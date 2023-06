Wahl in Guatemala: Linker überraschend in Stichwahl

Von: Klaus Ehringfeld

Ein Polizist (M.) feuert eine Tränengasgranate in einen Pulk wütender Menschen, deren Wahllokal nahe Guatemala City wegen vermuteter Unregelmäßigkeiten geschlossen bleibt. © AFP

Arévalo tritt in Guatemala gegen Dauerbewerberin Torres an. Viele Wählerinnen und Wähler machten ihre Stimmzettel ungültig - aus Protest.

Bei der quälend langsamen Auszählung der Präsidentenwahl in Guatemala war auch am Sonntag um Mitternacht, sechs Stunden nach Schließung der Wahllokale, unklar, wer in die Stichwahl am 20. August einzieht. Bis zum Ende der Auszählung in den Morgenstunden des Montags blieb der größte Balken bei den „votos nulos“, den „ungültigen Stimmen“. So drückten Wählerinnen und Wähler in dem bevölkerungsreichsten zentralamerikanischen Land ihren Frust über die politische Klasse, die Korruption und diese Präsidentenwahl aus. Letztlich blieb die Boykottstimme die lauteste (17,39 Prozent), was ein erschreckendes Bild auf die guatemaltekische Demokratie wirft. Die Machteliten aus Politik, Wirtschaft, Justiz und Militär haben die Institutionen für sich instrumentalisiert und so schon unliebsame Bewerber von der Abstimmung am Sonntag ausschließen lassen.

Umso überraschender kam dabei der zweite Platz für Bernardo Arévalo, den Kandidaten der sozialdemokratischen „Semilla“-Partei, die erstmals bei einer Präsidentenwahl antrat. Arévalo waren in den Umfragen keinerlei Chancen eingeräumt worden. Er kam auch nur auf 11,83 Prozent der Stimmen. Arévalo trifft in der Stichwahl auf Sandra Torres, die bereits zum dritten Mal versucht, Präsidentin zu werden. Für sie stimmten 15,73 Prozent der Guatemaltekinnen und Guatemalteken. Insgesamt traten 22 Kandidatinnen und Kandidaten an. Neben der politischen Korruption beschäftigen Armut, Arbeitslosigkeit, hohe Lebenshaltungskosten und die steigende Bandengewalt die Menschen am meisten. Fast 60 Prozent der Bevölkerung müssen mit fünf Dollar am Tag auskommen. Guatemala hat die vierthöchste Rate an unterernährten Kindern weltweit.

Die frühere First Lady Torres hat eine starke Basis vor allem in den ländlichen Gebieten, die traditionell vom Staat im Stich gelassen werden. Dort erinnern sich die Menschen noch immer an die Hilfsprogramme, die sie während der Amtszeit ihres damaligen Mannes Álvaro Colom (2008 bis 2012) anschob und die sie nun zu wiederholen verspricht. Allerdings stößt die 67-Jährige in den Städten auf starke Ablehnung. Dies zeigte sich bei den beiden vorangegangenen Wahlen, bei denen sie im zweiten Wahlgang den jeweiligen späteren Präsidenten in der Stichwahl unterlag. Ihr fehlt es an Ausstrahlung, zudem hat sie sich von einer Sozialdemokratin zu einer konservativen Kandidatin entwickelt.

Der Einzug von Arévalo in die Stichwahl sei eine „positive Überraschung“, sagt Dieter Müller, Repräsentant der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Mexiko. Der 64-Jährige sei ein klassischer Sozialdemokrat und habe auch von der Proteststimmung in der Wählerschaft profitiert. „Das Problem ist, dass seine Partei kaum „relevante Kräfte im Kongress“ haben wird. Der werde weiterhin nach der parallel abgehaltenen Parlamentswahl von den traditionellen Parteien dominiert. „Die Chancen Arévalos in der Stichwahl zu bestehen, sind zudem eher gering, da sich die Eliten hinter Sandra Torres versammeln werden“, fürchtet Müller. Sie sei aus deren Sicht das kleinere Übel.

Der Überraschungskandidat sagte in einem Interview mit dem Fernsehsender „Guatevisión“, dass im Falle seines Sieges die Korruption für seine Regierung das dringendste Problem sein werde. „Wenn wir diese nicht in den Griff bekommen, werden wir die Unabhängigkeit der Institutionen nicht wiederherstellen“ und zu wirklicher Demokratie zurückkehren können.