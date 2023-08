Wie man auf Youtube Energiesparen lernen kann

Youtuber und Energieberater Carsten Herbert gibt praktische Tipps in der Klimakrise. © Tim Wegner/dpa

Der „Energiesparkommissar“ gibt auf Youtube praktische Hinweise zum Ressourcensparen und Klimaschutz. Von Melanie Schweinfurth.

Kommt das Gespräch auf das Gebäudeenergiegesetz der Ampel, bleibt Carsten Herbert gelassen. Zumindest, wenn es um den Inhalt geht. „Solange die Politik in einer Was-wäre-wenn-Phase ist, möchte ich mich an der inhaltlichen Auseinandersetzung nicht beteiligen. Das wäre Energieverschwendung. Und gegen Energieverschwendung habe ich etwas“, sagt er und lacht.

Die Form, also die Art, wie bisher um das Gesetz gestritten und wie es kommuniziert wurde, kritisiert er aber. „Es ist ein gutes Beispiel dafür, wie man ein Vorhaben so verkomplizieren kann, dass man die Menschen auf dem Weg zu einem an sich guten Ziel verliert“, sagt der Energie-Experte aus dem südhessischen Babenhausen. Widersprüchlich und verwirrend sei die Kommunikation gewesen. „So schafft man in der Bevölkerung keine Akzeptanz.“

Dabei gebe es ein großes Interesse am Energiesparen und am Klimaschutz, sowie eine hohe Bereitschaft, Gebäude energetisch zu sanieren und fossile Energieträger durch erneuerbare zu ersetzen. Dafür spricht der Youtube-Kanal, den Carsten Herbert als „Energiesparkommissar“ betreibt und dem bis heute rund 83.000 Abonnenten folgen. Aus dem großen Fundus der Erklär-Videos mit Tipps und Tricks zum kostengünstigen Energiesparen und Do-it-yourself-Anleitungen für einfache aber wirksame Umbaumaßnahmen hat er einige in dem Buch „Alles, was Sie über Energiesparen wissen müssen“ zusammengetragen. Es erschien im April im Herder-Verlag. Gerade ging die zweite Auflage in den Druck.

Während die Politik also weiter am Gebäudeenergiegesetz bastelte, machte der 54-Jährige das, was er besonders gut kann: auf unterhaltsame Art Wissen transferieren. Darauf konzentriert sich der Diplom-Bauingenieur und selbstständige Energieberater nun zunehmend. Die Beratungstätigkeit in seinem Büro in Darmstadt überlässt Carsten Herbert weitgehend seinen sieben Beschäftigten. Ein bis zwei Beratungen pro Woche macht er noch selbst, ansonsten arbeitet er am Aufbau eines Wissensportals zur Wärmepumpe, schreibt an einem zweiten Buch und gibt auf Youtube weiter den Energiesparkommissar.

„Ich möchte Menschen befähigen, sinnvolle und gute Entscheidungen für ihre Häuser und Wohnungen zu treffen. Das setzt voraus, dass sie die physikalischen Vorgänge verstehen, die Funktion ihrer Gebäude und technischen Geräte kennen und die Frage, welche Maßnahmen in welcher Reihenfolge umgesetzt werden müssen, selbst beantworten können.“ Keep it simple ist Herberts Motto, das bei den Menschen bestens ankommt – das zeigen Kommentare und persönlichen Erfahrungsberichte, in denen Zuschauende schildern, wie sie Tipps und DIY-Anleitungen umgesetzt haben und welche Verbrauchs- und Kostensenkung sie dadurch erreichen konnten.

Die Figur des Energiesparkommissars ersann Carsten Herbert vor drei Jahren. In gut 50 Videos erklärt er seither, wie der Heizenergieverbrauch richtig eingeschätzt und die Heizungsanlage optimiert werden kann, wie man Wärmeverluste vermeidet oder einen Rollladenkasten dämmt. Und er räumt mit manchen Energiespar-Mythen auf, die hartnäckig zirkulieren, obwohl sie selten zu einem guten Ergebnis führen.

In mehr als 20 Jahren Beratertätigkeit hat Herbert viele Menschen kennengelernt, Geschichten gesammelt und erkannt, dass sich die Motive, wegen derer die Menschen zu ihm kommen, häufig ähneln. „Die Frage nach der Motivation ist wichtig. Deshalb frage ich immer zuerst nach den Gründen, warum jemand einen Beratungstermin mit mir vereinbart hat.“

Aus den meist geäußerten Beweggründen extrahierte er eine Art Standardsatz, der lautet: „Mit welchen sinnvollen Maßnahmen kann ich meinen Energieverbrauch spürbar und kostengünstig senken?“ Ausgehend von dieser Frage und angetrieben vom selbst gestellten Anspruch, sein Fachwissen auch für den Laien verständlich und nachvollziehbar zu machen, begann Carsten Herbert im Frühjahr 2020, seine Erfahrungen aus der Energieberatung in Erklär-Videos darzustellen.

„Es war die Phase des ersten Corona-Lockdowns, die Beratungsstandorte der Landesenergieagentur waren geschlossen. Ich hatte Zeit und habe mich im Internet umgesehen, welche Informationen es dort zum Thema Energiesparen gibt und wie sie aufbereitet sind.“ Gefunden habe er nur einzelne Schlaglichter ohne thematische Klammer. „Also habe ich ein Konzept geschrieben und im Juni 2020 das erste Video hochgeladen.“ Es war die Geburtsstunde des Energiesparkommissars.

Der Name sollte pfiffig und einprägsam sein, und auch inhaltlich eine Verbindung schaffen zwischen der Arbeit eines Energieberaters und der eines Ermittlers. Denn wie ein Kommissar prüft auch Carsten Herbert die Sachlage in verschiedene Richtungen: wie ist die Lebens- und Wohnsituation der Menschen, welches Potenzial liegt im Gebäude, aber auch im Verhalten der Bewohner und welche Pläne haben sie für die Zukunft? „Wer sein Haus in zwei Jahren verkaufen will, muss es nicht mehr umfassend energetisch sanieren.

Wer aber darin alt werden möchte, sollte es rechtzeitig fit für die Zukunft machen.“ Ein verbrauchsarmes Zuhause, das die Ausgabenseite wenig belastet, sei dann wie eine Zusatzrente, denn im Alter müssten die meisten mit weniger Geld auskommen.

Hier ärgert sich der sonst so gut gelaunte Energiesparkommissar dann doch etwas über die Politik, die das enorme Potenzial verkenne, das der Gebäudebestand biete. „Gebäude aus den sechziger bis achtziger Jahren sind meist sehr groß dimensionierte Einfamilienhäuser, in denen oft nur noch eine ältere Person lebt. Eine andere Aufteilung in mehrere separate Wohnungen könnte viel neuen Wohnraum schaffen.“ Statt den Neubau zu fördern, der den Energiebedarf weiter vergrößere, CO2 emittiere und Fläche verbrauche, sollte die Politik Anreize schaffen, den vorhandenen Wohnraum besser zu nutzen, findet Carsten Herbert.