AfD-Parteitag in Riesa: Neues Führungsduo hofft auf „Aufbruch“ der Partei

Von: Katja Thorwarth, Christian Stör

Teilen

Der AfD-Parteitag in Riesa wird am Samstag fortgesetzt. Tino Chrupalla und Alice Weidel bilden künftig eine Doppelspitze.

AfD trifft sich in Riesa: Von Freitag (17. Juni) bis Sonntag findet im ostdeutschen Riesa der AfD-Parteitag statt.

Von Freitag (17. Juni) bis Sonntag findet im ostdeutschen Riesa der AfD-Parteitag statt. Wer führt die AfD? Tino Chrupalla und Alice Weidel führen die Partei als neue Doppelspitze. Björn Höcke kandidierte nicht für den Vorsitz der AfD.

Tino Chrupalla und Alice Weidel führen die Partei als neue Doppelspitze. Björn Höcke kandidierte nicht für den Vorsitz der AfD. AfD-Parteitag in Riesa: Verfolgen Sie die Ereignisse auf dem AfD-Parteitag in Riesa hier in unserem News-Ticker.

+++ 19.10 Uhr: Am dritten und letzten Tag des AfD-Parteitags im sächsischen Riesa stehen für Sonntag die weitere inhaltliche Ausrichtung der rechten Partei auf dem Themenplan. So soll es laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur etwa um Themen wie die Außen- und Europapolitik der AfD sowie Parteistrukturfragen gehen. Für den späten Vormittag haben die beiden neuen Parteivorsitzenden Tino Chrupalla und Alice Weigel außerdem eine Pressekonferenz angekündigt.

+++ 15.25 Uhr: Die frisch gewählten Parteichefs der AfD, Alice Weidel und Tino Chrupalla, haben einen Neuanfang für ihre Partei betont. Chrupalla sprach in Riesa am Rande des Parteitags der AfD von einem „Aufbruch“. Ziel sei, die Vergangenheit und den Streit hinter sich zu lassen, sagte er nach seiner Bestätigung im Amt und der Wahl Weidels sowie ihrer drei Stellvertreter. „Die Ära Meuthen ist mit dem heutigen Tag auch beendet“, sagte er.

Am Sonntag sollen beim AfD-Parteitag in Riesa weitere inhaltliche Fragen besprochen werden. © Sebastian Kahnert/dpa

Chrupalla und Weidel führen bereits gemeinsam die AfD-Bundestagsfraktion. Dieses Erfolgsmodell werde man „auf die Partei spiegeln“, sagte Weidel. Sie kritisierte die Arbeit des letzten Bundesvorstands, dem sie als Stellvertreterin angehört hatte: „Schlechter konnte man das alles gar nicht mehr machen.“

+++ 14.10 Uhr: Bislang können sich die Leute durchsetzen, die Björn Höcke zugeordnet werden können. Insofern kann man beim AfD-Parteitag auch von „Höcke-Festspielen“ sprechen, wie es der Experte von der Neuen Zürcher Zeitung, Alexander Kissler, formuliert.

AfD-Parteitag in Riesa: Erika Steinbach scheitert bei Wahl zur stellvertretenden Vorsitzenden

+++ 13.45 Uhr: Die ehemalige CDU-Politikerin Erika Steinbach bewirbt sich für den Posten der stellvertretenden Vorsitzenden. So wolle „nicht länger zusehen, wie unser schönes Land“ in den „Abgrund“ treibe. Sie könne es nicht mehr ertragen, wie mit der AfD umgegangen werde. AfD-Politiker seien patriotisch, aber „keine Nationalisten“, so Steinbach. Die AfD sei wichtig für „Deutschlands Zukunft und seine Menschen“, alle müssten jedoch zum „Reifeprozess“ beitragen. Gewählt wird jedoch Peter Boehringer.

Das Spitzenpersonal der AfD – Ein Kommen und Gehen Fotostrecke ansehen

+++ 13.20 Uhr: Aktuell wählt die AfD auf dem Parteitag die Stellvertreter der Führungsspitze. Stephan Brandner kann die Glückwünsche der Kamerad:innen entgegennehmen. Nun wird der stellvertretende, zweite Vorsitzende gewählt. Zur Wahl stellt sich auch Erika Steinbach.

AfD-Parteitag in Riesa: Chrupalla und Weidel sind neue Doppelspitze

+++ 12.20 Uhr: Alice Weidel wird zweite Bundessprecherin. Sie erhält 67,29 Prozent der Stimmen, Nicolaus Fest verbucht 20,75 auf sich.

