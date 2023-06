Was heißt „neutral“ auf Irisch?

Von: Sebastian Borger

Irische Mitglieder der Friedenstruppe für den Libanon bei einem Schießwettbewerb in Ibl al-Saqi (Archivbild). © ali Diya/afp

Die Regierung in Dublin stellt die tradierte militärische Zurückhaltung der Republik in Frage. Das bringt die Linken in Rage – allerdings auch den Präsidenten.

Kann Irland im 21. Jahrhundert noch eine neutrale Verteidigungspolitik verfolgen? Unter dem Eindruck der russischen Invasion der Ukraine hat die konservativ-national-grüne Koalition in Dublin eine Debatte über die heikle Frage angestoßen – und handelt sich dafür heftigen Widerspruch nicht nur von der linken Opposition, sondern auch von Präsident Michael Higgins ein. Mit der „gefährlichen Tendenz hin zur Nato“ spiele die Regierung mit dem Feuer, teilte der 82-Jährige mit, kritisierte zudem die öffentlichen Anhörungen unter Leitung einer hochdekorierten Irin. Außenminister Micheál Martin musste seine Initiative verteidigen: In einer veränderten Weltlage dürfe Irland „nicht zimperlich“ sein.

Bei der Vorstellung seines Vorhabens im Parlament hatte Martin, früher Regierungschef und Oberster der nationalkonservativen Fianna Fáil, im Mai eine „offene und ehrliche Diskussion“ angemahnt. Ausdrücklich schloss der Minister die reine Alternative zwischen strikter Neutralität und sofortigem Nato-Beitritt aus. Das EU-Mitglied müsse sich auch überlegen, wie es zukünftig mit Brüssels Verteidigungsprogramm Pesco und mit der Nato kooperieren wolle. Letzterer ist die Insel seit 1999 im Programm „Partnerschaft für Frieden“ (PfP) verbunden.

Propaganda von oben

Mag sein, dass Martin mit der Debatte auch die größte Oppositionspartei Sinn Féin (SF) unter Druck setzen wollte. Deren verteidigungspolitischer Sprecher hat erst neulich die Feindseligkeit seiner Partei gegenüber der Nato vorsichtig revidiert: Bei einer künftigen Regierungsbeteiligung – angesichts dauerhaft guter Umfragewerte von mehr als 30 Prozent eine realistische Annahme – werde die SF nicht auf sofortige Auflösung der PfP-Verbindung pochen.

Deutlich weniger differenziert fielen vor Wochenfrist die verfassungsrechtlich heiklen Äußerungen des Präsidenten aus. Zu den vier öffentlichen Anhörungen unter Teilnahme von mehr als 1000 Bürger:innen seien vor allem Nato-freundliche Fachleute, darunter „die Admirale, Generäle, die Luftwaffe und so weiter“ eingeladen. Das war sachlich falsch: Zu den Teilnehmenden gehörten eine Vielzahl von Fachleuten aus der Friedensforschung, zudem Delegierte aus der Schweiz ebenso wie aus dem traditionell neutralen Schweden, das unter dem Eindruck der russischen Bedrohung nun die Nato-Mitgliedschaft anstrebt.

In einer persönlichen Attacke machte sich Higgins zusätzlich über die Anhörungsleiterin Louise Richardson und deren „großen Titel“ lustig. Richardson war als Chefin der Universität Oxford maßgeblich an der raschen Entwicklung des Covid-Impfstoffs von Astra Zeneca beteiligt, wofür sie im vergangenen Jahr von Queen Elizabeth II. zur „Kommandeurin des Britischen Empire“ erhoben wurde.

Das Präsidentenamt wird in Irland direkt vom Volk bestimmt. Die Amtsperiode beträgt sieben Jahre, einfache Wiederwahl ist möglich. Nach zwei starken Frauen, der späteren UN-Menschenrechtskommissarin Mary Robinson und der Rechtsprofessorin Mary McAleese, kam 2011 der Labour-Politiker und Ex-Kulturminister Higgins in das Amt, dessen Kompetenzen nicht zuletzt bei der Außenpolitik eng umgrenzt sind. Der Verfasser anerkannter Gedicht-Anthologien und frühere Soziologieprofessor fiel bisher eher wenig auf.

Mit seinen wegwerfenden Äußerungen zu den Anhörungen aber traf Higgins einen Nerv. Kein Wunder: Das Problem der Neutralität spielte schon in den Diskussionen zur Unabhängigkeit von Großbritannien in den 1920er Jahren eine erhebliche Rolle. Unter Führung des Präsidenten Eamon de Valera gipfelte die Neutralitätspolitik im Zweiten Weltkrieg in der Weigerung, die strategisch wichtigen Häfen der Inselrepublik für alliierte Kriegsschiffe zu öffnen.

Verwirrtes Vokabular

In diesem Jahrhundert trug das Thema dazu bei, dass die Volksabstimmungen über die EU-Verträge von Nizza (2001) und Lissabon (2008) zunächst verlorengingen. Das zweite Nizza-Referendum wurde angenommen, nachdem Irland ausdrücklich von der gemeinsamen EU-Verteidigungspolitik ausgenommen wurde.

Laut dem jüngsten Jahrbuch „Military Balance“ des renommierten International Institute for Strategic Studies in London gibt das Land mit 5,1 Millionen Menschen knapp ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus fürs Militär mit derzeit über 8200 Soldatinnen und Soldaten – geplant sind in den nächsten Jahren noch 2000 mehr. Verschämt drückt sich die militärische Führung um die Verwendung üblicher Begriffe wie Luftwaffe und Marine. Das Air Corps verfügt über maritime Aufklärungs- sowie Transport-Flugzeuge, der Naval Service nur über Patrouillenboote. Die Überwachung des irischen Luftraums erfolgt seit Jahrzehnten durch die britische Royal Air Force; die Geheimvereinbarung wurde erst in diesem Jahr einer größeren Öffentlichkeit bekannt.

Das Festhalten an der „militärischen Neutralität“ habe also mit einer Sprachverwirrung zu tun, höhnt Kolumnist Fintan O’Toole in der „Irish Times“: „Alle anderen verstehen unter militärischer Neutralität zweierlei: erhebliche Investitionen in die Landesverteidigung, um etwaigen Drohungen auch ohne Bündnishilfe begegnen zu können; und zweitens die Weigerung, fremde Truppen im eigenen Souveränitätsbereich zuzulassen. Wir hingegen tun das erste nicht, lassen aber das zweite zu.“

Einer aktuellen Umfrage zufolge will eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung von 61 Prozent am bisherigen Modell festhalten. Dazu gehört auch das sogenannte Dreifach-Schloss: Einsätze der kleinen irischen Armee für Friedensmissionen darf es nur nach Beschlüssen von Regierung und Parlament sowie einem entsprechenden UN-Mandat geben. Die Regelung sei obsolet, glaubt Außenminister Martin: Irland dürfe sich nicht von Russland – oder einer der vier anderen Veto-Mächte im UN-Sicherheitsrat – abhängig machen. Das Dreifach-Schloss müsse eventuell abgeändert werden, glaubt auch Forumsleiterin Richardson.

Für Zündstoff ist also weiterhin gesorgt, wenn man sich diese Woche zur vorläufig letzten Anhörung in Dublin versammelt.