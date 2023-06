Gegenoffensive läuft: Spezialeinheit „Weiße Wölfe“ zerstört russische Panzer

Von: Jacob von Sass

Innerhalb kurzer Zeit soll eine ukrainische Spezialeinheit sieben russische Panzer zerstört haben. Auch feindliche Stellungen wurden zerschlagen.

Kiew – Die Gegenoffensive der Ukraine gegen Russland hat laut des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj begonnen. Am Samstag (10. Juni) sagte er: „Das Militär hat mit Gegenoffensiven und Defensivoperationen begonnen. Die Kommandeure sind alle positiv gestimmt.“ Im Osten des Landes gab es laut des amerikanischen Nachrichtenmagazins Newsweek auch gleich die ersten Erfolge zu vermelden. Hier soll die ukrainische Spezialeinheit „Weiße Wölfe“ sieben russische Panzer zerstört haben.

So sollen neue Drohnenaufnahmen zeigen, wie die „Weißen Wölfe“ an Angriffen auf Wladimir Putins Truppen beteiligt waren. Bei diesen wurden laut des ukrainischen Generalstabs in Kiew sieben Panzer und 15 Unterstände des russischen Militärs zerschlagen. Das alles innerhalb eines Zeitraums von einer Woche. Bis jetzt konnten die Bilder der Kampfhandlungen allerdings noch nicht unabhängig verifiziert werden.

Russland muss weitere Verluste hinnehmen (Symbolbild) © Russian Defence Ministry Press S/IMAGO-Images

Gegenoffensive im Ukraine-Krieg: Spezialeinheit „Weiße Wölfe“ zerstört russische Panzer

Auch in der Region Saporischschja, die zum größten Teil von Moskaus Soldaten besetzt ist, scheint das ukrainische Militär erste Erfolge bei der neuen Gegenoffensive im Ukraine-Krieg zu feiern. „Ein Konvoi von Militärfahrzeugen der 83. Brigade der russischen Luftlandetruppen geriet unter gezielten Beschuss durch ukrainische Artillerie“, so die Online-Zeitung Ukrainska Pravda am Samstag. Bei dem Angriff sollen die Fahrzeuge zerstört worden sein.

Auch Kreml-Chef Putin hat mittlerweile eingeräumt, dass die ukrainische Gegenoffensive begonnen habe, die feindlichen Truppen ihre Aufgaben aber keinesfalls erfüllen. Dieser Meldung widerspricht das Verteidigungsministerium aus Großbritannien. „In einigen Gebieten haben die ukrainischen Streitkräfte wahrscheinlich gute Fortschritte gemacht und sind in die erste Linie der russischen Verteidigung eingedrungen“, heißt es in einer Meldung. (Jakob von Sass)