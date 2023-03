„Was wäre, wenn wir nicht scheitern?“

Von: Friederike Meier

Timo Gertler © Stefanie Kösling/MSPT

Timo Gertler, Kurator der Frankfurter Ausstellung „Klima_X“, wirbt im Kampf gegen die Klima-Krise für positives Denken - und erklärt den Unterschied zwischen Angst und Panik.

Herr Gertler, wer die Ausstellung „Klima_X“ im Frankfurter Kommunikationsmuseum besucht, geht als Erstes eine Treppe hoch mit der Aufschrift: „Warum tun wir nicht, was wir wissen?“. Warum denn nicht?

Die Frage ist leider komplexer, als sie zunächst scheint, aber wir präsentieren in der Ausstellung einige Teilantworten. Zum Beispiel haben wir uns stark an unseren fossilen Lebensstil gewöhnt. Gleichzeitig gibt es eine Reihe von psychologischen Schutzmechanismen, die dafür sorgen, dass wir dieses Thema nur sehr ungern an uns heranlassen. Zu guter Letzt ist es auch eine soziale Frage. Denn die Klima-Ausreden, von denen es eine ganze Menge gibt, erzählen wir uns gerne gegenseitig und sorgen so dafür, dass wir in eine Art kollektive Lähmung hineinkommen.

In der Ausstellung stehen verschiedene Tiere für Emotionen, die durch die Beschäftigung mit dem Klimawandel ausgelöst werden können. Warum das?

Wir wissen aus der Forschungsliteratur, dass es helfen kann, über unsere Emotionen zu sprechen. Die Emotionen zur Klimakrise können entweder handlungsleitend sein, können aber auch sehr schnell handlungshemmend werden. Wir haben eine ganze Reihe von Klimatieren, einen ganzen Zoo hier im Museum. Nehmen wir ein Beispiel: das ängstliche bis panische Huhn. Wenn das Huhn ängstlich ist, treibt uns die Angst durchaus auch in Handlungen. Wenn es panisch wird, kommen wir nicht weiter. Weil es oft nicht einfach ist, über Gefühle zu sprechen, haben wir die Tiere als niedrigschwelliges Angebot entwickelt.

Was wäre denn ein Tier, was hilft, ins Handeln zu kommen?

Die fleißige Biene ist natürlich schon ganz schön weit. Aber wir wissen natürlich, dass wir nicht alle fleißige Bienen sind und sein können. Ich persönlich mag die Schildkröte. Sie ist langsam, aber stetig unterwegs. Sie weiß um das Problem und bewegt sich vorwärts.

Haben Sie ein Beispiel, was die Besucherinnen und Besucher in Bezug auf den Klimawandel beschäftigt?

An einem späteren Punkt in der Ausstellung sammeln wir Geschichten, die die Besuchenden nicht mehr hören können, und solche, die sie hören möchten. Nicht mehr hören können unsere Besuchenden die typischen Ausreden wie „die Technik wird uns helfen, dass“ oder auch „solange China nicht anfängt“. Stattdessen wollen sie aber positive Geschichten hören. Zum Beispiel politische Dinge wie kostenloser ÖPNV für alle, oder – mein persönlicher Favorit – dass Jair Bolsonaro mit seinem Privatvermögen den Amazonas-Regenwald aufforstet. Unsere Besuchenden sind also durchaus kreativ und das macht uns auch ein Stück weit Mut.

Zur Person und Sache Timo Gertler ist Politikwissenschaftler. Derzeit ist er wissenschaftlicher Volontär im Museum für Kommunikation in Frankfurt und Teil des kuratorischen Teams der Ausstellung KLIMA_X. Die Ausstellung „Klima_X“ ist noch bis zum 27. August im Frankfurter Museum für Kommunikation zu sehen. Das Museum lädt in der Nacht der Museen am 13. Mai zu einer „Grünen Nacht im Museum“ von 19 bis 2 Uhr. Ein Programm im Lichthof wird ergänzt mit Kurzführungen, Musik und Tanz. In der Klimalounge gibt es die Möglichkeit zum Austausch. Weitere Klima-Veranstaltungen im Museum unter der Adresse www.mfk-frankfurt.de/klima-x/

Einerseits weisen Sie in der Ausstellungen darauf hin, dass der CO2-Fußabdruck vom Ölkonzern BP populär gemacht wurde, andererseits thematisieren Sie auch die Klimafolgen etwa von Lebensmitteln. Ist das ein Widerspruch?

