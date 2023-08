Westafrika: Mehr Terror durch Putsche

Von: Fabian Scheuermann

Teilen

Seine Regierung hatte im Niger viel richtig gemacht: Der von den Putschisten festgesetzte nigrische Präsident Mohamed Bazoum. © dpa

Im Niger ist ein massiver Anstieg der Gewalt zu erwarten – das legen die Entwicklungen in den Nachbarländern Mali und Burkina Faso nahe. Eine Analyse von Fabian Scheuermann

Eine extreme Zunahme des Terrors im Land: Dazu dürfte es kommen, falls sich das Militärregime im Niger etabliert. Das legen Zahlen des Armed Conflict Location and Event Data Project (Acled) nahe, einer multinationalen Denkfabrik, die zu Kriegen und Konflikten forscht. Jüngst veröffentlichte Acled Zahlen aus Nigers Nachbarländern Mali und Burkina Faso: Seit dort in den Jahren 2021 und 2022 Militärs die Macht übernommen haben, ist die Anzahl der Menschen, die bei Angriffen von islamistischen Kämpfern, der Armee oder anderen Gruppen ums Leben gekommen sind, massiv angestiegen.

In Mali stieg die Anzahl der Todesopfer laut Acled von rund 2000 im Jahr 2021 auf fast 5000 in 2022. In Burkina Faso stieg die Zahl der Opfer von rund 2200 auf über 4000. Und im ersten Halbjahr dieses Jahres ist die Lage dort mit mehr als 5000 Konflikttoten weiter eskaliert – das sind schon jetzt mehr als im gesamten vergangenen Jahr. Zwei Millionen Menschen mussten innerhalb des Landes fliehen, die Junta soll nur noch 40 Prozent der Landesfläche kontrollieren.

Ganz anders ist die Lage im Niger, wo 2021 Mohamed Bazoum durch demokratische Wahlen an die Macht kam. Gab es in dem Sahel-Staat 2021 noch rund 1700 Konflikttote, waren es 2022 weniger als 1000 – Tendenz fallend. Fachleute führen diese positive Entwicklung darauf zurück, dass Bazoums Regierung eine grundlegend andere Strategie im Umgang mit Terroristen und lokalen Gruppen verfolgt hat als die Militärs in Mali und Burkina Faso. Sie versuchte nicht, jeden Aufstand niederzuschlagen, sondern legte den Fokus auf Verhandlungen: Sie ließ zum Beispiel Kämpfer des einflussreichen lokalen Ablegers des „Islamischen Staates“ („IS“) frei – um im Gegenzug Nichtangriffsgarantien zu erhalten.

Armut als Nährboden

Bazoums Regierung habe regelmäßig „ungeschriebene Feuerpausen“ mit islamistischen Gruppen ausgehandelt, zitierte der „Economist“ dieser Tage einen nigrischen General, der vor dem Putsch für die Kommunikation mit bewaffneten Gruppen zuständig war. Der von den Putschisten nun ebenfalls inhaftierte nigrische Innenminister habe sich sogar persönlich mit „IS“-Vertretern getroffen, heißt es.

Zudem gab es ein Demobilisierungsprogramm für islamistische Kämpfer, die in „Safe Houses“ in Nigers Hauptstadt Niamey unterkommen konnten – und teilweise gab es auch Förderprogramme für betroffene Kommunen. Ähnlich geht die Elfenbeinküste vor, um den von Burkina Faso aus eindringenden Terrorismus einzudämmen, für den Armut und Perspektivlosigkeit wichtige Nährböden sind.

Bemerkenswert ist, wie sehr im Niger die von staatlichen Kräften ausgeübte Waffengewalt eingedämmt werden konnte. Die Zahl der von Armee und Polizei getöteten Zivilpersonen ging von 2021 bis heute extrem zurück. Armee- und Polizeigewalt ist es oft, die junge Männer dazu bringt, in ihrer Verzweiflung zu den lokalen „IS“- und Al-Kaida-Ablegern überzulaufen.

Wird auch in Niger Kreislauf von Attacken befeuert?

Ganz anders ist die Entwicklung in Mali, wo im vergangenen Jahr laut Acled so viele Zivilpersonen durch die Armee und russische Söldner der Wagner-Gruppe getötet wurden wie durch islamistische Gruppen – und in diesem Jahr sogar mehr. Auch eine verstärkte Bewaffnung von Zivilpersonen durch den Staat – diese Strategie verfolgt vor allem das Militär in Burkina Faso – dürfte laut Acled-Analyst Héni Nsaibia dazu führen, dass „der Kreislauf von Attacken und Vergeltungsangriffen weiter angefeuert wird“.

Steht dieses Szenario auch dem Niger bevor? Noch dazu, wenn dort vielleicht auch bald die westlichen Truppen das Land verlassen? Teile der nigrischen Armee wurden von Frankreich ausgestattet und für den gezielten Einsatz gegen den Terror geschult. Auch hier nochmal ein Blick auf Mali: Fachleute sind sich weitgehend darüber einig, dass durch den Abzug der französischen Truppen dort ein Sicherheitsvakuum entstand – das die dominanten „IS“- und Al-Kaida-Gruppen auszunutzen wussten. Heute sind sie laut Acled stärker denn je. (Fabian Scheuermann)