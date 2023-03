Wie ernst ist es Putin?

Polnische Fachleute plädieren für Ruhe, ein schwedischer Experte warnt vor Eskalation.

Droht eine Eskalation mit Atomwaffen? Wladimir Putins Ankündigung, in Belarus taktische Nuklearwaffen stationieren zu wollen, traf auf unterschiedliche Reaktionen in den westlichen Nachbarländern.

Die Bomben, die mittels Iskander-Kurzstreckenraketen oder Flugzeugen transportiert werden, könnten vor allem Polen bedrohen, die Drehscheibe für den Waffenexporte in die Ukraine. „Das ist ein Versuch, die Muskeln spielen zu lassen, denn Putin bleibt nicht viel mehr übrig“, glaubt Bartosz Kownacki, Militärexperte und Berater von Polens Premierminister Mateusz Morawiecki. Der Nationalkonservative der Regierungspartei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) setzte so in einer Fernsehdiskussion auf Entwarnung, auch mit dem Hinweis, dass bereits in der an Polen grenzenden Oblast Kaliningrad vermutlich Atomwaffen seien. Ob sie nun dort oder in Belarus seien, würde keine Rolle für Polen spielen.

Der linksliberale Politiker Robert Biedron plädierte dafür, dass Polen teil der „Nuklearen Teilhabe“ werde. Dies bedeutet, dass die USA auf dem Territorium des Nato-Mitglieds Atomwaffen stationieren würde, so wie es etwa in Deutschland der Fall ist. Derzeit laufen bilaterale Verhandlungen. Näheres könnte auf dem Nato-Gipfel in Vilnius entschieden werden. Die polnischen Medien versuchen die Nachricht eher herunterzuspielen und beriefen sich auf die Expertise des US-Militärinstitut ISW, die keine Anzeichen einer Bedrohung erkennen konnte.

„Rhetorisches Säbelrasseln“

Polen gilt als engagierter Anwalt der Ukraine und wird demnächst zusammen mit der Slowakei dem östlichen Nachbarn MiG-29 Kampfflugzeuge zukommen lassen. Bislang waren Kampfflugzeuge aus den Waffenlieferungen ausgeschlossen worden.

Johan Huovinen, Dozent an der Verteidigungshochschule in Stockholm sieht in diesen Lieferungen das Motiv für Putins Ankündigung, Atomwaffen nach Belarus zu liefern. „Hier geht es die ganze Zeit um Eskalation“, so der schwedische Militär, der die Verlegung der Waffen ernst nimmt.

Der russische Staatspräsident hatte seine Entscheidung mit der Anlieferung von britischer Munition in die Ukraine begründet, die Uran enthält. Beruhigender tritt Anders Puck Nielsen von der Hochschule für Verteidigung in Kopenhagen auf. Das sei nur „rhetorisches Säbelrasseln“ vermittelt er dem dänischen Fernsehpublikum.