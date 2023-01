Berlin-Wahl: Das sagen die aktuellen Umfragen

Von: Christian Stör

Am 12. Februar wird in Berlin ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Hier finden Sie die wichtigsten Umfragen zur Wiederholungswahl in der Hauptstadt.

Berlin - Das Wahljahr 2023 beginnt in der Hauptstadt. Geplant war das nicht, doch die Wahl zum Abgeordnetenhaus muss wegen zahlreicher Pannen wiederholt werden. So sind die Wahlberechtigten am 12. Februar ein zweites Mal aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Wer aber hat die besten Chancen, bei der Berlin-Wahl die Nase vorne zu haben? Die Umfragen lassen ein eindeutiges Bild derzeit noch nicht zu, mehrere Bündnisse scheinen möglich.

Die Umfragen vor der Berlin-Wahl 2023 deuten auf einen spannenden Dreikampf zwischen CDU, SPD und Grünen hin. © Jens Kalaene/dpa

Umfragen vor der Berlin-Wahl deuten auf enges Rennen hin

Allerdings scheint sich aufgrund der aktuellen Umfragen vor der Berlin-Wahl 2023 allmählich eine Tendenz abzuzeichnen, wie ein Blick auf die Zahlen deutlich macht.

So liegt die CDU mit Spitzenkandidat Kai Wegner nach der jüngsten Umfrage von Infratest dimap im Auftrag der Berliner Morgenpost und der RBB-Abendschau relativ deutlich vorne. Das ist wohl auch der Grund, weshalb die CDU vor der Berlin-Wahl großen Optimismus ausstrahlt. Danach würden 23 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme den Christdemokraten geben. Hinter der CDU folgen die Grünen mit Spitzenkandidatin Bettina Jarasch (21 Prozent) und die SPD mit Franziska Giffey als Regierender Bürgermeisterin (18 Prozent). Die Linke und die AfD kommen auf 11 Prozent, die FDP liegt bei 6 Prozent.

Das aktuelle Regierungsbündnis aus SPD, Grünen und Linken hätte bei diesem Ergebnis immer noch auf eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus und könnte damit weiterregieren – diesmal dann aber mit Jarasch an der Spitze. Auch eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP wäre möglich, genauso die eine Koalition von CDU, SPD und FDP.

Berlin-Wahl 2023: Infratest-dimap-Umfrage vom 18. Januar

CDU 23,0 % Grüne 21,0 % SPD 18,0 % Linke 11,0 % AfD 11,0 % FDP 6,0 % Sonstige 10,0 %

Für die repräsentative Umfrage hat Infratest dimap in der Zeit vom 12. bis 16. Januar 1162 Wahlberechtigte am Telefon und online befragt.

Berlin-Wahl 2023: Civey-Umfrage vom 12. Januar

Auch die Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey vom 12. Januar für Spiegel und Tagesspiegel sieht die CDU vorne. Sie käme demnach auf 22 Prozent der Stimmen und würde die SPD und die Grünen deutlich in die Schranken weisen.

CDU 22,0 % SPD 18,0 % Grüne 18,0 % Linke 12,0 % AfD 12,0 % FDP 7,0 % Sonstige 11,0 %

Für die repräsentative Umfrage wurden 2004 Menschen vom 5. bis 12. Januar befragt. Die maximale Fehlertoleranz beträgt Civey zufolge plus/minus 3,9 Prozentpunkte.

Berlin-Wahl 2023: Insa-Umfrage vom 21. Dezember

Die Umfrage von Insa im Auftrag der Bild-Zeitung kam am 21. Dezember zu folgendem Ergebnis:

CDU 21,0 % SPD 21,0 % Grüne 20,0 % Linke 12,0 % AfD 10,0 % FDP 6,0 % Sonstige 10,0 %

Für die repräsentative Umfrage wurden vom 12. bis 19. Dezember 1000 Berlinerinnen und Berliner online befragt. Die maximale Fehlertoleranz beträgt INSA zufolge +/- 3,1 Prozentpunkte.

Berlin: Ergebnisse der Wahl im Herbst 2021

Bei der Wahl am 26. September 2021 sicherte sich die SPD die Mehrheit vor den Grünen, der CDU, den Linken und der AfD. Als sechste Partei schaffte die FDP den Einzug ins Abgeordnetenhaus. SPD, Grüne und Linke bildeten eine rot-grün-rote Koalition, die über 92 der 147 Sitze im Parlament verfügte. (cs)