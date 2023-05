Wann hört der Krieg endlich auf?

Es bleibt kaum etwas anderes übrig, als auf Erfolge der Ukraine auf dem Schlachtfeld zu hoffen, meint Politikprofessor Bernhard Stahl.

Der Krieg, begonnen von Russland in einer Mischung aus Gutsherrenart, Hybris und grotesker Fehlkalkulation, ist zu einem veritablen imperialen Krieg geworden: Während Russland einen Eroberungsfeldzug führt, um die vormalige Provinz heim ins Reich zu holen – die Ukraine steht ja nur pars pro toto für die übrigen „abgefallenen“ Provinzen des Sowjetimperiums – erfährt die Ukraine ein furchtbares Erweckungserlebnis.

Die von ihr erhoffte Neugeburt als europäische Nation kann nur gelingen durch einen erfolgreichen Befreiungskrieg gegen Russland. Die neue europäische Ukraine soll die vormals zersplitterte Gesellschaft, eine korrupte Elite und einen weithin dysfunktionalen Staat vergessen machen.

Doch wie kann dieser imperiale Krieg enden? Der Krieg hat drei Schlachtfelder, zwei politische und ein militärisches, und auf jedem kann der Krieg ein Ende finden. Die beiden politischen sind Kiew und Moskau, das militärische liegt in der Ostukraine, die Front.

Mit dieser Aufzählung ist schon gesagt, welche politischen Schlachtfelder den Krieg nicht beenden können, nämlich Washington, Brüssel, oder Beijing. Waffenlieferungen haben den Effekt, den Kriegsverlauf zu beeinflussen, beenden können sie den Krieg nicht. Insofern ist entgegen vieler Darstellungen der Krieg kein Stellvertreterkonflikt, der Einfluss der Waffenlieferanten auf die Kriegsparteien bleibt überschaubar.

Die relativ wenigsten Möglichkeiten, einen Frieden herbeizuführen, hat Kiew. Solange der Feind tief im Land steht und nicht militärisch vertrieben werden kann, gibt es nur die Option der Kapitulation oder das Bitten um einen Waffenstillstand, der dann in Moskau entschieden würde. Unter dem Eindruck eines nationalen Befreiungskrieges würde wohl jeder potenzielle Nachfolger Selenskyjs den Krieg fortsetzen.

Kann Putin den Krieg beenden? Jederzeit. Aber da die militärische Niederschlagung der gesamten Ukraine nicht mehr möglich ist, verbleiben nur die politisch schwergängigen Alternativen des Erklärens eines Siegfriedens („Wir haben gewonnen, weil wir alles erreicht haben“) oder eines Rückzugs der russischen Truppen.

Doch die inszenierte Allmacht des Präsidenten täuscht, auch die Säulen seiner Macht könnten ihn zwingen, den Krieg zu beenden. Die Oberbefehlshaber der Streitkräfte und die Chefs der Geheimdienste könnten ihn entweder stürzen oder zum Einlenken zwingen.

Autor und Serie

Der Autor: Bernhard Stahl ist Professor für Internationale Politik an der Universität Passau. Die Serie: Welche Wege führen zum Frieden? Was müssen wir hinterfragen, was angesichts von Waffengewalt nicht opfern? Fachleute geben Antworten in der FR-Serie „Friedensfragen“.