50 Jahre Putsch in Chile: „Wir brauchen Bildung! Sonst kommen wir nicht aus dem Loch heraus“

Von: Claus-Jürgen Göpfert

Der Chef der chilenischen Militärjunta, Augusto Pinochet, im September 1973 in Santiago de Chile. © AFP

Die Chileninnen Ruth Kries und Andrea Silva im FR-Interview über die anhaltende Spaltung ihres Landes nach dem Putsch von 1973 und die Sehnsucht nach Gerechtigkeit.

Frau Kries, Sie haben vor 50 Jahren den Militärputsch in Chile miterlebt. Mit welchen Gefühlen denken Sie an diese Zeit zurück?

Kries: Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht an den Putsch denke, aber auch an die Zeit davor, in der die Unidad Popular Chile regierte. Diese drei Jahre waren die schönste Zeit meines Lebens. Ich hatte sehr früh schon begonnen, Medizin zu studieren, mit sechzehn Jahren ging ich an die Universität. Ich hatte auch meinen Ehemann früh kennengelernt, der ebenfalls Mediziner war. Wir hatten eine wunderbare Zeit zusammen. Wir konnten dazu beitragen, die medizinische Versorgung der Ärmsten im Land zu verbessern.

Kam der Putsch für Sie unerwartet?

Kries: Wir haben nie gedacht, dass es zu einem Putsch kommen würde. Wir nahmen an, dass wir in einer stabilen, festen Demokratie leben. Und dass auch unser Militär dieses System akzeptieren würde.

Sie wissen bis heute nicht, was mit Ihrem Ehemann geschehen ist.

Kries: Ich weiß es nur ungefähr. Es gibt einen Prozess, der seit 33 Jahren geführt wird wegen Inhaftierung, Folter, Tod und Verschwindenlassen meines Mannes, aber es gibt kein Urteil. Die beiden Angeklagten haben gerade vor dem Verfassungsgericht erreicht, dass die Anklage wegen Folter als nicht verfassungsgemäß zurückgewiesen wurde. Ich weiß, dass mein Mann von Soldaten abgeholt wurde. Von da ab gibt es viele Vermutungen. Wahrscheinlich wurde er über dem offenen Meer aus einem Flugzeug geworfen.

Frau Silva, Sie stammen aus der nachgeborenen Generation, Sie sind zehn Jahre nach dem Putsch auf die Welt gekommen. Wie denken Sie heute über die Geschehnisse vor 50 Jahren?

Silva: Für unsere Generation ist das schwierig. Informationen bekommen wir in erster Linie über unsere Familien. Und da gibt es sehr verschiedene Geschichten, sehr widersprüchliche Darstellungen. Chile ist sehr gespalten. Die einen sagen: Der Putsch hat uns vor dem Sozialismus gerettet. Für die anderen ist es ein grausamer, gewaltsamer Akt mit vielen Opfern. Es gibt in Chile keine offizielle Geschichtsschreibung, die von allen akzeptiert wird.

Kries: Die Spaltung in der Gesellschaft ist groß. Als ich nach dem Ende der Pinochet-Diktatur zum ersten Mal wieder nach Chile kam, haben die Menschen eine Sprache gesprochen, die ich nicht mehr verstanden habe. Die Leute sagten mir, mein Mann sei gestorben. Ich habe sie korrigiert: Nein, er wurde ermordet. Da bekam ich zu hören: Sei nicht so nachtragend! Und die Leute sagten: Vergiss das, das ist heute ein anderes Land. In Deutschland ist das ganz anders. Deutschland bezieht eine klare Position zur Zeit des Nationalsozialismus. Man sieht das jetzt wieder an den Reaktionen auf das Flugblatt, mit dem der bayerische Wirtschaftsminister Aiwanger in Verbindung gebracht wird. Diese klare Haltung gibt mir Hoffnung. In Chile gibt es noch viele Menschen, die die Diktatur von Pinochet akzeptieren. Es wird einige Generationen dauern, die Gesellschaft zu einen.

