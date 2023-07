„Bevorzugung der Industrie beenden“: Kommt jetzt der Kampf ums Wasser in Deutschland?

Von: Carsten Hübner

Die Oberflächenaufbereitungsanlage des Wasserwerkes Beelitzhof in Berlin. © Annette Riedl/dpa

Industrie, Bergbau und Energiewirtschaft bedienen sich quasi nach Belieben an Deutschlands Wasservorräten. Das birgt angesichts der Klimakrise erhebliches Konfliktpotenzial.

Diese Analyse liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem ESG.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte sie ESG.Table am 26. Juli 2023.

Mindestens vierzig Landkreise haben in den letzten Wochen den Wassernotstand ausgerufen. In einigen Regionen Deutschlands wurde das Wasser bereits rationiert. Die Folge: Vielerorts müssen die Bürger ihren Wasserverbrauch anpassen oder einschränken. Großverbraucher hingegen bleiben von den Maßnahmen in der Regel verschont. Denn Industrie, Bergbau und Energiewirtschaft fördern ihr Wasser oft selbst und sind durch langfristige Verträge geschützt.

Knapp drei Viertel der Wassernutzung in Deutschland entfallen auf die Wirtschaft. Größter Verbraucher ist die Energiewirtschaft mit 44,2 Prozent, gefolgt vom produzierenden Gewerbe, einschließlich Bergbau und Industrie, mit 26,8 Prozent und der Landwirtschaft mit 2,2 Prozent. Die öffentliche Wasserversorgung, zu der auch die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung gehört, hat ebenfalls einen Anteil von 26,8 Prozent.

Zwar gehen die Wasservorräte in Deutschland seit Jahren zurück, wie eine aktuelle Studie des Deutschen Geoforschungszentrums in Potsdam bestätigt. Doch insgesamt ist derzeit genug Wasser vorhanden, um den Bedarf zu decken. Das sogenannte Wasserdargebot liegt bei durchschnittlich 176 Milliarden Kubikmetern pro Jahr. Davon werden nur rund 20 Milliarden Kubikmeter genutzt. Das sind 11,4 Prozent und damit deutlich weniger als die 20 Prozent, die als Schwellenwert für Wasserstress, also Übernutzung, gelten.

Nord- und Ostdeutschland trocknen aus

Allerdings gibt es gravierende regionale Unterschiede. So ist Wasser in vielen Regionen Nord- und Ostdeutschlands seit jeher ein knappes Gut. Hier zeigen sich die Folgen der Klimakrise schon heute besonders drastisch. Niederschläge bleiben aus, Trockenheit und Dürre nehmen zu. Kommt dann noch eine „Übernutzung von Oberflächen- und Grundwasser“ durch Unternehmen hinzu, sind Verteilungskämpfe vorprogrammiert, warnt eine Ende vergangenen Jahres veröffentlichte Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW).

Als Beispiel nennt das DIW die Region Berlin-Brandenburg. In diesem traditionell ohnehin eher trockenen Landstrich belaste der intensive Wasserverbrauch von Unternehmen wie Tesla, BASF und LEAG den Wasserhaushalt zusätzlich. Es drohe eine Absenkung des Grundwasserspiegels, so die Wissenschaftler. Astrid Cullmann, Mitautorin der Studie, fordert deshalb mehr Transparenz und Kontrolle bei der Wasserentnahme durch Unternehmen. „Vor allem die Bevorzugung der Industrie, die derzeit große Mengen Wasser zu sehr niedrigen Preisen verbraucht, sollte beendet werden“, so Cullmann.

Bundesweit einheitliche Wasserentgelte fehlen

In Bayern, Thüringen und Hessen müssen Unternehmen für selbst gefördertes Wasser überhaupt kein Entgelt zahlen. In den meisten anderen Bundesländern sind die Entgelte niedrig. Hinzu kommen zahlreiche Ausnahmeregelungen. So gibt es in Thüringen nicht einmal eine gesetzliche Grundlage, die gewerbliche Grundwassernutzer verpflichtet, ihre Entnahmemengen zu melden.

Das Bundesumweltministerium (BMUV) will deshalb im Rahmen der Nationalen Wasserstrategie eine Harmonisierung oder sogar eine bundesweite Regelung zum Wasserentnahmeentgelt (WEE) prüfen. „Unabhängig vom Sektor kann aus Sicht des BMUV über eine angemessene Bepreisung der Entnahme von Wasser eine Lenkungswirkung hin zu einem bewussteren Umgang mit der Ressource Wasser erreicht werden“, so ein Sprecher auf Anfrage. Zudem stehe die Frage im Raum, „inwieweit stark differierende WEE zwischen den Ländern zu Wettbewerbsverzerrungen führen“.

Einzelne Unternehmen verbrauchen mehr Wasser als ganze Großstädte

Denn auch wenn sich der Wasserverbrauch von Bergbau und verarbeitendem Gewerbe zwischen 1991 und 2019 von 11 Milliarden auf 5,4 Milliarden Kubikmeter halbiert hat: Noch immer verbrauchen einzelne Unternehmen so viel Wasser wie ganze Städte – und mehr. Das hat eine Recherche von Correctiv im vergangenen Jahr ergeben.

So verbraucht der Energiekonzern RWE für seinen Braunkohletagebau rund 500 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr. Das entspricht dem Verbrauch von zehn Millionen Menschen. Der Preis pro Kubikmeter liegt laut RWE bei maximal 5 Cent. Noch größer ist der Verbrauch am BASF-Standort Ludwigshafen. Rund 1,2 Milliarden Kubikmeter Rheinwasser und 20 Millionen Kubikmeter Grundwasser werden jährlich durch die Anlagen gepumpt. Laut Vertrag dürften es nach Informationen von Correctiv sogar 1,6 Milliarden Kubikmeter sein.

Wassernutzung muss auf den Prüfstand

Jörg Rechenberg, Wasserexperte im Umweltbundesamt (UBA), hält es deshalb für wichtig, „dass angesichts der Klimaänderungen und zunehmenden Trockenperioden alle Wassernutzungen auf den Prüfstand gestellt werden – und nicht nur die, die Wasser aus dem Grundwasser entnehmen.“ Denn auch die Entnahmen aus den Oberflächengewässern führten insbesondere in Niedrigwasserperioden zu Problemen für die Gewässerökologie, zum Beispiel für die Fischfauna, und für andere Wassernutzungen, zum Beispiel für die Schifffahrt.

Ein Forschungsvorhaben des UBA soll deshalb klären, „ob und wo es weitere Effizienzpotentiale bei allen Wassernutzungen gibt“, kündigt Rechenberg an. Die Erfahrung zeige, dass die Bepreisung knapper Güter ein gutes Instrument sei, um Belastungen zu reduzieren und Ressourcen zu schonen, so der UBA-Experte. „Dazu dient auch das Wasserentnahmeentgelt, das laut Nationaler Wasserstrategie ebenfalls auf den Prüfstand gestellt werden soll.“

Martin Weyand, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), hält außerdem ein Umdenken in der Genehmigungspraxis für wichtig, vor allem bei der Ansiedlung neuer Gewerbe- und Industriebetriebe: „Erst wenn die Verfügbarkeit von Wasser sichergestellt ist, sollte insbesondere bei industriellen Großprojekten eine Genehmigung erfolgen und nicht umgekehrt“, so Weyand. „Es muss klar sein, wie viel Wasser in welchem Bereich verwendet wird, um Nutzungskonflikte frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden.“