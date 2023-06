„Wir kämpfen für eine Menschenrechts-orientierte Migrationspolitik“

Von: Pitt von Bebenburg, Georg Leppert

Emily Büning, die Bundesgeschäftsführerin der Grünen, im Interview. © christoph boeckheler*

Grünen-Geschäftsführerin Emily Büning im Interview über die Konflikte in der Ampelkoalition bei derMigrations- und Klimapolitik und die Aussichten für das Gebäudeenergiegesetz.

Frau Büning, macht es noch Spaß, für die Grünen zu arbeiten?

Durchaus. Aber viel wichtiger: Die Zeiten sind herausfordernd und wir stehen vor großen Aufgaben, wie der Bekämpfung der Klimakrise und der Folgen des Ukrainekrieges. Wir sind weiter darauf fokussiert, dieses Land voranzubringen.

Die Grünen stehen aber nicht nur bei der Klimafrage im Fokus, sondern etwa auch bei der Flüchtlings- und Migrationspolitik. Man hat den Eindruck, Ihre beiden Koalitionspartner eifern Horst Seehofer nach. Was können Sie dem entgegensetzen?

Wir kämpfen für eine menschenrechtsorientierte Migrationspolitik, die Humanität klar an erste Stelle stellt und mit dem Prinzip Ordnung zusammen-bringt. Und wir stehen für die Genfer Flüchtlingskonvention ein, die nun aus der CDU offen infrage gestellt wird. In erster Linie müssen wir den Menschen, die zu uns kommen, Schutz bieten. Diese Menschen haben oft Grausames erlebt. Sie fliehen vor Krieg oder Verfolgung. Dem müssen wir Rechnung tragen. Gleichzeitig dürfen wir unsere Kommunen nicht allein lassen – und dafür müssen wir auch Geld in die Hand nehmen.

Aber Menschenrechtsorganisationen laufen Sturm gegen die Pläne von Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die schnelle Vorprüfungs-Asylverfahren an den Außengrenzen vorsehen. Haben sich die Grünen in dieser Hinsicht über den Tisch ziehen lassen?

Wir haben unsere Position sehr klar gemacht: Die derzeitige Lage an den EU-Außengrenzen ist untragbar. Daher müssen Reformen so ausgestaltet werden, dass der Schutz von Menschenrechten gewährleistet wird. Es kann zum Beispiel nicht sein, dass Kinder und Jugendliche in diese Grenzverfahren einbezogen werden oder das Recht auf Asyl ausgehöhlt wird. Aber natürlich wird es über die Pläne noch harte Verhandlungen auf europäischer Ebene geben. Und wir müssen unbedingt zu einem verpflichtenden Solidaritätsmechanismus kommen, der Verteilung organisiert und alle EU-Länder in die Pflicht nimmt.

Im Koalitionsvertrag heißt es etwa, Sie wollten das Leid an den Außengrenzen beenden, bessere Standards für Schutzsuchende gewähren und alle Asylanträge inhaltlich prüfen. Gilt das noch immer? Was jetzt in der EU-Kommission diskutiert wird, gewährt diese Ziele doch überhaupt nicht.

Die Frage, wie die Grenzverfahren tatsächlich ablaufen sollen, ist noch weitgehend offen und Teil der Verhandlungen. Natürlich gelten die Ziele im Koalitionsvertrag noch. Das Grundrecht auf Asyl darf nicht ausgehebelt werden. Für uns ist die Genfer Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention handlungsweisend. Sie sind der Standard, an dem sich entscheidet, wie sich Deutschland in den Verhandlungen verhalten wird.

Sie haben immer wieder Streit mit der FDP, allem voran in der Klimapolitik. Wie würden Sie das Verhältnis zur FDP im Moment beschreiben?

Es gibt in dieser Dreierkonstellation mit allen Partnern Gemeinsamkeiten und Differenzen. Was stimmt: In den letzten Wochen waren die Debatten zu laut und zum Teil nicht zielführend. Wir müssen trotz unterschiedlicher Sichtweisen zu einer gemeinsamen und konstruktiven Kommunikation in der Koalition zurückkehren. Da ist es nicht hilfreich, wenn sich ein Teil der FDP-Fraktion eher als Opposition in der Regierung versteht und sich offen gegen Beschlüsse der eigenen Kabinettsmitglieder stellt. Wie man diejenigen wieder zu sachorientierter Politik bewegt, das muss die FDP selbst beantworten. Der Witz ist: Die Ergebnisse der Koalitionsarbeit können sich eigentlich mehr als sehen lassen – drei massive Entlastungspakete, die Quantensprünge beim Ausbau der Erneuerbaren, die Erhöhung des Mindestlohns.

In der Debatte über das Gebäudeenergiegesetz hat Wirtschaftsminister Robert Habeck der FDP Wortbruch vorgeworfen. Soll das jetzt für die nächsten zweieinhalb Jahre bis zur Bundestagswahl so weitergehen?

Die Frage von Verbindlichkeit von Absprachen ist zentral, wenn man gemeinsam regieren will. Diese Verbindlichkeit haben wir unter anderem bei der Debatte ums Gebäudeenergiegesetz vermisst. Langsam kehrt die Sachlichkeit in die Debatte zurück – und natürlich ist es möglich, zu Lösungen zu kommen und das Gesetz vor der Sommerpause zu verabschieden.

Die Grünen und die FDP sind durchaus euphorisch in die Ampel-Koalition gestartet. An welchem Punkt der Zusammenarbeit ist die Stimmung denn gekippt?

Es war immer klar, dass wir unterschiedliche Parteien mit einer unterschiedlichen Basis sind. Es nutzt auf Dauer keiner Partei, Politik gegen die eigene Koalition zu machen. Darum ist es wichtig, sich wieder auf Sacharbeit zu konzentrieren.

Was heißt das für das Gebäudeenergiegesetz, über das heftig gestritten wurde? Kommt es wie vorgesehen zum 1. Januar 2024?

Wichtig ist vor allem, dass das Parlament nun zeitnah berät und vor der Sommerpause ein gutes Gesetz beschließt, damit Menschen und Unternehmen verlässlich planen können. Über die Details sind wir im Gespräch.

Wie wirken sich die aktuellen Erfahrungen mit der FDP auf die Landtagswahl in Hessen im Oktober aus? Dort wäre es ja zumindest eine Option, eine Ampelkoalition zu bilden, um einen grünen Ministerpräsidenten zu stellen.

In jedem Bundesland gibt es andere Akteure und Rahmenbedingungen. Klar ist: Wir treten in Hessen an, um mit Tarek Al-Wazir den Ministerpräsidenten zu stellen. Wie dann mögliche Sondierungen und Koalitionsverhandlungen aussehen, entscheiden wir, wenn es soweit ist.