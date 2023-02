Wie Baerbock auf Russlands Überfall reagierte: „Sind heute in einer anderen Welt aufgewacht“

Von: Pitt v. Bebenburg

Teilen

Annalena Baerbock richtet sich im Auswärtigen Amt an die deutsche Bevölkerung. Foto: MARKUS SCHREIBER/AFP © MARKUS SCHREIBER/AFP

Die FR blickt vor dem Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine auf Zitate, die bleiben werden. Zum Auftakt: Annalena Baerbockam Morgen des 24. Februar 2022.

Die Welt verändert sich täglich, meist langsam und unmerklich. Doch es gibt Tage, die sich ins kollektive Gedächtnis einbrennen, weil sich die Welt schnell und sehr sichtbar verändert. Dazu gehört der 24. Februar 2022. Es war ein Donnerstag, ausgerechnet Weiberfastnacht, sonst in vielen Regionen ein ausgelassener Tag. Doch an diesem Donnerstag kehrte der Krieg in aller Heftigkeit zurück nach Europa.

Am Morgen des 24. Februar wandte sich die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock an die Öffentlichkeit. Nach der Krisenstabs der Bundesregierung stand die Grünen-Politikerin im Auswärtigen Amt, in Schwarz gekleidet, vor den Flaggen der Bundesrepublik und der Europäischen Union, und sagte gleich zu Beginn ihres zweiminütigen Statements den vermutlich prägendsten Satz ihrer Amtszeit: „Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht.“

Ein Schwarzer Tag Am 24. Februar 2023 blickt die FR mit einer Themenaugabe zurück auf das Jahr der Zeitenwende und Russlands Überfall auf die gesamte Ukraine. FR

Im Nachhinein erscheint es überraschend, wie ungläubig die Welt diesen Kriegsbeginn aufnahm. Wochenlang hatte Russland Panzer an den Grenzen zur Ukraine auffahren lassen. Drei Tage bevor sie in das Nachbarland einrollten, hatte Putin die Moskau-treuen Rebellenrepubliken Donezk und Luhansk als völkerrechtliche Staaten anerkannt. War es also wirklich eine „andere Welt“? Und doch: Der Krieg auf europäischem Boden ließ die letzte Hoffnung zerstieben, dass Russland es bei martialischen Gesten belassen könnte.

Baerbock ging an jenem Morgen darauf ein. „Nach Monaten der Vorbereitung, von Lügen und Propaganda hat Präsident Putin heute Nacht entschieden, seinen Drohungen schreckliche Taten folgen zu lassen“, sagte sie nach ihrem Einstiegssatz und hob hervor: „Russland allein hat diesen Weg gewählt.“ Es war ein Einschnitt – für die Welt, für Deutschland und nicht zuletzt für Baerbocks grüne Partei. (Pitt von Bebenburg)