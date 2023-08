Welche Rolle spielt der Pazifismus heute?

„Für welche Ziele müssen Tod, Zerstörung und Vertreibung in Kauf genommen werden?“ Ein ukrainischer Flüchtling kommt im April 2022 in Ungarn an. © afp

„Eine aktive Friedenspolitik verweist auf die Notwendigkeit, Kriegsereignisse auf Ursachen und Folgen zu untersuchen“ - sagt der Ökonom Christoph Noebel.

Mit dem aktuellen Krieg in der Ukraine ergeben sich zwangsläufig Fragen zur heutigen Beschaffenheit und Relevanz des Pazifismus im Gegensatz zu Formen des Militarismus. Zunächst ist zu betonen, dass beide Positionen unterschiedliche Variationen aufweisen. Die radikale Form des Pazifismus lehnt jegliche Gewaltausübung und Kriegsführung ab. Dagegen plädierte etwa Bertrand Russell mit Blick auf das Naziregime Hitlers für die moderate Form eines relativen Pazifismus, der unter extremen Umständen eine militärische Verteidigung bei Angriffskriegen und Massenmorden zulässt.

Grundsätzlich herrschen Unterschiede zwischen einer pazifistischen „Friedenslogik“ und einer militaristischen „Kriegslogik“. Mit einem positiv-friedlichen Menschenbild beziehen sich pazifistisch orientierte Menschen auf die Notwendigkeit diplomatischer Realpolitik, um mit internationaler Kooperation kriegerische Konflikte zu vermeiden.

Der Militarist und die Militaristin verfügen dagegen eher über ein pessimistisch-aggressives Menschenbild und plädieren für eine entsprechende Verteidigungspolitik der Abschreckung nach dem Motto: „Mit Waffen Frieden schaffen.“ Ob USA, Russland, China, die Ukraine oder die Nato, sie verschreiben sich ausnahmslos der militaristischen Logik, die bis heute immer wieder zu Kriegen geführt hat.

Der Kern des Problems liegt in den unterschiedlichen Interpretationen dessen, was Verteidigung ausmacht. Wie die Friedensnobelpreisträger Arthur Henderson (1934) und Philip Noel-Baker (1959) im Völkerbund argumentierten, können Kriege nur mit einer zugesicherten Verteidigungsstrategie auf internationaler Ebene vermieden werden, die keine Angriffswaffen in Form von Panzern, Flugzeugen und Schiffen zulässt. Unter diesen Umständen wäre ein internationaler Kriegsausbruch nicht mehr möglich, so dass freigewordene Finanzmittel für soziale und ökologische Maßnahmen zur Verfügung stünden.

Wie die Geschichte ausging, ist bekannt: Die militaristische Denklogik setzte sich durch und daher wurden weder der Zweite Weltkrieg noch viele Kriege danach verhindert. Dieser Sachverhalt wirft die kritische Frage auf, warum die Vereinten Nationen als Nachfolgeorganisation des Völkerbunds nach 1945 die diplomatischen Anstrengungen für eine international verhandelte Verteidigungspolitik nicht wieder aufgriffen und verwirklichten.

Zur Serie Die Menschen in der Ukraine brauchen Frieden, aber es herrscht Krieg. Welche Wege können zum Frieden führen? In der Serie #Friedensfragen suchen Expertinnen und Experten nach Antworten auf viele drängende Fragen. Dabei legen wir Wert auf eine große Bandbreite der Positionen – die keineswegs immer der Meinung der Redaktion entsprechen. FR Alle Artikel finden sich auch auf unserer Homepage unter www.fr.de/friedensfragen

Welche Bedeutung hat der pazifistische Gedanke für den Krieg in der Ukraine? Zunächst wurde der Angriffskrieg von russischer Seite nicht nur aus opportunistischen Machtmotiven begonnen, sondern Wladimir Putin rechtfertigt ihn mit einer gefühlten Bedrohung seitens der Nato. Ähnliche Argumente kennen wir von Angriffskriegen, die von den USA begonnen wurden. Sei es in Vietnam, Afghanistan oder Irak, die Begründung der US-Regierung lautete stets, es handle sich um eine reale Bedrohung der nationalen Sicherheit.

Diese Argumentationsführung wirft jedoch die kritische Frage auf, inwiefern militärisches Gerät nicht nur der Landesverteidigung dient, sondern umgekehrt auch als Bedrohung oder Eskalation existierender Konflikte. Im Falle des Kriegsausbruchs belegen die politischen Debatten über die Lieferung von Panzern und Kriegsflugzeugen in die angegriffene Ukraine, wie schwierig es ist, den Entscheidungskonflikt zwischen Unterstützung und Eskalation auszutarieren. Solange die Praxis einer auf Angriffswaffen angewiesenen Verteidigungspolitik nicht um eine diplomatische Friedenspolitik erweitert oder ersetzt wird, lassen sich kriegerische Angriffe aus innen- und geopolitischen Gründen nicht vermeiden.

Eine aktive Friedenspolitik verweist stets auf die Notwendigkeit, Kriegsereignisse detailliert auf Ihre Ursachen und Folgen hin zu untersuchen. Es sind der Pazifist und die Pazifistin, die neben ethischen Erwägungen stets Kriegsausbrüche in historische und kulturelle Kontexte einbetten. Sie fragen: Inwiefern entstehen Kriege durch Säbelrasseln und moralische Überlegenheitsphantasien beider Parteien? Auch im Ukrainekonflikt ist dies zu beobachten, denn neben innen- und geopolitischen Aspekten seitens Russlands ignorierten die westlichen Staaten eine mögliche Eskalation durch die Osterweiterung der Nato und eine deutliche Stärkung des ukrainischen Militärs. Diese expansive Politik des Westens mag aus Gründen der Souveränität der östlichen Länder und Ukraine berechtigt gewesen sein und bietet keineswegs eine Rechtfertigung für den Angriff Russlands. Als Form des „westlichen Vordringens“ lässt sie sich jedoch gleichzeitig als eine von mehreren Erklärungen für Putins Verhalten heranziehen. Eine militärisch neutrale Ukraine wäre vielleicht für alle Parteien vorteilhafter gewesen und böte eine vernünftige Option für die Zukunft.

Der Ukrainekonflikt verdeutlicht das ewige Dilemma des Krieges: Für welche Ziele müssen Tod, Zerstörung und Vertreibung in Kauf genommen werden? Wo wäre ziviler Widerstand eine Alternative? Während Pazifistinnen und Pazifisten diese Option ernsthaft in Erwägung ziehen, sehen militaristisch geprägte Personen die Fortführung des Krieges bis zu einer meist undefinierten Form des Sieges als alternativlos. Letztlich können nur die Menschen in dem angegriffenen Land und ihre politische Führung diese schwierige Frage beantworten.

Zur Person Christoph Noebel studierte an der London School of Economics und arbeitete als Ökonom und Finanzanalyst in London. Zugleich betätigte er sich als Aktivist in der britischen Friedens- und Umweltbewegung. Heute betreibt er eine Galerie in Remagen. Letzte Veröffentlichung: „Vertrauen und Verantwortung: Grundlagen einer Gesellschaftsanalyse“ (2021/22).

Christoph Noebel. © Privat