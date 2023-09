Wer sein Auto liebt, kommt schlecht davon los

Von: Michael Kopatz

Teilen

Automobile Menschen ändern ihre Gewohnheiten leider nicht, nur weil eine gute Busverbindung vor dem Haus startet, analysiert unser Autor Michael Kopatz. © Martin Wagner/Imago

Dass sich immer noch so viele Menschen für das Auto entscheiden, liegt nicht nur an einem mangelnden Angebot des öffentlichen Verkehrs, sondern auch an fehlenden finanziellen Anreizen. Auch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sollten sich an den Kosten beteiligen.

Bevor ich Dezernent für Klimastrukturwandel in Marburg wurde, war ich viel mit der Bahn unterwegs, um über die Rolle politischer Steuerung beim Klimaschutz zu sprechen. Ich fuhr mit dem Faltrad zum Hauptbahnhof und vom Zielbahnhof weiter mit dem Rad.

In Rheine erklärte ich rund 130 Lehrkräften, was Ökoroutine für die Bildung heißt. Anschließend kam einer zu mir und sprach davon, wie katastrophal die Zugverbindung zwischen Osnabrück und Rheine sei, weshalb er mit dem Auto fahren müsse. Ich war irritiert, kam ich doch gerade aus Osnabrück mit dem Zug. In meinen Augen ist die Verbindung exzellent – 50 Kilometer in 30 Minuten und die Schule in Rheine ist nur 100 Meter entfernt vom Bahnhof. Aber sicher, von Tür zu Tür ist man mit dem Auto – ohne Stau – etwas schneller.

Der kostenlose Klimanewsletter der Frankfurter Rundschau bietet jeden Freitag einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Klima-Themen der Woche. Hier können Sie ihn abonnieren.

In solchen Momenten frage ich mich, ob man solche Menschen jemals davon überzeugen kann, die Umstände des Nahverkehrs auf sich zu nehmen. Sie lieben anscheinend ihr Privatauto. Bus und Bahn sind demgegenüber einfach nur ätzend. Statt das offen zu bekennen, schimpft man lieber über das schlechte Angebot. Mich stört, dass permanent erklärt wird, wie schlecht der Nahverkehr sei und eigentlich nie, was gut funktioniert. Wenn die Behauptung stimmen würde, dass die Leute schon mit Bus oder Bahn fahren würden, wenn es das Angebot gäbe, dann sähe die Mobilitätswelt anders aus.

Automobile Menschen ändern ihre Gewohnheiten leider nicht, nur weil eine gute Busverbindung vor dem Haus startet. Sie nehmen ein gutes Angebot nur aufgrund von finanziellen Anreizen an. Als mit Kriegsbeginn die Benzinpreise explodiert sind, da haben viele etwas Neues versucht. Zugleich ist es wichtig, dass Arbeitnehmer:innen etwas für ihren Parkplatz bezahlen. So zwei bis drei Euro pro Tag würden fürs Erste schon ein guter Anreiz sein.

Im Gegenzug sollten die Arbeitgeber:innen ein Job- oder Deutschlandticket sponsern. Bei solchen Voraussetzungen, so zeigt die Erfahrung, dass zumindest solche Menschen, die über gute Alternativen verfügen, mehr und mehr in Erwägung ziehen, diese zu nutzen. Die Verkehrswende wird in den Städten ihren Anfang nehmen, dort wo die Alternativen optimal verfügbar sind. Und sie setzt bei denen an, die nicht – insbesondere aus gesundheitlichen Gründen – aufs Intimauto angewiesen sind.

Michael Kopatz ist Dezernent in Marburg.

Michael Kopatz ist Dezernent in Marburg. © ANGELA VON BRILL