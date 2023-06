Wie geht kollektiv klug?

Von: Michael Kopatz

Keine Regeln für effizientere Nutzung: Versiegelte Flächen, wie hier am Frankfurter Roßmarkt. © Rolf Oeser

Vielen ist klar, dass es nicht mehr so weiter gehen kann, was den Klimaschutz betrifft. Aber das entsprechende Handeln fällt schwer.

Wie allgemein bekannt, scheitert persönlich adressierter Klimaschutz. Die Menschen wollen ja, aber sie tun nicht. Schon allein, weil sich jede:r denkt: Mein Verzicht aufs Auto oder auf den Flug nach Teneriffa bleibt wirkungslos. Die Flughäfen und Straßen bleiben trotzdem voll. Stellen Sie sich vor, genauso kleingeistig entscheiden meist auch die Parlamente der Städte und Gemeinden. Schon allein der Flächenfraß durch Neubausiedlungen, besonders in Form von Einfamilienhäusern, ist eine ökologische Katastrophe. Gewiss, die Gemeindevertreter denken sich: Warum sollen wir auf verlockende Angebote für Familien verzichten? Wenn wir es nicht tun, baut die Nachbargemeinde und streicht damit die wichtigen Steuern ein. So betrachtet wirkt dieses Verhalten rational. Und so ist sich jedes Dorf selbst am nächsten.

Dumm nur, dass dieses rationale Streben der Gemeinden, zu einem gesellschaftlich unerwünschten Ergebnis führt. Denn den meisten dürfte bewusst sein, dass es so nicht weitergehen darf. Die Bundesregierung hat sich vor vielen Jahren das Ziel gesetzt, die tägliche Flächenversiegelung bis 2020 auf 30 Hektar zu begrenzen. Tatsächlich geht es weiter wie gehabt, heute liegt der Wert bei 55 Hektar.

Dort, wo vorher Acker oder unberührte Natur war, entstehen neue großzügige Wohngebiete, Straßen, Supermärkte mit riesigen Parkplätzen, Gewerbeparks und Logistikhallen. Einfach so, weil die Entscheider zu dumm oder egoistisch sind, die Flächen effizienter zu nutzen. Oder präziser ausgedrückt, weil es keine vernünftigen Regeln dafür gibt. Wie bei jedem Gemeingut, braucht es Absprachen für den Umgang mit dem Gemeinwesen. Andernfalls erfolgt die Übernutzung. Nur durch Absprachen, Gesellschaftsverträge und Abkommen lassen sich unsere persönlichen Egoismen überwinden. Da sind die Bürgermeister unserer Republik leider nicht besser als jeder einfache Bürger.

Das Problem lässt sich lösen. Bereits erprobt wurde ein Zertifikate-Handel für Flächen ähnlich wie der bereits seit 20 Jahren funktionierende Handel mit CO2. Er könnte dafür sorgen, dass die Obergrenze von 30 Hektar pro Tag eingehalten würde. Versiegelung von Flächen würde etwas kosten und schlagartig wäre der Wahnsinn gestoppt. Doch noch scheut man sich vor der Einführung eines solches Konzeptes. Das 30 Hektarziel hat bereits die Vorgängerregierung erstmal auf 2030 verschoben. Das löst zwar nicht das Problem, sieht aber besser aus.

Michael Kopatz ist Dezernent für Klimastrukturwandel in Marburg.