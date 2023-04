Oben-ohne-Baden für alle: „Unterschiedliche Behandlung nicht mehr zeitgemäß“

Von: Andrea Rost

In den Wiesbadener Schwimmbädern dürfen künftig auch Frauen oben ohne baden. © iStock

Eine Initiative der Fraktion Volt hat Erfolg gehabt: In Wiesbadener Bädern dürfen künftig Menschen jeden Geschlechts mit freiem Oberkörper baden gehen. Die Kleiderordnung der Badeanstalten wird entsprechend angepasst.

Wiesbaden – Alle Personen – unabhängig von ihrem Geschlecht – dürfen ab der kommenden Badesaison in den Wiesbadener Schwimmbädern mit freiem Oberkörper baden. Die Kleiderregelungen in den Haus- und Badeordnungen sollen angepasst werden. Das habe die Betriebskommission der städtischen Tochter Mattiaqua, die die Bäder betreibt, vor kurzem beschlossen, teilt die Volt-Fraktion mit. Danach könnten künftig auch Frauen selbst darüber entscheiden, ob sie ein Oberteil tragen möchten oder nicht.

Oben-ohne für alle: „Die unterschiedliche Behandlung ist nicht mehr zeitgemäß“

Die Initiative zum oberkörperfreien Baden für alle war von Volt ausgegangen. Gemeinsam mit den Regierungspartnern Grüne, SPD und Linke hatte die Fraktion im vorigen Jahr dazu einen Antrag im Parlament eingebracht. „Die unterschiedliche Behandlung aufgrund von äußeren Geschlechtsmerkmalen ist nicht mehr zeitgemäß. Wir freuen uns sehr, dass unsere Forderungen umgesetzt wurden“, teilt Janine Vinha, frauenpolitische Sprecherin und Fraktionsvorsitzende von Volt, mit. „Der Gleichstellung der Geschlechter als langfristiges Ziel sind wir damit wieder einen Schritt nähergekommen.“

Den Prozess voranbringen soll nach Wunsch des regierenden Viererbündnisses auch der Beitritt Wiesbadens zur „Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene“. Die Unterzeichnung der Charta würde dabei helfen, Prozesse und Strukturen zu analysieren und die Gleichstellung als Querschnittsaufgabe der Verwaltung zu fördern, heißt es in einer Mitteilung von Volt. Das zeige ein vom Magistrat verabschiedeter Bericht. Die Arbeit des kommunalen Frauenreferats würde gestärkt, die Gleichstellungspolitik in Wiesbaden deutlich effektiver. Weil die Umsetzung der Charta mit erheblichen Personal- und Sachkosten verbunden wäre, wolle sich ihre Fraktion dafür einsetzen, dass die erforderlichen Mittel im Haushalt bereitgestellt werden, kündigte Vinha an.