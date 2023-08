Wenn die Teufel etwas verteufeln

Von: Harald Stutte

Alle militärische Macht dem geliebten Führer: Kim Jong Un (r.) beobachtet den Start eines Marschflugkörpers. © AFP

Von Nordkorea über Russland bis in den Sahel reicht der Hass auf alles Westliche. Seinen Anfang nimmt dieser „Okzidentalismus“ aber in Deutschland. Ein Essay.

Unheilige Allianzen haben sich gebildet: Wladimir Putins russische Despotie hat sich mit dem iranischen Mullah-Regime und dem nordkoreanischen Steinzeit-Kommunisten Kim Jong Un verbündet. Mindestens Unterstützung signalisieren afrikanische Putschregime, linke Autokraten Lateinamerikas, europäische Rechtsparteien wie die AfD, die extreme Linke, islamische Gruppen. Was all diese so unterschiedlichen Partner politisch verbindet? Nichts – mal abgesehen von einer geradezu pathologischen Ablehnung dessen, was oberflächlich mit dem Idiom „Westen“ beschrieben wird.

Der Westen – was ist das eigentlich? Eine Gesellschaft, die „dekadent, machtbesessen, gierig, oberflächlich und seelenlos“ ist, würde Wladimir Putin vermutlich sagen, ist der Philosoph Moritz Rudolph, Autor des Essaybuches „Der Weltgeist als Lachs“, überzeugt.

„Allen Okzidentalisten ist gemeinsam, dass sie den Westen als heimtückische, expansive Macht bezeichnen, die ihrem Glück im Wege steht. Wenn es den Westen nicht gäbe, könnten sie endlich frei sein“, so Rudolph zum Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das Fundament dieser ideologischen Strömung – ohne dass es Okzidentalismus genannt wurde – tauchte laut Rudolph bereits am Anfang des 19. Jahrhunderts auf – ausgerechnet in Deutschland, das sich heute ganz selbstverständlich als Teil des Okzidents, also des Westens, sieht.

Im Widerstand der Deutschen gegen Napoleon wurde Frankreich als oberflächlich-zivilisiertes Maschinenvolk gezeichnet, die Deutschen hingegen als die Ehrlichen, Tiefsinnigen, Gottesfürchtigen, die in den „heiligen Krieg“ zogen. „Wer den heutigen islamistischen Terrorismus verstehen will und sein komplexes Verhältnis zum Westen, sollte sich nicht mit dem Koran beschäftigen. Viel interessanter ist es, sich das Deutschland des 19. Jahrhunderts anzuschauen“, empfiehlt der indische Essayist und Globalisierungskritiker Pankaj Mishra im Magazin „Spiegel“.

„Es gab eine Zeit, wo Deutschland noch nicht zum Westen gehörte – sondern sich eine Identität in Abgrenzung zum Westen gab.“ Philosophen wie Johann Gottlieb Fichte schworen ihre Studenten auf einen Kampf gegen die Besatzer ein, in dem sie entweder die Freiheit oder den Tod fänden.

Da verwundert, wie ähnlich heute antiwestliche Vordenker argumentierten, die in Putins Reich gern und oft zitiert werden. Martin Heidegger zum Beispiel, der einflussreiche deutsche Seins-Philosoph, ein Liebling von Putins „Eurasien-Theoretiker“ Alexander Dugin. Oder Richard Wagner, der als Namenspatron für die gefürchtete russische Söldnergruppe herhalten musste. Oder der Staats- und Völkerrechtler Carl Schmitt, „der auch in China ein Star ist, von dem man sich Impulse für eine Revolte gegen die US-geführte ‚Einheit der Welt‘ erhofft“, schreibt Rudolph im Beitrag „Der Feind im Westen“ für das „Philosophie Magazin“.

Es wäre also wohlfeil, beim Lokalisieren dieses Phänomens stets mit dem Finger auf andere zu zeigen – denn Deutschland war stets ein Quell dieses Westhasses. Er gipfelte im Nationalsozialismus und betrifft darüber hinaus heutige Rechtsparteien wie die AfD und den verbreiteten Antiamerikanismus in Teilen der ostdeutschen Bevölkerung.

Die ideologische Frontstellung des Okzidentalismus „kann man nachverfolgen, wenn der Erste Weltkrieg als Kampf der ‚Helden‘ gegen die ‚Händler‘ gedeutet wurde, der aufrichtigen Schwärmer aus Deutschland gegen die Krämerseelen des Westens, also Frankreich und England“, so Rudolph.

