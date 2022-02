Bundesversammlung: Welche Prominenten wählen den Bundespräsidenten?

Bundespräsidentenwahl

Mehr als 1400 Menschen dürfen am 13. Februar bei der Bundespräsidentenwahl abstimmen. Welche Prominenten sind dabei?

Berlin – Alle fünf Jahre wird in Deutschland der Bundespräsident gewählt. Auch dieses Jahr ist es wieder so weit: Am 13. Februar 2022 entscheidet sich, ob Frank-Walter Steinmeier (SPD) das deutsche Staatsoberhaupt bleibt oder ob er von einem der Gegenkandidaten Gerhard Trabert oder Max Otte abgelöst wird. Die Bundespräsidentenwahl wird von der sogenannten Bundesversammlung durchgeführt, die extra aus diesem Anlass zusammenkommt und deren einzige Aufgabe es ist, den Bundespräsidenten zu wählen.

Unter den diesmal insgesamt 1472 Delegierten der Bundesversammlung sind neben Politiker:innen auf Bundesebene – wie immer – auch Personen des öffentlichen Lebens. Wer wählen darf, wird im Vorfeld von den Parlamenten der Bundesländer bestimmt. Welche Prominenten sind Wahlberechtigte und dürfen bei der kommenden Bundespräsidentenwahl ihre Stimme abgeben?

Bundespräsidentenwahl: Prominente in der Bundesversammlung 2022

Schauspiel

Dietmar Bär

Eugene Boateng

Astrid Fünderich

Fritzi Haberlandt

Sibel Kekilli

Leonard Lansink

Denise M‘Baye

Marcus Mittermeier

Musik

Joy Denalane (Sängerin)

Felix Eicke (Band „Leoniden“)

Ronald Keiler („Roland Kaiser“)

Igor Levit (Pianist)

Oliver Perau (Band „Terry Hoax“)

Reyhan Şahin („Lady Bitch Ray“)

Thees Uhlmann (Solokünstler und Sänger der Band „Tomte“)

Dirk Zöllner (Sänger und Musicaldarsteller)

Moderation/Entertainment

Hennes Bender (Komiker)

Annie Heger (Entertainerin)

Klaas Heufer-Umlauf (Moderator)

Dieter Nuhr (Kabarettist)

Tobias Schlegl (Radio- und Fernsehmoderator, Reporter, Autor, Musiker, Notfallsanitäter und Seenotretter)

Detlef Simon (Künstler, Moderator, Zauberer)

Bernd Stelter (Komiker)

Gloria Viagra (Dragqueen)

Literatur

Renan Demirkan

Gaby Hauptmann

Sophie Passmann

Saša Stanišić

Sport

Hansi Flick (Fußballbundestrainer)

Leon Goretzka (Fußballspieler)

Peter Fischer (Präsident Eintracht Frankfurt)

Jana Majunke (Paracyclerin)

Britta Näppel (Paralympic-Dressurreiterin)

Marco Schulzer (ehem. Boxer)

Britta Steffen (Schwimmerin)

Christian Streich (Fußballtrainer SC Freiburg)

Johannes Vetter (Speerwerfer)

Kristina Vogel (ehem. Bahnradsportlerin)

Wissenschaft/Medizin

Marylyn Addo (Infektiologin)

Sandra Ciesek (Virologin)

Christian Drosten (Virologe)

Alexander Gerst (Astronaut)

Maja Göpel (Politökonomin)

Carola Holzner (Medizinerin)

Christian Karagiannidis (Mediziner)

Hans-Georg Kräusslich (Virologe)

Ricardo Lange (Intensivpfleger)

Benjamin List (Chemiker)

Gernot Marx (Mediziner)

Tobias Welte (Pneumologe)

Betroffene einschneidender Ereignisse

Seda Başay-Yıldız (Anwältin von Nebenklägern im NSU-Prozess)

Ajla Kurtovic (Angehörige eines Opfers des Anschlags in Hanau 2020)

Jörg Meyrer (kath. Pfarrer im Ahrtal)

Patrick Schöneborn (Fluthelfer)

Serpil Temiz-Unvar (Angehörige eines Opfers des Anschlags in Hanau 2020)

Carolin Weitzel (Bürgermeisterin von Erftstadt)

Journalismus

Ferda Ataman

Julia Friedrichs

Detlef Prinz

Shary Reeves

Politik

Torsten Albig (Ministerpräsident a. D.)

Dieter Althaus (Ministerpräsident a. D.)

Eberhard Diepgen (Regierender Bürgermeister a. D.)

Roland Koch (Ministerpräsident a. D.)

Norbert Lammert (ehem. Bundestagspräsident)

Christine Lieberknecht (Ministerpräsident a. D.)

Angela Merkel (Bundeskanzlerin a. D.)

Georg Milbradt (Ministerpräsident a. D.)

Matthias Platzeck (Ministerpräsident a. D.)

Jürgen Rüttgers (Ministerpräsident a. D.)

Horst Seehofer (Bundesminister a. D.)

Erwin Sellering (Ministerpräsident a. D.)

Edmund Stoiber (Ministerpräsident a. D.)

Stanislaw Tillich (Ministerpräsident a. D.)

Johannes Vogel (Ministerpräsident a. D.)

Theodor Waigel (Bundesminister a. D.)

Norbert Walter-Borjans (Landesminister a. D.)

Wirtschaft

Daniela Cavallo (VW-Betriebsratschefin)

Stefan Hartung (Manager bei Bosch)

Friede Springer (Verlegerin)

Mit ersten Prognosen und Hochrechnungen ist am Wahltag (13.02.2022) nach den ersten Stimmauszählungen zu rechnen. Das Ergebnis kann live im TV und Live-Stream verfolgt werden. (Ines Alberti)