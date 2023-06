Scholz reißt Witz über Geflüchtete - und erntet massiv Kritik

Bundeskanzler Olaf Scholz besucht am 10. Juni 2023 einen Stand beim Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. © IMAGO/Thomas Lohnes/epd

Bundeskanzler Olaf Scholz sorgte mit einem „Witz“ beim Evangelischen Kirchentag für einen Aufreger. Kritik dazu kommt auch aus den eigenen Reihen.

Nürnberg – Der Überfall Russlands auf die Ukraine trieb Hunderttausende Menschen in die Flucht – so viele wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Auch aus Marokko, der Türkei und Syrien kamen zahlreiche Menschen, viele davon über das Mittelmeer. Nicht alle überleben die Überfahrt. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) machte beim Evangelischen Kirchentag am Samstag (10. Juni) einen Witz über das Thema und geriet heftig in die Kritik.

Scholz eckt bei Kirchentag mit „Witz“ über Flüchtende an

Die umstrittene Äußerung des Bundeskanzlers auf dem Evangelischen Kirchentag in Nürnberg bezog sich auf die Tatsache, dass Deutschland zwar ein Land ohne EU-Außengrenze ist, aber die meisten Asylantragsteller hat. Der größte Teil dieser Menschen sei zuvor nicht in anderen EU-Ländern registriert worden, erklärte Scholz.

Im Anschluss folgte die nun in der Kritik stehende Äußerung, die der Kanzler selbst als Witz einordnete. „Ich habe schon den Witz gemacht beim Europäischen Rat: Deutschland muss einen großen Strand am Mittelmeer haben. Denn tatsächlich kommen mehr Flüchtlinge, die über das Mittelmeer nach Europa kommen, in Deutschland an, als in den Mittelmeer-Anrainer-Ländern im Einzelnen.“

Kritik an Äußerung des Bundeskanzlers kommt auch aus den eigenen Reihen

Kritik an dieser Aussage kam von der Opposition, von Nichtregierungsorganisationen, aber auch aus den eigenen Reihen. „Über 1150 Tote im Mittelmeer alleine 2023 und was Bundeskanzler Scholz dazu einfällt, ist ein schlechter Witz“, schrieb die Seenotrettungs-Organisation Sea-Watch auf Twitter und ergänzte: „Wer darüber lachen kann, sollte keinen Staat regieren.“ Die politische Influencerin Lilly Blaudszun (SPD) kritisierte in dem Kurznachrichtendienst, dass ein sozialdemokratischer Bundeskanzler niemals so über Menschen sprechen solle.

Gegenwind kam auch vom stellvertretenden Linken-Chef Lorenz Gösta Beutin. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Matthias Hauer schrieb: „Über das Leid von Menschen sollte sich erst recht ein Bundeskanzler nicht lustig machen.“ Vereinzelt gab es auch andere Interpretationen. „Scholz macht keinen Witz über Flüchtlinge, sondern über die etwas ungewöhnliche Verteilung der Ankunftsorte“, schrieb ein Twitter-Nutzer dazu.

Scholz verteidigt europäische Asylregeln gegen Kritik

Erst am Freitag ging der Asylgipfel der EU-Innenminister zu Ende. Die Einigung ebnet erstmals den Weg für ein einheitliches Asylverfahren an EU-Außengrenzen. Die Grünen kritisierten die geplante Reform. Dem Leid an den Außengrenzen werden die Regeln nicht gerecht, Menschen müssten vermehrt mit der Hilfe von Schleppern reisen, hieß es etwa vonseiten des Europaabgeordneten Erik Marquardt. Der Union gingen die Maßnahmen gegen die illegale Migration indes nicht schnell genug.

Bundeskanzler Scholz hatte die Vereinbarung beim Evangelischen Kirchentag in Nürnberg verteidigt. Es müsse aufhören, dass Länder mit dem Finger auf andere zeigten und sich nicht zuständig fühlten. „Deshalb ist die Verabredung, dass wir einen Solidaritätsmechanismus etablieren“, so Scholz am Samstag. „Wir schützen weiterhin die Menschen, die aus furchtbaren Kriegen, vor Folter und Mord zu uns fliehen. Aber diese Verantwortung verteilt sich künftig auf mehr Schultern. Das wird auch zu einer Entlastung Deutschlands führen“, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und betonte, dass sie das Herzstück der Europäischen Union - offene Grenzen im Inneren - bewahren wolle (bme/dpa).