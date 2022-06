Wie Geschichte vergessen werden soll

Von: Fabian Kretschmer

Abgebaut: die „Säule der Schande“ von Jens Galschiot. © picture alliance / ZUMAPRESS.com

Hongkong erklärt Gedenken an Tiananmen-Massaker zur Straftat.

Hongkong war stets der einzige Ort in China, in dem auch an die dunklen Kapitel in der Geschichte des Landes erinnert werden durfte. Doch die Bastion der Freiheit wurde längst von der Zentralregierung geschlossen: Wenn sich an diesem Samstag die Niederschlagung der Studentenbewegung vom Tiananmen-Platz zum 33. Mal jährt, werden die Behörden radikal gegen sämtliche Formen des Gedenkens im öffentlichen Raum vorgehen.

Während in Festlandchina der „4. Juni 1989“ von der Zensur vollständig aus dem kollektiven Gedächtnis ausradiert wurde, fand in Hongkong bisher noch eine traditionelle Mahnwache im Victoria-Park statt. Dort marschierten die Demonstranten mit brennenden Kerzen, um die mehreren tausend Menschen zu betrauern, die Chinas Volksbefreiungsarmee in Peking zum Opfer gefallen waren.

Seit dem Jahr 2020 wurden die Gedenkmärsche unter dem Vorwand der Corona-Pandemie verboten, wobei schon damals deutlich war, dass es sich um einen vorgeschobenen Grund handelte. Nun argumentieren die Behörden ganz offen: Selbst Menschen, die alleine in den Victoria-Park ziehen, würden die Straftat einer „unrechtmäßigen Versammlung“ begehen, sagte der ranghohe Polizeivertreter Liauw Ka-kei. Die Polizei werde aktiv nach „Beweisen suchen“, wenn sie den Eindruck habe, dass jemand „mit seinem Erscheinungsbild andere anstiften“ wolle.

Grundlage für das Verbot ist das sogenannte nationale Sicherheitsgesetz, das Pekings Parteiführung der ehemals britischen Kronkolonie im Sommer 2020 aufgezwungen hat. Seither steht praktisch sämtliche Form politischer Kritik unter Strafe. Jene Organisationen, welche zu den Gedenkmärschen aufriefen, wurden bereits als „ausländische Agenten“ gebrandmarkt und zur Auflösung gezwungen.

Dass selbst das bloße Erinnern von den Behörden verboten wird, hatte sich längst abgezeichnet. Fast alle kritischen Medien mussten bereits ihre Pforten schließen, die führenden Demokratie-Aktivisten sind hinter Gitter gesperrt worden und die Oppositionspolitiker haben sich zurückgezogen.

Selbst die katholische Diözese Hongkongs wird dieses Jahr erstmals auf ihre traditionelle Gedenkmesse verzichten, um an die Toten von 1989 zu erinnern. Nur wenige Wochen zuvor wurde ihr Kardinal Joseph Zen als vermeintliche „Bedrohung für die nationale Sicherheit“ vorübergehend festgenommen: Der hohe Geistliche, der bereits 90 Jahre alt ist, hatte Demokratie-Aktivisten rechtlichen Beistand gegeben. Die Behörden Hongkongs werten das Verhalten des Kardinals als eine „Verschwörung mit ausländischen Kräften“.

Der gesamte öffentliche Raum Hongkongs wurde bereits von sämtlichen Zeichen gesäubert, die an die Verbrechen der Kommunistischen Partei erinnern. Im vergangenen Dezember ließen die Behörden in der Universität von Hongkong die sogenannte Säule der Schande entfernen: eine Skulptur des dänischen Künstlers Jens Galschiot, die zuvor ein Vierteljahrhundert lang auf dem Campus installiert war. Galschiot bezeichnete den Vorgang als „Verbrechen gegen die Demokratie“.

Doch solch kritische Stimmen sind längst nur mehr im Ausland zu vernehmen. Innerhalb Hongkongs ist die Zivilgesellschaft – aus Angst vor langen Haftstrafen – verstummt.