+++ 12.05 Uhr: Nicolaus Fest bewirbt sich nun um den Vizeposten. Er betrauert, dass die AfD „nicht zur Kenntnis“ genommen werde, obwohl man „programmatisch“ nichts falsch gemacht habe. Die AfD sei innerlich zerrissen, sagt Fest, auch würden sich viele frustriert und entmutigt abwenden. Dabei sei Harmonie „elementar“ wichtig, jedoch sei die Streitkultur der AfD verbesserungswürdig. Er erhält deutlich weniger Applaus als alice Weidel.

+++ 11:50 Uhr: Als zweite Bundessprecherin werden Alice Weidel und Nicolaus Fest vorgeschlagen. Auch hier gibt es keine Überraschungen. Zunächst spricht Weidel. Sie tritt erst mal gegen Meuthen nach, der kürzlich in die Kleinpartei „Zentrum“ eingetreten ist. Die AfD sei kein Auslaufmodell, jedoch stünde Deutschland ohne die AfD vor einer bitteren Zukunft. Die AfD müsse „mit einer Führung, die sich einig ist“ zurückkommen. Weidel bittet die Delegierten um Vertrauen. Ein Abgeordneter merkt an, dass Weidel die AfD in Baden-Württemberg „komplett an die Wand gefahren“ hätte.

AfD-Parteitag in Riesa: Tino Chrupalla als Bundessprecher wiedergewählt

+++ 11.40 Uhr: Tino Chrupalla wurde zum ersten Bundessprecher gewählt. Jetzt wird der/die zweite Bundessprecher/in gewählt. 53,45 Prozent votierten für Chrupalla, 36,3 Prozent für Kleinwächter. 10 Prozent enthielten sich der Stimme. Knapp über 50 Prozent wird als bedingt überzeugend für den alten und neuen Bundessprecher gewertet.

+++ 11.20 Uhr: Tino Chrupalla stellt sich vor. Die AfD sei die Partei der „Bürger auf der Straße“. Friedrich Merz (CDU) bezeichnet er als „grünen Wolf“ im Schafspelz. „Wir vertreten die Interessen Deutschlands, und das ist unser Alleinstellungsmerkmal“, sagt Chrupalla. Er sieht sich als „Bundessprecher der Basis“.

Tino Chrupalla will AfD-Chef bleiben. © Sebastian Kahnert/dpa

AfD-Parteitag in Riesa: Kleinwächter und Chrupalla wollen Bundessprecher werden

+++ 10.55 Uhr: Nun werden die Kandidat:innen vorgeschlagen. Alice Weidel stellt Tino Chrupalla vor. Jürgen Braun schlägt Norbert Kleinwächter vor. Es gibt keine weiteren Kandidaten. Zunächst spricht Norbert Kleinwächter: „Deutschland retten wir nicht, indem wir das andere Lager bekämpfen“, ärgert sich Kleinwächter darüber, dass die Berliner Abgeordneten nicht anwesend sein dürfen. Kleinwächter behauptet, dass Deutschland die AfD braucht. Man müsse mit einem neuen Stil aus dem Tief herauskommen. Er bewerbe sich als „Bundessprecher“ (Vorsitzender), weil er sprechen wolle. Die AfD vertrete als liberale, bürgerliche und konservative Partei die Mehrheit.

+++ 10.45 Uhr: Aktuell wird abgestimmt, ob elektronisch abgestimmt werden soll in der Sache Ein-Führerprinzip. Entschieden ist, es wird elektronisch abgestimmt. Die Einerspitze ist abgelehnt, es wird eine Zweierspitze gewählt.

AfD-Parteitag in Riesa: Diskussion um das Ein-Führerprinzip

+++ 10.30 Uhr: Nun gibt es einen Verfahrensantrag, dass fünf statt drei Fragen an die Kandidaten gestellt werden dürfen. Ein Ende der Debatte kann übrigens nur beantragen, wer vorher nichts zur Sache gesagt hat. Auch dieser Antrag wird abgelehnt. Nun wird diskutiert, ob ein oder zwei Vorstände gewählt werden sollen. „Verantwortung ist nicht teilbar“, plädiert ein Redner für das Ein-Führerprinzip.

Björn Höcke spricht vom Podium aus. Er findet, es sei für eine Einerspitze noch „zu früh“. Man solle in diesem Jahr nochmals eine Zweierspitze wählen. Es wird das Ende der Debatte beantragt. Gegenrede: Es sei zwar alles gesagt, jedoch nicht von jedem. Dennoch wird die Debatte beendet.

