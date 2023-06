Warum Macrons Klimagipfel Gefahr läuft, nur leere Versprechen zu produzieren

Von: Daniel Roßbach

Teilen

Unter Solarpanels wachsen in Botswana Tomaten. Viele Entwicklungsländer haben große Probleme, an Kredite für Klimaprojekte zu kommen. © IMAGO/Xinhua

In Paris verlangt die Premierministerin von Barbados mehr Investitionen für den Klimaschutz - und Teilhabe an den internationalen Finanzinstitutionen. Doch Fachleute befürchten, die Forderungen auf dem Gipfel bleiben ungehört

Gipfel für einen neuen globalen Finanzpakt“ heißt die Veranstaltung, zu der Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag und Freitag Vertreter:innen von Staaten, internationalen Finanzinstitutionen, zivilgesellschaftlichen Initiativen und Unternehmen nach Paris einlädt. Das klingt, als solle dort ein solcher Pakt tatsächlich geschlossen werden. Das ist aber eher unwahrscheinlich – das Treffen wird am Freitag eher mit einer „Visionserklärung“ abgeschlossen werden.

Macron gehe das Risiko ein, bei dem „mit großen Ambitionen gestarteten Gipfel eventuell relativ wenig konkrete Ergebnisse“ präsentieren zu können, sagt Verena Kröss. Sie ist Referentin für internationale Finanzen, Wirtschaft und Menschenrechte bei der NGO „Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung“ (World Economy, Ecology & Development, Weed).

Kostenloser Klimanewsletter Einmal pro Woche veröffentlicht die Frankfurter Rundschau einen kostenlosen redaktionellen Newsletter zum Klimaschutz. Jetzt abonnieren: Klima-Newsletter der FR

Macron hatte sich im vergangenen Jahr als einer der prominentesten Fürsprecher:innen der „Bridgetown Initiative“ positioniert. Die geht auf die Premierministerin von Barbados, Mia Mottley, und ihren Berater und Finanzexperten Avinash Persaud zurück und sieht vor, über Kreditinstrumente von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (IWF) deutlich mehr Finanzen für grüne Investitionen bereitzustellen. Das sei vor allem für Länder des globalen Südens notwendig, in denen gleichzeitig die Kosten für Kapital höher sind und staatliche Reserven fehlen. Mottley ist nun eine der Impuls-Geberinnen auf Macrons Gipfel.

„Die Antworten der internationalen Gemeinschaft auf die Klimakrise sind bisher zerstückelt, unvollständig und nicht ausreichend“, wird Mottley vor dem Treffen zitiert. Es brauche daher ein „fundamentale Umwälzung“ und ein „responsiveres, faireres und inklusiveres internationales Finanzsystem.“ Auch in ihrer Rede zur Eröffnung des Gipfels betonte Mottley den radikalen Anspruch ihrer Reforminitiative, die dem globalen Süden nicht nur mehr Geld, sondern auch gerechtere Teilhabe an den noch als koloniale Strukturen entstandenen internationalen Finanzinstitutionen bringen soll. Gleichzeitig bemühen sich Initiativen wie die aus Bridgetown aber auch um pragmatische politische Erfolge. „Die Gefahr in diesem Spagat ist, dass am Ende nur pragmatische Schritte übrig bleiben, die im Interesse der reichen Staaten und Institutionen sind und eine grundlegende Transformation des internationalen Finanzsystem ausbleibt.“, sagt Verena Kröss.

Macrons Klimagipfel: „Bridgetown-Initiative“ fordert Geld aus öffentlichen und privaten Töpfen

Mehr Geld sollte Persaud und seinen ursprünglichen Vorschlägen zufolge sowohl aus öffentlichen Töpfen als auch aus privatem Kapital in Investitionen fließen, die zur Minderung der Klimakrise beitragen. Um einen ausreichend großen Effekt auf die globale Katastrophe zu haben, sah die im vergangenen Herbst präsentierte Agenda der „Bridgetown Initiative“ vor, eine Trillion US-Dollar an Krediten zur Verfügung zu stellen. Bekommen sollten dieses Kapital diejenigen Projekte, die am meisten zur Minderung der Klimakatastrophe leisten.

