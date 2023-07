Weizenexport als Hindernislauf

Von: Thomas Roser

Verleiden von Getreide auf einen ukrainischen Frachter. © afp

Der Ukraine fällt es schwer alternative Ausfuhrrouten über Land zu finden.

Mit Drohnenattacken auf die Donau- und Schwarzmeerhäfen hat Russland der Ukraine demonstriert, wie schwer Kiew nach dem Ende des Getreideabkommens die Erschließung von Ausweichexportrouten fallen dürfte. Zwar hofft die Ukraine ihre Agrarexporte verstärkt über die Hoheitsgewässer oder das Territorium von EU-Nachbarn abzuwickeln. Doch ob zu Wasser oder zu Land: Die Möglichkeiten der Alternativrouten sind begrenzt – aus verschiedenen Gründen.

32,9 Millionen Tonnen Getreide hatte die Ukraine mit Hilfe des von der UN und der Türkei eingefädelten Abkommens mit Moskau seit August letzten Jahres trotz des Krieges über das Schwarze Meer exportiert. Hauptabnehmer: Die EU, China und die Türkei. Moskau hofft mit der Aufkündigung des Abkommens, die Lockerung der Handelssanktionen zu erzwingen.

Trotzig hat Kiew in einer ersten Reaktion die Schaffung eines neuen „Getreidekorridors“ von ukrainischen Häfen durch rumänische und bulgarische Hoheitsgewässer angekündigt. Doch das Vorhaben wirkt nicht nur wegen der jüngsten Drohnenattacken auf die ukrainischen Seehäfen wenig realistisch.

Einerseits droht Moskau, jeden Frachter, der einen ukrainischen Hafen ansteuere, als „Gegner“ und „potenziellen Träger militärischer Fracht“ zu betrachten. Andererseits zögern die Versicherer seit der Aufkündigung des Abkommens, Schiffe mit Getreide aus der Ukraine zu versichern. Kiew will zwar einen eigenen Versicherungsfonds für die Reedereien schaffen. Doch wohl nur wenige Reedereien dürften das keineswegs kleine Risiko eingehen, außer der Fracht auch noch ihre Schiffe zu verlieren. Zudem dürften die bereits jetzt sehr hohen Kosten für die Versicherungspolicen kräftig steigen.

Mit einer prognostizierten Ernte von rund 25 Millionen Tonnen Mais und 17,5 Millionen Tonnen Weizen wird sich die ukrainische Getreideproduktion laut US-Schätzungen in diesem Jahr als Folge des Kriegs nahezu halbieren. Doch selbst bei ähnlich schrumpfenden Exportmengen wird es der Ukraine schwerfallen, ihr Getreide zu den Abnehmern zu schaffen: Denn nicht nur russische Drohnen, sondern auch logistische Hindernisse setzen der Ausfuhr über die angrenzenden EU-Nachbarn enge Grenzen. Eine schon bisher stark genutzte Alternative war der Export über die ukrainischen Binnenhäfen im Donaudelta wie Reni: Über die Donau gelangte das ukrainische Getreide in den rumänischen Schwarzmeerhafen Constanta, wo er in Hochseefrachter umgeschlagen und weiter verschifft wurde. Über Rumänien sei bisher die Hälfte des ukrainischen Getreides exportiert worden, „und dieser Prozess wird sich fortsetzen“, hatte Johannis unmittelbar nach Moskaus Aufkündigung des Schwarzmeerabkommens versichert.

Wartezeiten auf der Schiene

Doch mit den Drohnenattacken auf die ukrainischen Häfen am Nordufer der Donau scheint Moskau auf eine Unterbrechung der letzten offenen Exportroute über Wasser abzuzielen. Gleichzeitig sind die Kapazitäten für den vermehrten Umschlag von ukrainischem Getreide in den Silos von Constanta trotz des Bemühens um deren Erweiterung begrenzt: Im größten Schwarzmeerhafen wird nicht nur rumänisches Getreide, sondern auch der über die Donau exportierte Weizen aus Serbien, Ungarn, Bulgarien und der Slowakei umgeschlagen.

Auch dem von der EU forcierten Export über Land sind wegen des schlechten Zustands des Schienennetzes im Osten des Kontinents enge Grenzen gesetzt. Nicht nur die Blockade der Seehäfen sorgt in den ukrainischen Güterbahnhöfen an den Grenzen zu den EU-Nachbarn Polen, Rumänien, der Slowakei und Ungarn für lange Waggonwarteschlangen. Wie das russische hat auch das ukrainische Schienennetz eine andere Spurweite als das europäische. Waggons und deren Fracht müssen erst mühsam umgeladen werden.

Die EU-Nachbarn der Ukraine arbeiten mit Hilfe Brüssels zwar fieberhaft an dem Ausbau ihrer Infrastruktur. Doch machen deren Regierungen heftige Proteste der eigenen Getreidebauern wegen des Preisverfalls auf den lokalen Märkten durch ukrainischen Billigweizen zu schaffen. Auf deren Drängen hat die EU vorläufige Einfuhrbeschränkungen verhängt: Ukrainisches Getreide darf zwar durch Bulgarien, Polen, Rumänien, die Slowakei und Ungarn transportiert, dort aber nicht verkauft werden.