Es war ihre gemeinsame Ablehnung des westlichen Liberalismus, wobei sie den Kommunismus als dessen extremste Auslegung deuteten, die im Zweiten Weltkrieg so unterschiedliche Systeme wie den deutschen Nationalsozialismus mit dem japanische Shinto-Faschismus zusammenführte. „Der Westen – der ja im Fall Japans aus dem Osten kam – meinte hier keine Himmelsrichtung, sondern eine zur Gesellschaft geronnene Idee, die man bekämpfte. Entfremdung, Gier und seelenlose Städte – all das wurde dem Westen zugeschrieben“, so Rudolph.

Doch zurück zur Gegenwart: Dass sich vor allem afrikanische Staaten zu Beginn der russischen Invasion der Ukraine schwertaten, die Aggression zu verurteilen, erklärt Moritz Rudolph mit den traumatischen Erfahrungen während der Kolonialzeit und den Fehlern des Westens im postkolonialen Zeitalter, die dem Okzidentalismus enormen Vorschub leisteten. Von den 54 Staaten Afrikas enthielten sich 16 bei der UN-Vollversammlung am 2. März 2022 der Stimme, Eritrea allein stimmte gegen eine UN-Resolution, die Russlands Aggression verurteilte.

„Der Anteil des Westens an der Weltproduktion schrumpft, sein Einfluss in internationalen Gremien und auf anderen Kontinenten geht zurück, weshalb neue Mächte Fuß fassen und sich als die eigentlichen Imperialisten zu erkennen geben, während Europäer und US-Amerikaner beinahe zurückhaltend auftreten. Der Westen ist nur noch ein Akteur unter vielen, und nicht einmal der schlimmste“, beschreibt Moritz Rudolph.

Gerade das macht den Okzidentalismus so gefährlich: Ein früh geprägtes Bild habe sich festgesetzt „und liefert die Erlaubnis zur Grausamkeit. Schließlich sieht man sich als Opfer und befindet sich im Widerstand“, erklärt der Philosoph. „Diese Verbindung von Ressentiment und Macht bewirkt eine eigentümliche Opfer-Täter-Umkehr mit gewaltiger Sprengkraft, die sich im Ukraine-Krieg entlädt, den chinesisch-amerikanischen Gegensatz bestimmt und als Damoklesschwert über dem Nahen Osten hängt, wo das iranische Mullah-Regime Israel ins Meer und die Amerikaner über den Ozean treiben will.“

Der Begriff Okzidentalismus geht übrigens auf eine als Buch verfasste Studie („Okzidentalismus. Der Westen in den Augen seiner Feinde“) des israelischen Philosophen Avishai Margalit und des niederländischen Autors Ian Buruma zurück. Sie kehrten den vom palästinensisch-amerikanischen Literaturtheoretiker Edward Said gebildeten Begriff Orientalismus, der den im Westen verbreiteten herabwürdigenden Blick auf „exotische Fremde“ beschreibt, in das Gegenteil um.

Neben ganz grundlegenden politischen und ideologischen Differenzen wird dieser Westhass zusätzlich befeuert durch den im Westen verbreiteten Eurozentrismus – die Beurteilung nicht europäischer Kulturen aus der Perspektive europäischer Werte und Normen.

Eurozentrische Stereotype spielen eine Rolle, wenn zum Beispiel über die Opfer von Kriegen oder Naturkatastrophen außerhalb der westlichen Wahrnehmung nur marginal berichtet wird, wenn europäische Eroberer und Kolonisatoren als „Entdecker“ gefeiert werden, wenn außereuropäische Leistungen in Literatur, Philosophie oder Kunst ignoriert oder kaum gewürdigt werden, wenn westliche Standards zum Dogma erhoben werden, die der Lebenswirklichkeit vieler Menschen in Entwicklungsländern widersprechen.

Alle fürs Atomprogramm: iranische Mullahs und Fliegerabwehrgeschütz im Spalier (Archivbild). © imago/UPI Photo Iranische Mullahs bilden eine Menschenkette neben einer FLAK anlässlich einer Demonstration für Irans Atomprogramm in Parchin PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY, Personen; 2005, Parchin, paramilitärisch, paramilitärische, , , , , , , , , Menschenkette, Menschenketten, Demonstrationen , Demonstrant, Demonstranten, demonstrieren, Atomstreit, Atomprogramm; , quer, Kbdig, Totale, Iran, , Militaer, Staat, Gesellschaft / Mullah, Mann, Männer, Flugzeugabwehrkanone, Luftabwehr

Alles Gute kommt aus Moskau: ein in russische Farben gewandeter nigrischer Soldat oder militärisch Kostümierter in Niamey. © AFP