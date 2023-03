Wie Mykolajiw Russlands Raketen trotzt

Von: Can Merey

Wadim Danilkiw, Chef des Stromversorgers der im Krieg stark zerstörten Stadt Mykolajiv, mit gespendeten Transformatoren. © Stansilav Krupar

Inmitten weitreichender Zerstörung bemüht sich die Ukraine um Wiederaufbau. Die Notreparatur der Stromversorgung ist hochgefährlich und wird noch Monate dauern

Wenn man in der südukrainischen Stadt Mykolajiw den Wasserhahn aufdreht, kommt daraus Salzwasser. Es zerstört die Kanalisation, Wasch- und Spülmaschinen – und trinkbar ist es schon gar nicht. „In keiner anderen Stadt der Welt fließt Salzwasser durch die Rohre“, sagt Wadim Danilkiw, der Chef des regionalen Stromversorgers Mykolaivoblenergo. Eigentlich könnte die Stadt mit ihren einst rund 500 000 Bewohnern problemlos Trinkwasser bekommen. Doch die russische Invasion verhindert das.

Mykolajiw liegt auf einer Halbinsel zwischen den Flüssen Südlicher Bug und Inhul, die sich dort vereinen und ins Schwarze Meer fließen. Auf der Höhe der Stadt ist das Flusswasser schon salzig. Trinkwasser hat Mykolajiw daher bis zur Invasion vor gut einem Jahr aus dem Fluss Dnipro im Südosten bekommen. Als sich die russischen Truppen im November vom westlichen Dnipro-Ufer zurückzogen, zerstörten sie die Transformatorenstation, mit deren Hilfe das Wasser in die höher gelegene Stadt gepumpt wurde. Dann nisteten sie sich am östlichen Ufer ein.

Krieg gefährdet die Trinkwasserversorgung der Stadt

Wann immer sich Danilkiws Reparaturtrupps anschicken, die Trafostation zu reparieren, geraten sie unter Beschuss, berichtet er. Die Russen legten es darauf an, die Zivilisten vom Trinkwasser abzuschneiden. Die Bewohner müssten sich mit einer notdürftig gefilterten Mischung aus Grund- und salzigem Flusswasser behelfen. Zwischenzeitlich habe Mykolajiw eineinhalb Monate lang gar kein fließendes Wasser gehabt, sagt der 48-Jährige. „Aber lieber kein Strom, keine Heizung und kein Wasser, als unter russischer Besatzung zu leben.

Mit Luftangriffen auf die Infrastruktur versucht der russische Präsident Wladimir Putin seit Monaten, die Versorgung der ukrainischen Zivilbevölkerung mit Elektrizität, Wasser und Wärme zu kappen. Über den Winter wollte er die Ukrainer in die Knie zwingen, indem er sie dem Kältetod aussetzte. Zu Frühlingsbeginn zeigt sich, dass dieser perfide Plan nicht aufgegangen ist.

Mykolajiw wurde von den Angriffen besonders schwer getroffen. „Die Situation hier war schlechter als in anderen Städten“, sagt Danilkiw. Bis auf vier Kilometer waren die russischen Truppen an die Stadtgrenze von Mykolajiw herangerückt, rund 20 Prozent des gleichnamigen Verwaltungsbezirks hatten sie besetzt. Die Stadt wurde von den Russen mit Artillerie beschossen. Bis zu 20 Raketen täglich seien zeitweise auf Mykolajiw niedergeregnet, sagt der Konzernchef. Seine Mitarbeitenden hätten improvisieren müssen, um Schäden zu beheben. Wegen der Gefahren seien Fachleute nicht nach Mykolajiw gekommen, Ersatzteile nicht geliefert worden.

Stromnetz war nach Gefechten großflächig zerstört

Heute stehen im Hof der Firmenzentrale mehr als 50 Transformatoren bereit. Die grauen Kästen dienen dazu, die höhere Spannung aus Überlandleitungen so zu reduzieren, dass Haushalte den Strom nutzen können. Es sind Spenden aus Österreich, Deutschland, Frankreich und anderen Ländern, einige wurden in den 1980er-Jahren gebaut. Die Trafos seien gebraucht, aber gut in Schuss, sagt der Konzernchef, der Deutsch spricht und zutiefst dankbar ist. „Wir haben den Winter auch mit Hilfe aus ganz Europa überstanden, selbstverständlich auch aus Deutschland.“

Während der schweren Angriffe habe der längste Stromausfall in der Stadt eineinhalb Tage gedauert, sagt Danilkiw. Lange Zeit habe man die Elektrizität rotierend in verschiedenen Stadtteilen über jeweils mehrere Stunden pro Tag abschalten müssen. Seit Kurzem laufe die Versorgung aber ohne Ausfälle. Und das, obwohl in Mykolajiw Tag für Tag mehr Elektrizität verbraucht werde – weil die Menschen, die geflohen sind, langsam zurückkehrten. Jetzt gebe es noch alle zwei, drei Wochen einen Raketenangriff. „Aber der Winter ist fast vorbei.“