AfD-Parteitag in Riesa: Die Wahl des neuen Vorstands beginnt

+++ 10.15 Uhr: Nun werden die Wahlmodalitäten geklärt. Menschen, die gegen die Unvereinbarkeitsliste verstoßen, dürfen nicht gewählt werden. Jede/r Kandidat:in hat 15 Minuten Zeit, sich vorzustellen. Diesem Verfahren wird einstimmig zugestimmt. Zunächst gibt es jedoch eine Diskussion darüber, ob auch nicht anwesende Personen per Video kandidieren können. Konkret handelt es sich um den auf Corona positiv getesteten Abgeordneten Martin Renner. Dieser Antrag wird negativ beschieden.

Björn Höcke, Fraktionsvorsitzender der AfD im Thüringer Landtag, spricht auf dem AfD-Parteitag. © Sebastian Kahnert/dpa

Update vom Samstag, 18. Juni, 07.15 Uhr: Die AfD setzt am Samstag (10.00 Uhr) ihren Bundesparteitag in Riesa mit der Abstimmung über eine neue Führung fort. Die Wahl zumindest der engeren Parteispitze war eigentlich für Freitagnachmittag geplant; es gab aber erhebliche Verzögerungen, unter anderem wegen einer langwieriger Debatte über die Tagesordnung. Verabschiedet wurde eine Satzungsänderung, wonach künftig auch eine Einzelspitze möglich sein soll.

AfD will neue Atomkraftwerke für Deutschland

+++ 18.09 Uhr: Die AfD will, dass in Deutschland neue Atomkraftwerke gebaut werden. „Schluss mit ideologischer Energiepolitik - Neue Kernkraftwerke für Deutschland“, heißt es in einer Resolution, die am Freitag auf einem Bundesparteitag im sächsischen Riesa mit großer Mehrheit beschlossen wurde.

AfD-Parteitag: Höcke-Antrag erhält Mehrheit

+++ 15.35 Uhr: Björn Höcke feiert auf dem Bundesparteitag der AfD einen ersten kleinen Sieg. Die Partei kann von nun an auch von nur einem Vorsitzenden geführt werden. Höckes Antrag zur Änderung der Satzung, wonach auch eine Einzelspitze möglich sein sollte, erhielt in Riesa die notwendige Zweidrittelmehrheit. 348 von 506 Delegierten sprachen sich für die Änderung aus. Die bisher gültige Satzung sah „zwei oder drei“ Bundessprecher vor - so heißen die Vorsitzenden in der AfD.

AfD-Parteitag in Riesa: Tagesordnung wurde beschlossen

+++ 13.20 Uhr: Ein Ergebnis: Nach dem Grußwort des AfD-Landesverbandes wird es zunächst um AfD-Positionen zur Kernkraft gehen. Die Schlussabstimmung entscheidet darüber, wann über Personalien entschieden wird. Vermutlich wird es um eine Sachfrage (Kernenergie) gehen, bevor entschieden wird, ob die AfD eine oder zwei Parteispitzen wählt.

Ein Antrag wurde neben anderen angenommen: die „Nichtbefassung“ eines Antrags, der sich mit dem Auftrittsverbot für Andreas Kalbitz auf AfD-Veranstaltungen befasst hatte. Dieser Antrag wird nicht behandelt, damit soll Andreas Kalbitz kein Thema auf dem Parteitag sein.

Parteitag in Riesa: AfD versinkt in Änderungsanträgen

+++ 13.00 Uhr: Aktuell werden sämtliche Anträge sortiert. Möglich ist, dass die Debatte um Inhalte gesplittet wird. Zunächst wird jedoch abgestimmt, ob sämtliche Änderungsanträge nicht befasst werden, Stichwort: „Nicht-Befassung“. Abgestimmt werden nun einzelne parteipolitischen Inhalte bzw. inwiefern diese nach den Personalien behandelt werden sollen.

+++ 12.30 Uhr: Nun wird diskuiert: Erst Inhalte oder erst Personalien? Es gibt übrigens keinen Antrag, Änderungsanträge zu untersagen. Das Antragsprozedere bei der AfD wird langsam unübersichtlich. Klar ist, es geht im Hauptantrag um die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte. Allerdings wird diese Debatte von zahlreichen Geschäftsordnungsanträgen unterbrochen. Einem Kritiker wurde gerade das Mikrofon abgedreht.