Warum hat eine Mehrheit der Menschen in Chile die neue, fortschrittliche Verfassung abgelehnt? Das haben viele in Deutschland nicht verstanden.

Silva: Das hat verschiedene Gründe. Zum einen gab es eine große Kampagne von Fake News, für die die Rechte viel Geld investiert hat. Da wurde dann zum Beispiel behauptet, viele Leute würden ihr Haus verlieren, es würde verstaatlicht werden, wenn die neue Verfassung in Kraft tritt. Selbst Kommilitonen von mir an der Universität in Gießen haben das gesagt. Das zweite: Die neue Verfassung wollte der indigenen Bevölkerung, den Mapuche, mehr Rechte einräumen. Viele Chilenen sehen das aber als Bedrohung ihrer nationalen Identität. Da wurde zum Beispiel behauptet, man werde als Chilene künftig einen Reisepass brauchen, um in die Mapuche-Region im Süden zu fahren.

Kries: Ein Grundproblem in Chile ist die Ignoranz, die mangelnde Bildung. 60 Prozent der Menschen sind funktionelle Analphabeten, das heißt, sie können keinen Text lesen. Das Bildungssystem, das früher sehr gut war, ist unter Pinochet privatisiert worden. Unsere Grundschullehrer waren früher spitze. Heute ist das Bildungssystem sehr schlecht. Ohne bessere Bildung gibt es in Chile keine Möglichkeit, etwas zu verbessern. Über die neue Verfassung wurden in Chile viele Lügen verbreitet. Es hat aber auch zu viele Themen in dieser Verfassung gegeben. Die Leute sind überfordert gewesen.

Ist die gegenwärtige chilenische Regierung mit Präsident Gabriel Boric an der Spitze eine linke Regierung?

Kries: (lacht). Nein, eine linke Regierung würde das nicht tun, was diese Regierung tut. Die wirtschaftliche Macht in Chile liegt in der Hand einiger weniger Familien. Auch an der Spitze der staatlichen Organisation, der offiziell die Kupferminen gehören, das wichtigste Exportgut, steht ein Mann aus einer solchen Familie. Auch das, was der Präsident den Mapuche versprochen hat, ist nicht verwirklicht worden. Die indigene Bevölkerung sollte endlich ihr Land und ihre Würde zurückbekommen. Tatsächlich aber hat man die Unterdrückung vergrößert. Ich komme aus der Mapuche-Region im Süden, ich kenne mich dort gut aus. Der Polizei-General, der für die Repression bei den Studierenden-Protesten 2019 verantwortlich war, ist bis heute im Amt. Tatsächlich hat die Polizei sogar mehr Rechte bekommen. Sie darf heute aus geringeren Gründen als früher das Feuer eröffnen. Viele Studierende, die damals verhaftet worden sind, sitzen noch immer im Gefängnis.

Zur Person und Sache Ruth Kries (80) ist Kinderärztin und engagiert sich bis heute in der Unidad Popular. Sie musste 1973 aus Chile fliehen und lebt und arbeitet im Rhein-Main-Gebiet. Ihr Ehemann wurde 1973 von Soldaten beim Militärputsch ermordet. Bei der Gedenkveranstaltung zum 50. Jahrestag des Militärputsches in Chile am Sonntag, 10. September 2023, tritt Ruth Kries auf. Die Veranstaltung im Gewerkschaftshaus Frankfurt, Wilhelm-Leuschner-Str. 69-74, beginnt um 11 Uhr. Andrea Silva-Tapia (40) ist Soziologin und arbeitet am Institut für Soziologie der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Sie kam 2009 aus Chile nach Deutschland.

Silva: Unser Präsident ist kein Linker, er ist eher ein Sozialdemokrat. Es gibt bisher kaum positive Veränderungen. Es ist aber auch sehr schwierig, das vom Neoliberalismus geprägte Wirtschaftssystem zu verändern. In Chile gibt es eine vertikale Spaltung der Gesellschaft, die durch alle sozialen Schichten geht. Ein Teil der Menschen sagt: Ich will keinen Kommunismus!

