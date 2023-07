Weniger Autos, mehr Umsatz

Von: Michael Kopatz

In Hannover werden rund 900 Parkplätze allein für die ersten sechs geplanten Velorouten wegfallen. © Olaf Döring/Imago

Der billige Parkplatz in der Innenstadt ist nicht geeignet, um die Menschen vom Mausklick auf den Button „kaufen“ abzuhalten.

In Hannover werden rund 900 Parkplätze allein für die ersten sechs geplanten Velorouten wegfallen. Aus Sicht vieler Autofahrer:innen ein Sakrileg. Die Verkehrswende erhitzt schon seit Jahren vielerorts die Gemüter. Wollen „grüne Ideologen“ Menschen, die nun mal aufs Auto angewiesen sind, das Leben schwermachen? Wie kann es dann sein, dass Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) 2019 mit dem Versprechen einer autofreien Innenstadt gewählt wurde? Ganz einfach: Besonders in der Stadt wünschen sich die Leute weniger Autos vor der Haustür. Sie besuchen Kopenhagen oder Groningen und sehen, wie schön es sein kann mit sicheren Radwegen und wenig Autoverkehr. Sie sehen Berichte, wie sich in ganz Europa Städte auf den Weg gemacht haben, sich zu einem lebenswerten Ort zu entwickeln.

Scheinbar haben nicht Ideologen das Sagen, sondern Visionäre und Visionärinnen. Wie Belit Onay oder die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo. Sie wurde trotz, besser wegen ihrer Verkehrspolitik wiedergewählt. Für deutsche Verhältnisse unfassbar, wie sich Paris gewandelt hat. Doch hierzulande haben es Politiker:innen schwer, wenn sie Schritte zur Minderung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) ergreifen wollen. Eine maßgebliche Rolle spielt im Abwehrkampf der Einzelhandel. Er beschwört die Verödung der Innenstädte, wenn ein Parkstreifen in einen Radweg umgewandelt wird oder höhere Parkgebühren zur Diskussion stehen.

Doch womöglich geht es vielen eher um alte Positionen als Fakten. Denn besonders in solchen Städten, die ziemlich radikal den Autoverkehr aus der Innenstadt verdrängt haben, ist genau das Gegenteil passiert. In Groningen etwa haben die Geschäftsleute das Verkehrskonzept bekämpft, um später festzustellen, dass mehr Menschen denn je in die Stadt kamen – aber eben mit dem Rad oder dem Bus vom Park-and-Ride-Parkplatz. Inzwischen zeigen viele Studien, dass Radfahrer:innen und Fußgänger:innen häufig 70-80 Prozent des Umsatzes generieren. Sie kommen öfter zu den Geschäften als Autofahrer. Und sie brauchen weniger Platz.

Wäre die autogerechte Stadt ein Garant für Umsatz, würde der Onlinehandel nicht boomen. Der billige Parkplatz in der City ist nicht geeignet, Menschen vom Klick auf den Button „kaufen“ abzuhalten. Weniger MIV, mehr Grün, schöne Plätze, Flaniermeilen – solche Faktoren üben Anziehungskraft aus.

Michael Kopatz ist Dezernent für Klimastrukturwandel in Marburg. © ANGELA VON BRILL