Widerstand hautnah

Von: Clemens Dörrenberg

Teilen

Bei Protesten, die sich für soziale Belange einsetzen, ist die Kamera des Medienkollektivs oft dabei. © Medienkollektiv Frankfurt

Die ehrenamtlichen Medienschaffenden vom Medienkollektiv Frankfurt beziehen Stellung mit der Kamera

Roter Rauch steigt auf, Fahnen wehen und Sprechgesänge sind zu hören: „Siamo tutti antifascisti“ (Wir sind alle Antifaschist:innen). So hat das „Medienkollektiv Frankfurt“ dokumentiert, wie vor rund einem Jahr etwa 3000 Demonstrierende in Mainz einen Aufmarsch von Rechtsextremen blockierten. Wenn Menschen auf die Straße gehen und demonstrieren, ist die Kamera des Frankfurter Medienkollektivs häufig ganz nah dran.

Bei einer Kundgebung zum Gedenken an den Anschlag von Hanau, bei Arbeitskämpfen der Frankfurter Uniklinik oder bei einer Grubenbesetzung in Leipzigs Kohlerevier: Der Zusammenschluss von ehrenamtlichen Medienmacher:innen begleitet Proteste, die sich für soziale Anliegen einsetzen. Für die Aufnahme von Geflüchteten, Klimaschutz, bessere Wohnungspolitik, faire Löhne, gegen Rassismus und gegen Gewalt an Frauen.

Die Macher:innen halten sich meist im Hintergrund, überlassen den Raum ihren Protagonist:innen, bringen so aber ihre Perspektiven auf den Punkt. „Wir sind nicht neutral und werden es auch niemals sein“, heißt es auf der Internetseite des Kollektivs, und weiter: Ein Ziel des Filmteams sei es, „die Perspektive von links und von unten stark zu machen und zu persönlichem Engagement und Selbstorganisation anzustiften“.

Das Filmteam besucht auch kapitalismuskritische Vorträge und Diskussionen, etwa zur Ökonomisierung des Gesundheitssystems. Die Mitschnitte und Berichte werden immer auf Youtube hochgeladen. Etwa einmal pro Monat wird ein Beitrag veröffentlicht - der erste zur Demo am Tag der Arbeit in Frankfurt vor gut fünf Jahren, 104 sind es inzwischen. CLEMENS DÖRRENBERG

youtube.com/@mkffm

Alle Folgen: fr.de/polopolis