Kries: Von den Jahren des Pinochet-Regimes hat die Oberklasse profitiert. Viele der alten, großen Familien profitieren noch immer wirtschaftlich.

Silva: Es geht um Ängste. Viele der Menschen haben Angst. Sie fürchten sich davor, arm zu werden. Das gilt gerade in der Mittelschicht.

Kries: Die Solidarität in der Gesellschaft ging verloren. Heute heißt es: Wenn du jemanden hilfst, bist du dumm!

Was muss geschehen, um die Verhältnisse in Chile zum Besseren zu wenden?

Silva: Wir brauchen eine Erinnerungsarbeit. Die Vergangenheit muss aufgearbeitet werden. Das wäre der erste Schritt.

Kries: Und wir brauchen tatsächlich eine neue Verfassung. Derzeit wird ja ein neuer Text vorbereitet. Aber ich fürchte, der bringt sogar noch Rückschritte im Vergleich zu der Zeit unter Pinochet. Wir brauchen eine demokratische Verfassung. Und dann sage ich: Wir brauchen Bildung! Sonst kommen wir nicht aus dem Loch heraus.

Silva: Es gibt Veranstaltungen über die Zeit des Pinochet-Regimes. Und es gibt sogar ein Museum zu dieser Zeit. Aber beides hat kein großes Gewicht.

Inwieweit ist die Zeit der Diktatur unter Pinochet überhaupt aufgearbeitet worden?

Kries: Es gab zwei offizielle Untersuchungs-Kommissionen. Immerhin 40 000 Menschen haben berichtet, was ihnen zugestoßen ist. Es sind offiziell 3500 Fälle von Mord registriert worden. Aber das sind längst noch nicht alle. Es gibt die sehr rührigen Vereine, in denen sich die Familienangehörigen der Opfer zusammengeschlossen haben. Aber die Justiz ist leider noch immer eine Klassen-Justiz.

Silva: Nötig sind also auch andere Gesetze. Und eine andere mediale Öffentlichkeit. In Argentinien sind die dortigen Prozesse zur Aufarbeitung der Militärdiktatur alle im Fernsehen übertragen worden. Viele Menschen haben so von den Verbrechen das erste Mal erfahren. In Chile gibt es keine große öffentliche Aufmerksamkeit für die Prozesse. Das liegt daran, dass die Medien, gerade die Fernsehsender, in den Händen der großen Familien sind.

Sehen Sie mit Hoffnung in die Zukunft oder sind Sie eher pessimistisch? Und wo ist ihre Heimat, in Chile oder in Deutschland?

Kries: Wir brauchen ein neues linkes Projekt, so wie es die Unidad Popular einmal war für Chile. Dann hätten wir eine ganz andere Welt. Das ist meine Hoffnung.

Silva: Das ist ein schwieriges Thema. Ich bin 2009 zum Studium nach Deutschland gekommen. Meine Familie lebt in Chile. Deshalb wollte ich dorthin zurück. Aber ich habe eine schwere Krankheit. Und die Behandlung könnte ich in Chile einfach nicht bezahlen. Das ist die traurige Wahrheit. Ich fühle mich in Deutschland integriert. Aber meine Heimat ist immer noch Chile.

Kries: Heimat? Meine Familie hat Wurzeln in ganz verschiedenen Ecken der Erde, in der Ukraine zum Beispiel und in Irland. Ich bin verliebt in das Volk der Mapuche. Mein Traum ist, dass sie irgendwann ein würdiges Leben führen können. Meine Heimat ist hier und in Chile. Deutschland hat viele gute Seiten, die ich sehr schätze. Unter anderem gab es eine enorme Solidarität mit uns Chilenen, die vor 50 Jahren hierher geflohen sind.

Andrea Silva-Tapia. © Privat

Ruth Kries. © Andreas Arnold