In der Zeit, als der Rechner 2004 populär gemacht wurde, war das ein Instrument der Blockade, das uns in die Abwehrhaltung gezwungen hat. Inzwischen sieht es ein bisschen anders aus. Viele Menschen sind stark sensibilisiert für das Thema. Wir können inzwischen mit den Ergebnissen viel besser umgehen als damals. Im Übrigen sind diese Rechner inzwischen auch etwas differenzierter. Etwa wird beim Umweltbundesamt auch nach dem CO2-Szenario gefragt, und da geht es um politische Einstellungen. Wenn wir die Leitplanken unseres Gemeinwesens verschieben, hat das einen viel größeren Einfluss, als wenn Einzelne ihre Verhaltensweisen direkt anpassen. An der „Machbar“ gibt es Flyer und Informationen, wo man sich engagieren kann. Die Besuchenden werden angesprochen und gefragt, ob oder was man sich vorstellen kann, in seinem Leben zu ändern. Wenn das nicht der Fall ist, ist das natürlich auch OK. Wir freuen uns dann aber auch über Argumente, was die Fallstricke im Alltag sind.

Dort steht, wie an anderen Stationen auch, ein „Klimaguide“ zur Verfügung, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin des Museums. Was hören die Guides für Argumente?

Manchmal wird mit einer gewissen Absolutheit argumentiert, dass es den Menschen schwer fällt, ihr Leben von jetzt auf gleich vollkommen zu verändern. Das wollen wir auch gar nicht. Aber es gibt unter anderem die Idee eines Selbstexperiments vom Karlsruher Institut für Technologie. Sie schlagen vor, dass sich die Menschen beispielsweise für vier Wochen vegetarisch ernähren, sich beobachten und mit anderen darüber sprechen. Das finden auch Menschen, die zunächst skeptisch sind, überzeugend – uns gehen ständig die Postkarten aus. Wenn ich aber einen Mensch habe, der auf das Auto angewiesen ist, sagt der eventuell: Die Klimafakten sind mir egal, ich brauche mein Auto.

Eine umweltbewusste Lebensweise ist im Alltag aber nicht für alle einfach und gleich umsetzbar. Um klimafreundlich zu leben, braucht es auch geeignete Strukturen. Wie könnten die aussehen?

Deshalb zeigen wir in der Ausstellung nicht nur die Fakten, sondern auch Lösungen. Die Warnungen der Wissenschaft treiben uns ein bisschen an, treiben uns aber noch nicht über die Schwelle. Was wir brauchen, sind Geschichten über eine lebenswerte Zukunft. Und wir brauchen Rahmenbedingungen, die klimafreundliche Alternativen einfacher machen als klimaschädliches Verhalten. Am Ende der Ausstellung ist es uns wichtig, die Frage im Raum zu belassen: Was wäre eigentlich, wenn wir nicht scheitern würden? Die Vorstellung einer positiven Zukunft, die noch erreichbar ist, lässt uns einfacher Kompromisse eingehen und über manche Alltagsprobleme hinwegsehen, die wir mit dem Klimaschutz haben.

Der Eisbär als Symbol für die Klimakrise ist umstritten - einerseits weckt er Mitleid, andererseits lässt er das Problem weit weg erscheinen. © imago images/imagebroker

Am Ende der Ausstellung in Frankfurt kann man sogar im Jahr 2045 anrufen. Welche Geschichten kann man da hören?

Man kann beispielsweise Rudi anrufen. Rudi lebt in Frankfurt und ist 70 Jahre alt. Er erzählt die traurige Geschichte, wie er seinen Sohn verloren hat, weil wir über all den Krisen leider die multiresistenten Keime aus den Augen verloren haben. Der Tenor der Geschichte ist jedoch positiv, er erzählt auch, dass die Menschen sich vom „Höher, Schneller, Weiter“ verabschiedet haben. Die Kernaussage ist: Wir müssen weg von der einzigen Kenngröße monetärer Erfolg hin zu gesellschaftlichem Wohlergehen. Am Ende macht sich Rudi in seinem Ruhestand mit seiner Frau im Solar-Segler auf nach New York.