Hinter diesem Volumen von Finanzierung bleiben die 100 Milliarden Dollar weit zurück, von denen die G7/G20-Staaten und der IWF in Paris verkündet haben, sie aus Währungsreserven für nachhaltige Entwicklung in ärmeren Ländern zur Verfügung zu stellen. Zudem muss ein signifikanter Teil der Mittel, 21 Milliarden von den Vereinigten Staaten, erst noch vom gespaltenen Kongress der USA freigegeben werden. Und auch die Verwendung der Mittel ist bisher noch sehr intransparent. Der ursprüngliche Vorschlag der Bridgetown-Initiative, die bisherigen Kanäle des IWF und dessen strenge fiskalpolitische Verteilauflagen durch das Effizienz-Kriterium zu ersetzen, wird bisher noch nicht umgesetzt.

In der Krise Geld Leihen Sonderziehungsrechte (SZR) erlauben es Mitgliedsländern des Internationalen Währungsfonds (IWF), zu festgeschriebenen Konditionen Geld in Reservewährungen an den internationalen Finanzmärkten zu leihen – insbesondere in Krisensituationen, in denen sie für ihre eigenen Reserven gar nicht oder nur zu sehr hohen Zinsen Geld leihen können. Das Gesamtvolumen der SZR liegt bei einer Billion US-Dollar, dem gegenüber stehen weltweit Währungsreserven von mehr als zwölf Billionen. Bereits 1969 wurden Sonderziehungsrechte vom IWF geschaffen und unter anderem in der Finanzkrise 2009 und während der Corona-Pandemie eingesetzt. Sie stellen eine Art künstliche Währungsreserve dar. rba/afp

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz reist zu dem Gipfel nach Paris. Die Bundesregierung und die Bundesbank waren bisher vor allem in Bezug auf einen Mechanismus zur Finanzierung neuer Klima-Investitionen skeptisch: Der Mobilisierung von sogenannten Sonderziehungsrechten (SZR, siehe Infobox).

Zwar unterstütze man das Ziel, mehr Geld für solche Investitionen bereitzustellen, hieß es. Aber gegen die Nutzung der SZR sprächen sowohl juristische als auch finanzpolitische Gründe. Auch konkrete alternative Vorschläge, wie Geld in der verlangten Höhe fließen soll, gab es aus Berlin und Frankfurt bisher nicht.

Im Gespräch mit der Frankfurter Rundschau hatte Persaud im Dezember gesagt: „Wir haben kein Interesse daran, elegante Ideen zu entwickeln, denen applaudiert wird, die aber nie implementiert werden.“ Auf dem Zeitplan der Initiative stand auch, dass deren Ziele eine zentrale Rolle auf den Frühlings-Treffen von IWF und Weltbank spielen und dort etwa die Einrichtung einer globalen Klima-Bank schon beschlossen wird. Dazu kam es jedoch nicht, das Thema spielte bei diesen Treffen nur eine Nebenrolle.

Macrons Klimagipfel: WWF fordert Abschaffung der fossilen Subventionen

Bis zum Ende des Jahres und der UN-Klimakonferenz wollte die Initiative dann auch weitere „innovative Finanzierungsquellen“ wie globale Emissionssteuern auf den Weg bringen. Damit sollten die bisher noch recht vagen Ankündigungen für den Ausgleich von Verlusten und Schäden durch die Klimakatastrophe, die Teil es Ergebnis der letzten Klimakonferenz war, unterfüttert werden. Unter Teilnehmenden der Pariser Konferenz galt am Donnerstag als sehr fraglich, dass es zu einem klaren Bekenntnis zu solchen Abgaben etwa auf Schifffahrt, Flugverkehr oder Finanztransaktionen kommen würde, gerade von reichen Staaten gebe es dazu viel Widerstand.

Jochen Krimphoff, Experte für nachhaltiges Wirtschaften bei der NGO WWF Deutschland, erhofft sich von dem Pariser Gipfel echte Impulse, ihm komme „entscheidende Bedeutung zu, den jahrelangen Knoten bei der Klimafinanzierung zu lösen“. Zu den dringend umzusetzenden Reformschritten zählen Krimphoff und der WWF auch, Ländern des globalen Südens im Austausch für Engagement für die Umwelt Schulden zu erlassen.

Notwendig sei aber auch, bisher noch existierende Subventionen für fossile Brennstoffe und umweltschädliche Industrien, die sich laut WWF auf acht Billionen jährlich weltweit belaufen, zu stoppen und stattdessen in die „sozial-ökologische Transformation“ der Wirtschaft umzulenken. Bindende Entscheidungen sollen auf dem Pariser Gipfel aber auch dazu nicht getroffen werden.