Warteschlangen vorm Chaos der Krim

Von: Stefan Scholl

Blick vom Berg Mitridat in Kertsch auf Putins Prestigeobjekt in der Meerenge. © IMAGO/ITAR-TASS

Der Drohnenangriff auf die Kertsch-Brücke ist der groteske Tiefpunkt der russischen Urlaubssaison. Der Kreml ist bemüht, Normalität für alle russischen Touristen zu vermitteln.

Glaubt man den russischen Medien, so belagern die vaterländischen Tourist:innen die Krimbrücke seit Wochen. Am Sonntagmorgen hätten auf der Krasnodarer Seite 1200 Autos gestanden, Wartezeit fünf Stunden, schreibt das Massenblatt „Komsomolskaja Prawda“. Die Zahl der Sicherheitsbeamten an den Kontrollpunkten der 19 Kilometer langen Brücke über die Kertscher Meerenge sei erhöht worden. „Aber die wachsende Menge der Urlauber, die auf die Krim wollen, verhindert die Lösung des Problems.“

Gestern aber verfiel die Dauerwarteschlange vor der Krimbrücke ins Chaos. Gegen 3.05 Uhr Ortszeit attackierten nach Angaben des russischen Antiterrorkomitees zwei ukrainische Marinedrohnen die Brücke, die Krasnodar und die annektierte Krim-Halbinsel verbindet.

Durch vermutlich zwei Explosionen wurde ein Teil der Fahrbahn zerstört, ein Ehepaar aus der Region Belgorod, das auf der Brücke unterwegs war, kam ums Leben, seine 14-jährige Tochter wurde schwer verletzt.

Während der Zugverkehr über die Brücke gegen neun Uhr wieder aufgenommen wurde, blieben die Autofahrbahnen erstmal geschlossen. Auf der russischen Seite bildeten sich mehrere Kilometer lange Staus umkehrender Fahrzeuge. Der Drohnenangriff auf die Brücke ist zum grausamen Höhepunkt einer schon vorher absonderlichen Tourismussaison geworden.

Bezeichnend war der Videoblog zweier junger Russinnen, die der Telegramkanal „Mash“ am Montag veröffentlichte. Sie beschwerten sich kichernd bei der Ukraine darüber, man hätte die Brücke doch eine Stunde später sprengen können. Dann wären sie noch unbehelligt zu ihren Ferien auf die Krim gelangt...

Die russischen Medien werden nicht müde, Badeurlaub auf der Schwarzmeerhalbinsel als „den“ Trend im Volk anzupreisen. Die Wirtschaftszeitung „Kommersant“ zitiert Oxana Schustikowa vom Buchungsservice tvil.ru, vom 1. bis zum 12. Juli sei die Zahl der Buchungen gegenüber dem Juni um 49 Prozent gestiegen, OneTwoTrip veranschlagt 50 Prozent, ostrovok.ru 29 Prozent. Aber die Juni-Zahlen der Krim stellen laut ostrovok.ru nur ein Prozent russischer Gesamtbuchungen dar, im Vorkriegsjahr 2021 waren es 19 Prozent. Auch wenn sich das bis August noch verdoppeln mag, muss man ein Minus von 90 Prozent an dort Urlaubenden konstatieren.

Kein Wunder: Ukrainische Drohnen attackieren regelmäßig militärische Ziele auf der Krim, etwa die russische Schwarzmeerflotte in Sewastopol. Inzwischen liefern die USA und Großbritannien auch Himars-Raketenwerfer mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometer und „Stormshadow“-Raketen, die so 560 Kilometer weit fliegen. Damit sind auch die Südküste der Krim und die Brücke bei Kertsch im Schussfeld von Kiews Fernartillerie.

Der krimtatarische Aktivist Erfan Kudusow sagt, im Badeort Sudak wären die Hotels zu fünf bis 30 Prozent belegt, aber oft von Leuten aus den Kriegsregionen Lugansk oder Donezk, die zum großen Teil eher Flüchtlinge als Touristen seien. „Russen, die auf der Krim Urlaub machen, sind keine Patrioten, sondern Idioten“, spottet er. „Es gibt Videos vom Strand in Jalta, wo nach dem Bruch des Kachowsker Staudamms tote Schweine angeschwemmt wurden, die Touristen aber weiter im Meer badeten.“

Viele andere Strände sind nicht mehr zugänglich. Wie der russische Blogger Frol Tarnowskij schreibt, sind bei Jewpatorija im Westen der Krim inzwischen 40 Kilometer Strand gesperrt, offenbar aus Angst vor einer ukrainischen amphibischen Operation.

Das offizielle Russland aber stellte Urlaub auf der Krim bis zuletzt als Selbstverständlichkeit dar. „Unser sauberes Meerwasser und unser Klima sind konkurrenzlos“, erklärte vergangenen Freitag Wladimir Konstantinow, Chef des Krimparlaments. „Unsere Touristen wandeln unter einem friedlichen Himmel.“

An den Zufahrten zur Kertscher Brücke auf der Krim forderten am Montag Verkehrspolizisten Ankömmlinge auf, die Halbinsel über die besetzte Südukraine nach Russland zurückzukehren. Aber auch in dieser Richtung bildeten sich nach Angaben russischer Telegram-Kanäle lange Staus. Unter anderem auf der Fernstraße E-105 vor der Tschonhar-Brücke im Norden der Krim, der kürzesten Landroute nach Russland. Diese Brücke war Mitte Juni durch einen ukrainischen Marschflugkörper beschädigt und erst vor zwei Wochen wieder eröffnet worden. Nicht nur Urlauben, sondern auch Autofahren auf der Krim wird 2023 zusehends unangenehm.