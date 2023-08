Wie sähe eine echte Zeitenwende aus?

FRIEDENSFRAGEN

Soziale Verteidigung wäre eine Alternative. Doch ob sie in der Ukraine funktionieren könnte, hängt von verschiedenen Bedingungen ab, schreibt die Hamburger Friedensforscherin Margret Johannsen in ihrem Gastbeitrag für die Frankfurter Rundschau.

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine ist festgefahren. Eine Lösung scheint nicht in Sicht. Das Rad des Wettrüstens dreht sich immer schneller und eine Eskalation mit dem Risiko eines weltweiten Krieges lässt sich nicht ausschließen. Wäre da die Aufnahme von Verhandlungen ohne Tabus zwischen den Konfliktparteien nicht das Gebot der Stunde?

Im saudi-arabischen Dschidda haben am 5./6. August 2023 Vertreter aus 42 Staaten über Wege zur Beendigung des Ukraine-Kriegs beraten. Indes fand das von der Ukraine organisierte Treffen ohne Beteiligung Russlands statt. Sie berieten über einen vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vorgelegten Zehn-Punkte-Plan, etikettiert als „Formel für den Frieden“, die nicht verhandelbar sei. Deren Kern ist die Forderung nach einem Abzug russischer Truppen aus dem gesamten Staatsgebiet der Ukraine. Friedensgespräche unter UN-Aufsicht sind darin nicht explizit enthalten – dafür aber ein Tribunal gegen russische Kriegsverbrecher.

Nicht verhandelbar? Als angegriffenes Land Maximalforderungen zu stellen ist gewiss nachvollziehbar. Wenn zunächst über einen Waffenstillstand verhandelt würde, unter Vorsitz eines Staates, der als neutral gelten könnte, an einem Gelingen interessiert ist und sei es nur um seines Prestiges willen, wäre schon einiges gewonnen.

Als erster Schritt dahin wäre eine Vereinbarung über einen Waffenstillstand anzustreben. Weitere Waffenlieferungen an die Ukraine sollen davon abhängig gemacht werden, dass die ukrainische Regierung Verhandlungen ohne Vorbedingungen zustimmt. Was aber wäre über kurzfristiges Atemholen hinaus der Weg zu Frieden? Ohne Verhandlungen wird es nicht gehen. Verhandeln bedeutet, einer Kriegslogik eine Absage zu erteilen, die nach dem Prinzip des „Entweder – Oder“ funktioniert.

An deren Stelle wäre eine Orientierung an Lösungen wünschenswert, bei denen beide Seiten ihre Interessen in die Waagschale werfen und einen Interessenausgleich suchen, der ihren vitalen Interessen Rechnung trägt. Ob man das Frieden nennen sollte, kommt darauf an, wie man Frieden definiert. Gemäß Johan Galtungs Unterscheidung zwischen positivem und negativem Frieden wäre es ein negativer Frieden. Er orientiert sich an dem Interesse der einen wie der anderen Seite, das fortwährende Töten und Zerstören zu beenden.

+ Margret Johannsen © privat

Eine solche Exitstrategie ist kein positiver Frieden im Sinne Johan Galtungs. „Frieden auf Erden und allen Menschen ein Wohlgefallen“ ist ein frommer Wunsch. Auf Erden wäre schon viel gewonnen, wenn vitale Interessen gewahrt würden. Sie gilt es im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine auszuhandeln. Die oben genannten Annahmen und Folgerungen verbleiben sämtlich im Rahmen einer Logik, in der abgewogen wird zwischen einem Mehr oder Weniger eines an Frieden orientierten Handelns.

Eine radikale Alternative hingegen ist das Konzept der Sozíalen Verteidigung. Der zentrale Wert einer Wehrhaftigkeit ohne Waffen ist die Unversehrtheit menschlichen Lebens und nicht die Unversehrtheit staatlicher Territorien. Sie wäre eine echte Zeitenwende. Die ihr zugrunde liegende Idee: Dem Aggressor jegliche Kooperation zu verweigern und so die Institutionen für die angegriffene Gesellschaft zu bewahren. So wird ihm verwehrt, das eroberte Land für seine Zwecke zu nutzen.

Eine wesentliche Voraussetzung für das Funktionieren dieser Strategie ist die Identifikation der Bevölkerung mit den Werten und Institutionen des eigenen Landes. Armut oder massive soziale Ungleichheit wären kontraproduktiv. Aber auch ethnische Vielfalt kann ein Problem darstellen, wenn es um geschlossenen Widerstand gegen einen Aggressor gehen soll.

Im Osten der Ukraine ist der Anteil an gebürtigen und russischsprachigen Menschen so hoch, dass die Erwartung einer geschlossenen Verweigerung der Zusammenarbeit mit ihm hohe Anforderungen stellen würde. Ob kulturelle Faktoren – zum Beispiel das Bemühen um einen politischen Ausgleich unter den verschiedenen Bevölkerungsgruppen, gepaart mit einem Appell an ihren Patriotismus – im Vergleich zu den eher materiellen Faktoren im Konzept der Sozialen Verteidigung die ethnische Fixierung relativieren können, ist keineswegs sicher.

Margret Johannsen ist Senior Research Fellow am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg (IFSH).