AfD-Parteitag in Riesa: Aufregung um Nichtzulassung von Berliner AfD-Abgeordneten

+++ 11.05 Uhr: Für Aufregung sorgte die Nichtzulassung der 24 Berliner Delegierten. Das Berliner Landgericht hatte am Donnerstag einen Eilantrag des Landesvorstands gegen eine Entscheidung des AfD-Bundesschiedsgerichts zurückgewiesen. Die Wahl der Delegierten auf einem Landesparteitag war nach Einschätzung des Schiedsgerichts unwirksam. AfD-Bundesvize Beatrix von Storch wird vorgeworfen, die Kandidatenauswahl unzulässig beeinflusst zu haben. Der Antrag, die Berliner:innen doch noch zuzulassen, wurde auf dem Parteitag vom Versammlungsleiter begründet nicht weiter behandelt.

AfD-Parteitag in Riesa: Elf Anträge zur Tagesordnung stehen an

Update vom Freitag, 17. Juni, 09.20 Uhr: Um 10.00 Uhr startet der AfD-Parteitag in Riesa. Im Vorfeld gab der Verfassungsschutz in Niedersachsen bekannt, die AfD als Verdachtsobjekt einzustufen. Das geht aus dem am Donnerstag von Innenminister Boris Pistorius (SPD) vorgelegten Bericht für 2021 hervor. Zuvor war in Niedersachsen beispielsweise die Jugendorganisation der AfD als Verdachtsobjekt eingestuft worden, aber nicht die ganze Partei.

AfD-Parteitag in Riesa: 600 AfD-Delegierte haben die Wahl

Erstmeldung vom Donnerstag, 16. Juni: Riesa/Frankfurt - Im sächsischen Riesa treffen sich ab Freitag (17. Juni) bis Sonntag (19. Juni) etwa 600 AfD-Delegierte, um eine neue Parteispitze zu wählen. Seit dem Weggang des früheren Co-Chefs Jörg Meuthen führt der Sachse Tino Chrupalla die AfD alleine. Chrupalla will wieder antreten und muss sich wohl dem Bundestagsabgeordneten Norbert Kleinwächter stellen. Dieser zählt zu jenem Parteiflügel, der sich selbst als gemäßigt bezeichnet. „Lasst uns die Partei kernsanieren und ihr einen neuen Anstrich verpassen“, schrieb der 36-Jährige in einer „Agenda für den Parteivorsitz“. Das Papier liegt der dpa vor.

Der AfD-Europaabgeordnete Nicolaus Fest kandidiert als zweiter Vorsitzender (Co-Sprecher). Andere haben offiziell bisher keine Absichten, zu kandidieren, bekundet.

Vor AfD-Parteitag in Riesa: Björn Höcke äußert sich zur Doppelspitze

Zunächst muss jedoch der Parteitag entscheiden, ob es bei einer Einzelspitze bleiben soll oder ob die AfD wieder ein Führungsduo bekommt. Zu dieser Frage äußerte sich der Thüringer AfD-Rechtsaußen Björn Höcke auf Facebook. Die AfD habe in der Vergangenheit „leider kaum Glück bei der Wahl der Bundessprecher“ gehabt: „Regelmäßig maßte sich ein Sprecher an, der ganzen Partei seine ganz persönlichen Vorstellungen überzustülpen.“

Das „Doppelspitzenprinzip“ sieht Höcke jedoch nicht als „Dauerlösung“, vielmehr bedürfe es Bundessprecher:innen, „die, gleich welcher Strömung sie angehören, Integrationskraft über alle Lager hinweg entfalten“. Ob Höcke damit sich selbst im Blick hat, könnte sich auf dem Parteitag zeigen. Eine weitere unklare Personalie ist auch Alice Weidel. Die will Medieninformationen zufolge ihren Landesvorsitz in Baden-Württemberg aufgeben. Nun wird spekuliert, dass sie womöglich auch für das Amt der AfD-Spitze kandidieren könnte.

Chrupalla-Gegenkandidat Kleinwächter sieht AfD vor Parteitag als „konservativ-liberale Volkspartei“

Neben Höcke hat sich auch Alexander Gauland zu Wort gemeldet. Dieser sieht trotz der schlechten Ergebnisse bei den vergangenen Landtagswahlen im Westen keine Ost-West-Spaltung. Auch rechnet er nach eigenen Worten nicht damit, dass es in Riesa zu einer „Richtungsentscheidung“ kommen wird. „Die Partei ist eine klare Oppositionspartei. Das sollte sie auch bleiben. Jeden Versuch, uns in eine Art Regierungsähnlichkeit zu verwandeln, würde ich für falsch halten. Aber ich glaube gar nicht, dass das ein Problem auf diesem Parteitag ist.“, sagte Gauland. Der AfD-Parteitag beginnt am Freitag voraussichtlich um 10 Uhr und endet am Sonntag. (Katja Thorwarth)