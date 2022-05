Landtagswahl NRW live: Das sind die Ergebnisse im Wahlkreis Wesel IV

Von: Max Schäfer

Am 15. Mai 2022 findet die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen statt. Die Ergebnisse im Wahlkreis Wesel IV finden Sie hier.

Moers – Bei der Landtagswahl Nordrhein-Westfalen am 15. Mai 2022 entscheiden die Menschen in Nordrhein-Westfalen, wer die Landespolitik in den nächsten fünf Jahren bestimmt. Auch im Wahlkreis Wesel IV mit der Nummer 60 stimmen die Bürger:innen über die Zusammensetzung des Landesparlaments ab. Somit entscheiden sie auch mit, ob Hendrik Wüst weiterhin Ministerpräsident bleibt oder jemand anderes das Amt übernimmt. SPD-Kandidat Thomas Kutschaty kann sich gute Chancen ausrechnen.

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2022 im Wahlkreis Wesel IV sind alle Deutschen wahlberechtigt, die am Wahlsonntag mindestens 18 Jahre alt sind und mindestens seit dem 16. Tag vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen wohnen. Sie können ihre Stimme von 8 bis 18 Uhr im Wahllokal oder bereits im Vorfeld per Briefwahl abgeben.

Die Ergebnisse der Landtagswahl Nordrhein-Westfalen können Sie im Live-Ticker mitlesen. Auch die aktuellen Prognosen und Hochrechnungen der NRW-Wahl werden live getickert.

NRW-Wahl 2022: Wer kandidiert im Wahlkreis Wesel IV (60)?

Alle Wahlberechtigten haben bei der NRW-Wahl zwei Stimmen. Mit der Erststimme wählen sie eine Person, die direkt in den Landtag einzieht. Das sogenannte Direktmandat gewinnt, wer die meisten Stimmen erhält. Im Wahlkreis Wesel IV (60) stehen folgende Kandidierende zur Auswahl:

Julia Zupancic (CDU)

Ibrahim Yetim (SPD)

Constantin Borge (FDP)

Thomas Wagener (Grüne)

Hasan Özer (Linke)

Renatus Rieger (AfD)

Manuela Zaitz (Die PARTEI)

Gisela Feldhaus (Die Basis)

Holger Dunker (Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei)

Bei der Zweitstimme haben die Wahlberechtigten bei der NRW-Wahl 2022 die Auswahl zwischen den Landeslisten von Parteien und anderen politischen Vereinigungen. Das Ergebnis entscheidet darüber, wie viele Sitze eine Partei im Landtag bekommt. Um jedoch ins Landesparlament einzuziehen, müssen die Parteien mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen erhalten. Wer sich unsicher ist, welche Partei zur eigenen Überzeugung passt, kann den Wahl-O-Mat nutzen.

Bei der NRW-Wahl am 15. Mai 2022 entscheiden die Menschen im Wahlkreis Wesel IV, wer das Direktmandat in ihrer Region gewinnt. (Symbolbild) © Fabian Strauch/dpa

NRW-Wahl 2022: Die Ergebnisse im Wahlkreis Wesel IV (60)

Die Wahllokale schließen am Wahlsonntag um 18 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt beginnen die Wahlhelfer:innen im Wahlkreis Wesel IV mit der Auszählung der Stimmen und die ersten Prognosen und Hochrechnungen werden veröffentlicht. Noch am Wahlsonntag kristallisiert sich heraus, wer das Direktmandat gewinnt und welche Partei die meisten Wähler ansprechen konnte. Die Ergebnisse der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2022 im Wahlkreis Wesel IV (60) finden Sie am Wahlsonntag an dieser Stelle.

Die landesweiten Ergebnisse der NRW-Wahl 2022 können Sie in unserem Live-Ticker verfolgen.

Landtagswahl NRW: Was zum Wahlkreis Wesel IV (60) gehört

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen setzt sich der Wahlkreis Wesel IV (60) aus folgenden Gemeinden vom Kreis Wesel zusammen:

Moers

Neukirchen-Vluyn

Ein Teil der Gemeinde Neukirchen-Vluyn gehört jedoch zum Wahlkreis Wesel II, daneben gibt es noch Oberhausen II - Wesel I und Wesel III.

Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2017: Die früheren Ergebnisse im Wahlkreis Wesel IV

Bei der NRW-Wahl 2017 konnte Ibrahim Yetim von der SPD mit 42,2 Prozent der Erststimmen das Direktmandat im Wahlkreis Wesel IV gewinnen. Weitere Bewerber:innen waren Ingo Brohl (CDU, 34,6 Prozent), Gudrun Tersteegen (Grüne, 4,3 Prozent), Martin Borges (FDP, 9 Prozent), Jochen Lobnig (Piraten, 3,6 Prozent) und Gabriele Kaenders (Linke, 6,2 Prozent).

Die meisten Zweitstimmen gewann ebenfalls die SPD. Die Ergebnisse der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2017 im Wahlkreis Wesel IV (60) im Überblick:

Partei Zweitstimmen in Prozent SPD 37,2 CDU 28,1 Grüne 4,7 FDP 11,1 Linke 5,0 AfD 8,7

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Wesel IV bei der Landtagswahl vor fünf Jahren lag bei 66,7 Prozent. (ms)