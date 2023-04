Wie die fossile Lobby das Gift des Zweifels versprüht

Von: Prof. Dr. Claudia Kemfert

Teilen

Claudia Kemfert ist Energieökonomin und leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. © imago images/Chris Emil Janßen

Veränderung braucht Zuversicht. Wer Angst hat, bricht nicht auf. Deshalb investieren Unternehmen und Verbände in Kampagnen gegen die Wissenschaft. Ein Gastbeitrag von Claudia Kemfert

Wie hältst du das nur aus?“ fragte neulich meine Nachbarin. Ich wiederum fragte mich, was sie meinte. Meine Nachbarin hat sich wohl im Internet umgeschaut. Und wer das tut, findet wirklich Erschreckendes. „Ach, das“, entgegnete ich. Was da gerade passiert, sind die immer wiederkehrenden „Märkte des Zweifelns“. Aktuell wieder sehr aktiv.

Warum? Beim Klimawandel und vor allem beim Klimaschutz geht es um viel. Die Wirtschaftskraft sämtlicher Industrienationen basiert auf fossilen Energien. Wenn die Wissenschaft nun feststellt, dass ausgerechnet fossile Energien in besorgniserregender Weise klimaschädlich sind (oder sein könnten), dann ist das quasi ein Großangriff auf den nationalen Wohlstand – jedenfalls auf den, der sich aus fossilen Energien speist. Entsprechend groß ist der Widerstand.

Schaffen wir die Klimawende? Die Frankfurter Rundschau und die Karl-Gerold-Stiftung laden für Freitag, 5. Mai, zu einer Live-Debatte ein: „Schafft Deutschland die Klimawende?“ Auf dem Podium im Historischen Museum Frankfurt diskutieren die Energieökonomin Claudia Kemfert, der stellvertretende Hessische Ministerpräsident Tarek Al-Wazir (Grüne), der FDP-Bundestagsabgeordnete Konrad Stockmeier und Annika Rittmann von den „Fridays for Future“. Die Diskussion im Historischen Museum beginnt um 19 Uhr. Es moderieren Karin Dalka von der FR-Chefredaktion und Klimaredakteurin Friederike Meier. Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist nicht erforderlich. Zum Livestream geht es hier. FR

Was wir derzeit wieder einmal sehr ausgeprägt erleben, sind die schleichenden Folgen eines seit Jahrzehnten nebelhaft versprühten Gifts des Zweifels. Die fossile Lobby verbreitet gezielte PR-Kampagnen. Milliarden Petro-Dollar flossen und fließen aktuell wieder in die Konzeption und Erprobung ausgeklügelter Begrifflichkeiten und Framings. Deren einziges Ziel: Zweifel säen. Zweifel an Erkenntnissen. Zweifel an Wissenschaft. Zweifel an Frauen. Zweifel an der Zivilgesellschaft. Denn Zweifel bremst jede Aktivität. Veränderung braucht Zuversicht. Wer sich nicht sicher fühlt, wagt keine Experimente. Wer Angst hat, bricht nicht auf.

Das Spektrum der Kampagnen reicht von Hass und Hetze in sozialen Medien bis hin zu subtilen Narrativen und Voreingenommenheiten gegenüber jeglicher sozial-ökologischer Veränderung. Auf der bewährten Klaviatur von Werbung und Propaganda wird der breiten Öffentlichkeit deswegen durch permanent wiederholte Grundmelodien beigebracht: Kohle, Öl und Gas brächten Wohlstand, Freiheit und Glück. Angebliche Nebenwirkungen wären kein Problem. Wer etwas anderes behaupte, sei Öko-Aktivist oder neuerdings sogar „Klima-Terrorist“.

Und siehe da: Jeder investierte Euro der „Klimaschmutzlobby“ zahlt sich aus! Die politisch interessierte, aber medial nicht geschulte bürgerliche Gesellschaft lässt sich verunsichern und will mit „solchen Leuten“ lieber nichts zu tun haben – selbst wenn es die eigenen Kinder und Enkel sind, die nicht nur protestierend auf die Straße gehen, sondern sogar erfolgreich vor Gericht ziehen.

Die Demokratie rückt ins Visier der fossilen Kampf-Maschinerie

Die Demokratie als Ganzes rückt zunehmend ins Visier der fossilen Kampf-Maschinerie. Wer immer sich für vielfältige, selbstbestimmte Lebensformen einsetzt, wer immer auf Transparenz, faire Marktbedingungen und die Freiheit von Presse, Medien und Religion pocht, wird in die virtuelle Mangel genommen.

