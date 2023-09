Wasserstoff aus Australien: Noch ein langer Weg

Von: Joachim Wille

Damit mit Wasserstoff Treibhaus-Emissionen vermieden werden können, muss er mit erneuerbarer Energie hergestellt werden. © IMAGO/Panama Pictures

Der klimaschonende Energieträger erfordert eine neue oder adaptierte globale Infrastruktur.

Deutschland ist ein rohstoffarmes Land: Rund 70 Prozent der hierzulande verbrauchten Energie werden durch Importe gedeckt – vor allem Mineralöl, Erdgas und Steinkohle. Doch auch eine klimaneutrale Bundesrepublik wird nicht energieautark sein können, sondern grünen Wasserstoff und seine – per Schiff transportierbaren – Derivate wie Ammoniak, Methanol und Kerosin einführen müssen. Als Quellregionen für Importe kommen vor allem Südeuropa und Nordafrika, aber auch ferne Länder wie Australien, Brasilien und Kolumbien in Frage, wie eine neue Studie zeigt.

Die Bundesregierung arbeitet derzeit an einer „Wasserstoff-Strategie“. Für über 30 afrikanische Staaten wurde ein Potenzialatlas erstellt, der zeigt, wo auf dem Kontinent die Produktion von Wasserstoff sinnvoll und günstig ist oder sein könnte. Es laufen bereits sechs Projekte, die eine deutsch-afrikanische Wasserstoff-Partnerschaft vorbereiten, unter anderem mit Namibia. Weitere Partnerschaften hat die Ampel etwa mit Kanada, den USA und Neuseeland initiiert. Benötigt wird das grüne Gas vor allem, um fossile Energien in der Industrie sowie im Flug- und Schiffsverkehr zu ersetzen.

Neue Transportwege notwendig

Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE hat nun zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) zwölf aussichtsreiche Wasserstoff-Produktionsländer untersucht und analysiert, wo die Herstellung der grünen Energie bis 2030 am günstigsten umsetzbar wäre. Dabei wurden die zum Teil extrem langen Transportwege, zum Beispiel aus Australien, mit berücksichtigt. Auftraggeberin ist die Stiftung „H2Global“ mit Sitz in Hamburg.

Es zeigte sich, dass grüner Wasserstoff nirgendwo so günstig wie in Regionen Brasiliens und Australiens sowie im Norden Kolumbiens hergestellt werden kann. Die Produktion eines Kilos H2 kostet dort rund 3,20 bis 3,60 Euro, wobei dessen Energiegehalt dem von vier Litern Benzin entspricht. Hinzu kommen aber noch die Kosten für den Ferntransport per Schiff und die dazu nötige Umwandlung in Flüssigwasserstoff oder Ammoniak.

Vorteil dieser Länder ist, dass dort sehr viel Wind- und Solarenergie zur Verfügung, die eine hohe kontinuierliche Auslastung der kapitalintensiven Produktionsanlagen für die H2-Derivate ermöglicht. Weite Transportwege sind laut der Studie kein Ausschlusskriterium, da Ammoniak, Methanol oder Kerosin eine hohe Energiedichte haben und es etablierte Schifftransport-Logistik gibt. Die Entfernung von Australien nach Deutschland beträgt Luftlinie rund 14.500 Kilometer, die von Brasilien 9500.

Pipelines oder Seeweg für Wasserstoff

Eine Alternative zum Seeweg sehen die ISE-Fachleute im Import von gasförmigem Wasserstoff per Pipeline nach Deutschland, wobei Südeuropa und Nordafrika wegen der kürzeren Entfernungen am besten abschneiden. Die grünen Kraft- oder Brennstoffe könnten dann auch hierzulande hergestellt werden. Wasserstoff aus Algerien, Tunesien und Spanien würde laut den Berechnungen 4,56 Euro pro Kilogramm kosten – und zwar inklusive Transport in umgerüsteten Erdgaspipelines. Erste Abschnitte der Pipeline-Infrastruktur müssten dazu aber bis 2030 gebaut werden. „Dann könnten große Mengen nachhaltig erzeugten Wasserstoffs auf eine sehr kosteneffiziente Weise nach Europa und damit auch Deutschland transportiert werden“, so der Hauptautor der Studie, Christoph Hank.

Pläne für den Bau einer H2-Pipeline, die Südeuropa mit dem Norden verbinden sollen, gibt es bereits. So beschlossen Spanien, Portugal und Frankreich 2022, eine Trasse zu bauen, genannt „H2Med“. Sie soll vom spanischen Barcelona bis ins südfranzösische Marseille verlaufen, von wo Industrieregionen etwa in Norditalien oder in Deutschland angeschlossen werden könnten. Inzwischen haben Frankreich und Deutschland auch vereinbart, diese Pipeline nach Deutschland zu verlängern. Ziel sei es, den Transport von Wasserstoff durch ganz Europa zu erleichtern, heißt es in der Erklärung dazu. Die Trasse Barcelona-Marseille soll bis 2030 fertiggestellt werden und rund 2,5 Milliarden Euro kosten. Der Bau soll Ende 2025 beginnen.

Ob Spanien und Portugal bis dahin genügend grünen Wasserstoff auch für den Export produzieren können, ist aber noch unklar. Für Energieexperten wie den Madrider José Ignacio Linares steht angesichts der langen Pipeline-Bauzeiten aber fest, dass schnell mit der Schaffung dieser Infrastruktur begonnen werden muss. Ansonsten bestehe nämlich die Gefahr, „dass wir am Ende eine riesige Menge an Wasserstoff haben, die wir nicht exportieren können“.

Die ISE-Experten raten also dazu, die Wasserstoff-Projekte in Produktionsländern schon jetzt einzuleiten. Sie legen aber auch Wert darauf, dass beim Aufbau einer globalen Wasserstoff-Industrie auch der Bedarf an erneuerbarer Energie und nachhaltigen Energieträgern in den zukünftigen Exportländern gedeckt werden muss und keine reine Exportindustrie entsteht. Die Errichtung einer Erzeugungs- und Exportinfrastruktur müsse „in Abstimmung und Einklang mit den lokalen Interessenvertretenden“ geschehen, fordern sie.