Gelände und Felder vielerorts vermint

In den befreiten Gebieten um Mykolajiw seien nach dem Abzug der Russen im November 88 Orte mit 40 000 Haushalten ohne Strom gewesen, so Danilkiw. Nun seien nur noch drei Orte ganz abgeschnitten. Die Schäden sind allerdings immer noch gigantisch. Olexandr Mohiliuk, Vizedirektor für Hochspannungsleitungen, schätzt, dass die Reparaturen zur Notversorgung noch ein halbes Jahr dauern. „Um den Zustand vor der Invasion herzustellen, werden wir fünf, sechs Jahre brauchen.“

Doch der Krieg hinterlässt nicht nur zerstörte Infrastruktur. Die russischen Truppen hätten beim Abzug zudem geplündert, es vor allem auf Kupferdraht abgesehen gehabt, berichtet Mohiliuk. Zurückgelassen haben die Russen dafür Minen und Sprengfallen. „Nichts gefährdet meine Kollegen draußen mehr“, sagt Danilkiw. Kürzlich erst sei ein Mitarbeiter durch eine Mine getötet worden.

Mohiliuk und sein Vizedirektor Olexandr Kuschnirenko, der für die Verteilernetze zuständig ist, inspizieren an diesem Tag Reparaturtrupps in den befreiten Gebieten. Am Rand einer Straße steht ein Lastwagen, ein Mann zieht dicken Draht von einer mannshohen Spule auf der Ladefläche auf einen Acker. Die Strommasten stehen noch, die Leitungen dazwischen sind zerstört, so weit das Auge reicht. Dort, wo im Acker weiße Bänder an Metallstreben flattern, haben Minenräumer bereits nach Sprengsätzen gesucht.

Zwischen den Bändern bewegen sich die Trupps. Sicherheitsgarantien gibt es aber nicht. „Die Minenräumer waren schon zweimal hier, und unser Team hat trotzdem noch Sprengsätze gefunden“, sagt Mohiliuk – es gebe einfach zu viele davon. Die Überlandleitung erstrecke sich über 75 Kilometer. „Wir haben vor drei Monaten angefangen, und wir haben gerade mal 20 Prozent geschafft.“ Manche Fahrzeuge von Mykolaivoblenergo stammen noch aus Sowjetzeiten. An einem versucht die Besatzung gerade, den Motor und die Hebebühne zu reparieren.

Die Inspektionsfahrt von Mohiliuk und Kuschnirenko ist eine Tour der Zerstörung. Neben den Straßen liegen verweste Rinder. In Feldern stecken Blindgänger russischer Raketen. Ukrainische Schilder warnen vor russischen Minen. Dennoch pflügen Bauern mit Traktoren durch Äcker, an deren Rändern Panzerwracks vor sich hin rosten. An einem Holzkreuz am Straßenrand hängt ein kopfloser Jesus nur noch an seinem linken Arm. In Schützengräben liegen russische Uniformen.

In manchen Dörfern auf der Route steht kein Haus mehr, in anderen ist keines unbeschädigt geblieben. Mykolaivoblenergo schließt auch diese Dörfer wieder ans Netz an – in der Hoffnung, dass die Bewohner zurückkehren. Auch das Dorf Kiseliwka ist schwer vom Krieg gezeichnet. Am Dorfrand hat eine Rakete in ein Düngemittellager einen tiefen Krater hinterlassen.

Menschen wollen in ihre Dörfer zurückkehren

In Kiseliwka hat das Team von Vorarbeiter Serhij Nowazki gerade einen Transformator repariert. Nowazki ist frustriert darüber, was der russische Angriff angerichtet hat. „In den letzten Jahren haben wir so viele Anstrengungen darin investiert, das Netz zu modernisieren“, sagt der 43-Jährige. „Jetzt ist alles zerstört.“ Der Vorarbeiter erzählt aber auch davon, was die Reparaturarbeiten für positive Auswirkungen haben. „Wir haben hier vor einer Woche angefangen“, sagt er. „Da war das Dorf fast leer. Als die Menschen gemerkt haben, dass wir wieder Strom bringen, kamen immer mehr zurück. Alles hängt am Strom.“

Russische Soldaten hatten das Dorf am 11. März vergangenen Jahres eingenommen, ukrainische Truppen eroberten es Tage darauf zurück. Danach verlief bis November die Front in unmittelbarer Nähe. „Die Russen haben mit jeder denkbaren Waffe auf Kiseliwka geschossen“, berichtet die 34-jährige Katerina Hladunez, eine Einwohnerin von Kiseliwka . Am 26. März sei sie mit ihrer Familie deswegen in die Stadt Mykolajiw geflohen.

Nachdem die Russen vertrieben worden waren, sei sie am 25. November das erste Mal zurückgekehrt, sagt Hladunez. Ukrainische Soldaten hätten in der Zwischenzeit den im Dorf gebliebenen Hund der Familie gefüttert. „Er hat sich so gefreut, uns nach der langen Zeit wiederzusehen.“ Bislang verbringe ihre Familie immer nur kurze Zeit in Kiseliwka, um Kriegsschäden am Haus zu reparieren. Sie habe schon Glas bestellt, um die zerstörten Fensterscheiben zu ersetzen, die noch mit Planen abgedeckt sind. „Wenn es wieder Strom gibt“, sagt sie, „wollen wir für immer zurückkehren.“

Mitarbeit: Yurii Shyvala