Über automatisierte Pseudo-Accounts lässt sich ein großes Echo vortäuschen, das nur schwer als Fake zu entlarven ist. Einen virtuellen Shitstorm zu produzieren, dauert mit den entsprechenden technischen Hilfsmitteln nur wenige Minuten. Ihn rückwärts zu entschlüsseln, um der Orchestrierung auf die Schliche zu kommen, dauert Stunden, wenn nicht Tage. Vor allem werden Medien gegen Medien mobilisiert – Klick-hungrige, von privaten Geldgebern abhängige Medien gegen öffentlich-rechtlich getragene, unabhängige Medien.

Ich könnte Dutzende Beispiele erzählen, in denen ich selbst von irgendwelchen Hass-Attacken betroffen war. Wie aktuell. Fast täglich tauchen im Netz, ob auf Twitter, Facebook oder Instagram, irgendwelche wüsten Beschimpfungen gegen mich auf. Hier wird nicht zehnmal gelogen, bis es jemand glaubt; hier wird tausendfach in unzähligen Varianten wiederholt und wiederholt, dass ich angeblich von nichts eine Ahnung habe. Und das wäre eine freundliche Formulierung.

Immer mehr Menschen machen sich für Wissenschaftskommunikation stark

Es sind immer wieder neue krude Accounts. Habe ich anfangs noch gedacht, ich müsse das Gespräch suchen, erklären und vermitteln, weiß ich heute, dass das nichts als eine elende Zeitverschwendung ist. Ich blockiere, ich schalte stumm, aber selbst das kostet viel zu viel Zeit. Meist ignoriere ich einfach. Denn ich weiß: Genau das ist das Kalkül der Hass- und Troll-Aktionen gegen Stimmen aus der Wissenschaft. Solche Kampagnen sollen mir wie auch anderen Wissenschaftler:innen Zeit stehlen, mich mürbe machen, abschrecken, verstummen lassen.

Blöd nur für die Hass-Initiatoren ist, dass es mich wie viele andere nicht beeindruckt. Und noch blöder ist, dass immer mehr Menschen verstehen, dass dieses zerstörerische, gehässige Getöse nichts anderes ist als das Grundbrummen einer Großstadt – nervig, aber unwichtig.

In der Wissenschaft finden sich glücklicherweise immer mehr Menschen, die sich für verständliche Wissenschaftskommunikation stark machen. Ein Team von Skepticalscience.com hat die Methoden der „Merchants of Doubts“, der Händler des Zweifels, analysiert und in eine griffige Formel gebracht. Zusammen mit dem Team von Klimafakten.de wurde die Formel auch ins Deutsche übertragen. Auf deren Webseite gibt es auch eine schön illustrierte grafische Darstellung davon zum Download, als „Impfung gegen Desinformations-Kampagnen“.

Die Formel, mit der man sich die immer wiederkehrenden fünf Tricks und Kniffe gut merken kann, die bei Desinformationskampagnen angewandt werden, lautet „PLURV“. Die Buchstaben stehen steht für: Pseudo-Fachleute, Logikfehler, Unerfüllbare Erwartungen, Rosinenpickerei sowie Verschwörungsmythen. Immer mehr Redaktionen haben verstanden, wie sie hier manipuliert werden. Sie hinterfragen ihr eigenen Reflexe, befragen nicht einfach irgendwelche „Expert:innen“, sondern hinterfragen deren wissenschaftliche Qualifikation. Immer mehr Journalist:innen schließen sich zusammen, um die Wehrhaftigkeit der freien Presse zu stärken. Insofern können wir die Strategien der „Merchants of Doubts“ hoffentlich durchbrechen, bevor es zu spät ist.

Klimaschutz muss trotz aller Widerstände gelingen

Wer wirklich Demokratie will, kann mit den Waffen verzerrenden Zweifels nur verlieren. PLURV ist keine Siegertechnik, sondern eine anti-demokratische Zeitbombe. Aber gerade das macht deutlich, wie verletzlich unsere Demokratie ist. Sie wird nicht nur von den tapferen Menschen in der Ukraine verteidigt, die sich ihre demokratische Grundordnung über so lange Zeit mühsam erkämpfen mussten und jetzt lieber sterben, als sie wieder herzugeben.

Die Demokratie muss auch hierzulande verteidigt werden, inklusive einer freien Wissenschaft, einer freien Presse und fairer Wahlverfahren mit transparenten Methoden. Wie das gelingt: mit kluger Wissenschaftskommunikation. Wie Wissenschaftler:innen dies aushalten? Indem sie weiter forschen. Und die Methoden des „Zweifelsäens“ analysieren und transparent machen. Und darüber kommunizieren. Und sich nicht beirren lassen. Wie wir alle es nicht tun sollten. Denn der Klimaschutz muss jetzt gelingen. Trotz aller Widerstände.

Claudia Kemfert ist Energieökonomin und leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.