 50 Sachbearbeiter, die nur diese Anträge ausfüllen. Das muss künftig automatisiert passieren.

Sie kaufen die Solarmodule in China. Warum keine europäischen Produkte?

Deutschland war einmal Weltmarktführer in der Photovoltaik-Industrie. Dann lief China uns den Rang ab – und dominiert heute unangefochten den Weltmarkt. Während wir Nordstream II gebaut haben, hat China Solarfabriken errichtet. Wir haben ein eigenes Büro in Shenzhen und arbeiten direkt mit den größten Herstellern der Welt zusammen. Das ist eine vertrauensvolle und verlässliche Partnerschaft.

Ist es nicht überfällig, dass die Bundesregierung Anreize für den Aufbau einer hiesigen Solarzellen- und Modulproduktion setzt?

Es ist immer schlecht, alle Eier in einen Korb zu legen. Daher brauchen wir zusätzlich zu unseren chinesischen Lieferanten wieder eine heimische Solarindustrie, um zumindest zwei Standbeine zu haben. Schon rein aufgrund betriebswirtschaftlicher Risikodiversifizierung. Die USA unterstützen mit dem Inflation Reduction Act den Aufbau der eigenen Photovoltaik-Industrie. Das muss Inspiration auch für Europa sein.

Ein großes Problem beim Solarstrom ist die geringe Leistung im Winter. Dabei wird dann besonders viel Strom gebraucht – und zukünftig noch mehr wegen der Wärmepumpen zur Hausheizung. Welche Lösungen sehen Sie dafür?

In einem ausgebauten regenerativen Stromsystem sind wir auch im Winter gut versorgt. Denn: Sonne und Wind sind komplementär, sie ergänzen sich gut. Im Winter haben wir daher momentan unterm Strich sogar mehr erneuerbaren Strom im Netz als im Sommer. Nachts gibt es viel Windstrom, zugleich ist die Nachfrage gering. Mit intelligenten Stromzählern und flexiblen Stromtarifen kommt dies dann auch bei den Familien an. Ist gerade wenig Strom im Netz, wird etwas weniger geheizt, ist überschüssiger Strom im Netz, wird etwas mehr geheizt. Für den einzelnen Endverbraucher ist der Unterschied kaum wahrnehmbar, aber in der Masse kann die Nachfrage so flexibel auf das Stromangebot reagieren. Die Millionen Familien vernetzen sich so zu einem virtuellen Kraftwerk, zu einer Erneuerbaren Community. Das ist die Zukunft.

Interview: Joachim Wille