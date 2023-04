Türkei-Wahl beginnt in Deutschland bereits morgen

Von: Yağmur Ekim Çay

Teilen

Über 60 Millionen Wähler sollen bei der Türkei-Wahl am 14. Mai ihre Stimme abgeben. © Kay Nietfeld/dpa

Im Ausland lebende türkische Staatsangehörige können ab Donnerstag in Auslandsvertretungen wählen. Es wird mit über drei Millionen Wählern gerechnet.

Ankara - Die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei finden eigentlich erst am 14. Mai 2023 statt. Doch für im Ausland lebende türkische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger starten die Wahlen in der Türkei bereits am morgigen Donnerstag (27. April). Ab dann können alle Wahlberechtigten zur Urne gehen. Dafür hat der Oberste Wahlrat der Türkei (YSK) Wahlkomitees in 73 Ländern und 156 Auslandsvertretungen eingerichtet.

Türkei-Wahl: rund 1,7 Millionen Wahlberechtigte in Deutschland

Laut der türkischen Behörde leben im Ausland 3.416.098 Wahlberechtigte - davon etwa die Hälfte in Deutschland. Die Zahl der Wähler:innen, die zum ersten Mal im Ausland wählen werden, beträgt 277.646. Die Stimmabgabe in den Auslandsvertretungen ist bis zum 9. Mai werktags und am Wochenende zwischen 09:00 und 21:00 Uhr möglich, in den Städten, die mit den Generalkonsulaten verbunden sind, zwischen 09:00 und 18:00 Uhr.

Türkei-Wahl startet im Ausland lange vor dem eigentlichen Wahltermin

Nach der Stimmabgabe im Ausland werden die Stimmen durch diplomatische Kuriere entsprechend den von der Wahlbehörde YSK festgelegten Methoden in die Türkei gebracht. Diese Stimmen werden in einem sicheren Lager in Ankara durch das Präsidium des Bezirkswahlvorstands im Ausland aufbewahrt. Nach Abschluss der Stimmabgabe in der Türkei um 17:00 Uhr am Sonntag, dem 14. Mai, werden sie zusammen mit den anderen Wahlurnen geöffnet. Die Auszählung der Stimmen erfolgt unter der Aufsicht des Präsidiums des Bezirkswahlausschusses im Ausland. .

Die aktuellen Umfragen vor der Türkei-Wahl deuten auf enges Rennen hin. Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan liegt bei den Zustimmungswerten zwar deutlich hinter Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu. Das von seiner AKP geführte Bündnis der sogenannten „Volksallianz“ sehen dafür die meisten Prognosen deutlich vor dem Oppositionsbündnis namens „Sechser Tisch“.