Belarus stellt „Drachenzähne“ nahe der ukrainischen Grenze auf

Von: Jacob von Sass

Das belarussische Militär stellt nahe der ukrainischen Grenze „Drachenzähne“ auf. Auch Russland nutzt diese Panzersperren zur Verteidigung.

Gomel – Das belarussische Militär hat 20 Kilometer vor der ukrainischen Grenze sogenannte „Drachenzähne“ aufgestellt, die Panzern den Weg versperren sollen. Sie sollen bei einem potenziellen Angriff aus der Ukraine die Stadt Gomel schützen. Sie ist mit 530.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Weißrusslands. Auch die Armee von Kreml-Despot Wladimir Putin setzt bei der Verteidigung im Ukraine-Krieg auf die zahnförmigen Panzersperren, die schon im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurden.

Laut des ukrainischen Nachrichtenportals Ukrainska Pravda zeigen Satellitenbilder des Unternehmens Planet Labs aus den USA einen Verteidigungswall, der sich über zwei Kilometer erstreckt. Die Anlage steht im weißrussischen Dorf Kalinina in der Nähe von Gomel. Sie wird als Anlehnung an den belarussischen Verteidigungsminister Viktor Krehnin auch als „Krehnin-Linie“ bezeichnet. Außerdem wurden nahe dem Dorf Schützengräben ausgehoben, die sich teilweise in unmittelbarer Nähe zu einem Wohngebiet befinden.

Das russische und das weißrussische Militär setzen zur Verteidigung auf sogenannte „Drachenzähne“, die als Panzersperren genutzt werden. Im Bild sind alte Sperren des Westwalls bei Aachen zu sehen (Symbolbild). © IMAGO / Heike Schreiber-Braun

Weißrussische Verteidigung: Genauer Grund für „Drachenzähne“ in der Nähe der ukrainischen Grenze unklar

Warum die Verteidigungslinie gerade jetzt erbaut wurde, ist momentan laut Ukrainska Pravda noch unklar. Es wird aber davon ausgegangen, dass es mit dem sogenannten „Treffen der militärischen Sicherheit und Verteidigung der Republik Belarus“ zu tun hat, welches in Gomel stattfand. Hier kamen der Verteidigungsminister und andere ranghohe weißrussische Militärs zusammen, um sich zu beraten.

Auch Russland setzt bei der Verteidigung der eroberten ukrainischen Gebiete auf die „Drachenzähne“. So wurden sie unter anderem auf der Krim und im Donbass aufgestellt. Die Hauptaufgabe der Panzersperren besteht darin, angreifende Fahrzeuge zu verlangsamen oder sie in eine gewünschte Richtung abzudrängen. So werden die Panzer dann teilweise in Gebiete umgeleitet, wo sie vom russischen Militär leichter zerstört werden können.

Russische „Drachenzähne“ helfen nicht gegen westliche Kampfpanzer

Ob die „Drachenzähne“ allerdings überhaupt den Russen bei der Verteidigung helfen, ist stark zu bezweifeln. So tauchte kürzlich ein Video auf, welches einen modernen Kampfpanzer aus dem Westen zeigt, der zwei der Panzersperren problemlos zur Seite schiebt. Die Regierung in Kiew rund um Präsident Wolodymyr Selenskyj scheint also ein effektives Gegenmittel gegen die „Drachenzähne“ gefunden zu haben. (Jakob von Sass)