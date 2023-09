Wenn der Staat zum Trojaner wird

Von: Ursula Knapp

Auch auf seinem Handy könnte staatliche Spähsoftware sein. © AFP

Gehackte Daten dürfen vor Gericht verwendet werden. Doch das wirft rechtliche Fragen auf.

Darf ein europäischer Staat sich als Hacker betätigen, auf die Mobiltelefone von 30 000 Nutzer:innen eine Spähsoftware aufspielen und die gekaperten Chats dann als Beweise an die Mitgliedsländer weitergeben? Können auf dieser Grundlage Angeklagte in Deutschland verurteilt werden? Mit dieser Frage sind zur Zeit nicht nur deutsche Gerichte befasst, sondern auch der Europäische Gerichtshof in Luxemburg (EuGH) und der Europäische Gerichtshof für Menschenrecht in Straßburg (EGMR). Um es vorweg zu nehmen. Bisher können die deutschen Gerichte die Beweise aus den gehackten Chats verwerten und die Angeklagten verurteilen. Aber das ist längst nicht das letzte Wort.

Es geht um die Zerschlagung des kriminellen Netzwerks Encrochat vor drei Jahren. Französische Ermittler:innen hatten das Kommunikationssystem des Unternehmens geknackt, das damit warb, dass seine Mobiltelefone weder abgehört oder geortet, noch die verschlüsselten Nachrichten dechiffriert werden könnten. Die Verkäufer:innen von Encrochat blieben anonym, gezahlt wurde Cash, die Übergabe erfolgte an öffentlichen Orten. Nach der Enttarnung kamen Tausende Ermittlungsverfahren in Gang, in den Niederlanden, Spanien, Deutschland und Italien. Laut Europol wurden bisher mehr als 6500 Menschen festgenommen und fast 900 Millionen Euro beschlagnahmt. Für die Strafverfolger:innen war und ist es ein Riesenerfolg gegen Drogengroßhändler.

Paris übermittelt Millionen von Daten an Deutschland

Die Anlagen beziehen sich auch auf Tötungsdelikte, Waffenhandel und Geldwäsche. Aber der Zweck heiligt nicht die Mittel, Strafverfahren müssen rechtsstaatlich ablaufen. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat vor einem Jahr entschieden, dass die Beweise der französischen Ermittelnden in deutschen Strafprozessen verwertet werden können. Acht Verfassungsbeschwerden, die sich gegen die Beweisverwertung wandten, hat das Bundesverfassungsgericht nun am Dienstag wegen formaler Mängel für unzulässig erklärt. Damit bleibt die Rechtsprechung des BGH zunächst bestehen. Aber fünf weitere Verfassungsbeschwerden sind in Karlsruhe anhängig, über die noch nicht entschieden ist. Der Ausgang ist also noch offen.

Im Wesentlichen geht es um zwei Fragen: Durften die 12 Millionen Daten von Frankreich an das Bundeskriminalamt (BKA) übermittelt werden, war das vom europäischen Recht gedeckt? Der BGH bejahte das vor einem Jahr. Der Hamburger Rechtsanwalt Strate argumentiert hingegen, dass der BGH Fragen der Zulässigkeit des Hackerangriffs und der Verwertbarkeit der Daten dem EuGH in Luxemburg hätte vorlegen müssen, was er aber nicht tat. Die Verfassungsbeschwerde von Strate ist eine der fünf, über die das Bundesverfassungsgericht bisher nicht entschieden hat.

Zweite Frage ist, ob deutsche Gerichte die von Frankreich übermittelten Daten dann in den Strafprozessen als Beweise verwerten durften. Deutsche Gerichte müssen auf jeden Fall prüfen, ob nach deutschem Recht ein Beweisverwertungsverbot besteht. Gründe können sein, dass es sich um eine „anlasslose Massenüberwachung“ handelte. Oder dass der private Kernbereich der Verdächtigen ausgespäht wurde.

Im Interesse europäischer Mitgliedsstaaten

Der BGH verneint das bisher. Der intime Lebensbereich sei nicht betroffen und die Verwertung der Daten angesichts der Schwere der Straftat verhältnismäßig. Auch dieser BGH-Standpunkt liegt weiterhin zur Überprüfung beim Bundesverfassungsgericht. Ganz unabhängig davon hat inzwischen eine Strafkammer des Berliner Landgerichts den EuGH angerufen. Er soll prüfen, ob die Übermittlung der französischen Daten vom Europarecht gedeckt war.

Der Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg ist wiederum mit dem Vorgehen der französischen Ermittler:innen befasst. Der EGMR legte dazu den französischen Behörden zahlreiche Fragen vor, die offenbar Anfang des Jahres 2023 beantwortet aber bislang nicht veröffentlicht wurden. Anwält:innen, die die Antworten wohl kennen, sehen sich darin bestätigt, dass Frankreich die Eurochat-Nutzer:innen nicht primär im Landesinteresse ausspähte, sondern im Interesse europäischer Mitgliedsstaaten. Deutsche Ermittler:innen hätten sich das Vorgehen zunutze gemacht, weil die Rechtsgrundlage hierzulande damals noch fehlte. Die Entscheidung des EGMR steht noch aus.