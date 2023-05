Alle Infos zur Wahl in Griechenland: Wahlsystem, Kandidaten, Umfragen

Von: Julia Schöneseiffen

Griechenland wählt sein neues Parlament. Es könnte ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Nea Dimokratia und der Syriza werden. Ein Überblick.

Athen – Am 21. Mai 2023 findet die Parlamentswahl in Griechenland statt. Ursprünglich war der Wahltermin für April 2023 geplant, wurde jedoch nach einem schweren Zugunglück Ende Februar abgesagt. Bei dem Unfall waren 57 Menschen ums Leben gekommen.

Seit dem Bahnunfall steht der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis in der Kritik. Ihm werden grundlegende Versäumnisse hinsichtlich des Zustands der griechischen Bahn vorgeworfen.

Wahl Parlamentswahl Griechenland Datum 21. Mai 2023 Legislaturperiode Vier Jahre Anzahl der Abgeordneten 300

Das griechische Wahlsystem

Alle vier Jahre wählt Griechenland ein neues Parlament, bestehend aus 300 Abgeordneten. Davon werden 288 in Wahlkreisen gewählt. Die übrigen zwölf Abgeordneten werden als nationale Vertreter gewählt, die sogenannten Staatsabgeordneten.

Wahlberechtigt ist, wer mindestens 18 Jahre alt ist und die griechische Staatsbürgerschaft hat. Obwohl in Griechenland eine Wahlpflicht besteht, gibt es keine Sanktionen für Verstöße gegen diese Pflicht. Um als Abgeordneter kandidieren zu können, muss man zusätzlich zum Wahlrecht mindestens 25 Jahre alt sein.

Griechische Parlamentswahl: Diese Parteien treten an

In Griechenland gilt die Drei-Prozent-Hürde. Das heißt, Parteien müssen mindestens drei Prozent der Stimmen erzielen, um in das Parlament einziehen zu können. Folgende Parteien treten unter anderem bei der Parlamentswahl an:

ND

Partei Nea Dimokratia Abkürzung ND Übersetzung Neue Demokratie Politische Ausrichtung mitte-rechts Sitze im Parlament 158

Syriza

Partei Synaspismós Rizospastikís Aristerás Abkürzung Syriza Übersetzung Koalition der radikalen Linken Politische Ausrichtung links Sitze im Parlament 86

KKE

Partei Kommounistikó Kómma Elládas Abkürzung KKE Übersetzung Kommunistische Partei Griechenlands Politische Ausrichtung links Sitze im Parlament 15

EL

Partei Ellinikí Lýsi Abkürzung EL Übersetzung Griechische Lösung Politische Ausrichtung rechts Sitze im Parlament 10

MeRA25

Partei Métopo Evropaikís Realistikís Anypakoís Abkürzung MeRA25 Übersetzung Europäische Realistische Ungehorsamsfront Politische Ausrichtung links Sitze im Parlament 9

Umfragen und Prognosen zur Griechenland-Wahl 2023

Die Regierungspartei ND liegt bei Umfragen vor der größten Oppositionspartei Syriza.

Partei Wahltrend in Prozent ND 34,1 Syriza 28,8 Pasok 11,1 KKE 6,9 EL 4,7 MeRA25 4,4 EKE 3,8 Sonstige 4,6

Quelle: PolitPro (Stand: 17. April 2023)

Der PolitPro Wahltrend berechnet einen gewichteten Durchschnittswert aktueller Sonntagsfragen, in diesem Fall der Institute GPO, Pulse RC für SKA1 und Interview.

Spitzenkandidaten der ND und Syriza: Mitsotakis gegen Tsipras

Spitzenkandidat der Regierungspartei Nea Dimokratia ist erneut der amtierende Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis. Laut einer Umfrage wünschen sich 39 Prozent der Griechen Mitsotakis auch künftig als Regierungschef (Stand: März 2023). Den Erhebungen zufolge dürfte es seiner Partei Neue Demokratie jedoch schwerfallen, erneut eine Alleinregierung zu stellen – ein zweiter Wahlgang gilt als wahrscheinlich. Bei der anstehenden Wahl wird zum ersten Mal nach dem Verhältniswahlrecht abgestimmt.

Änderung des griechischen Wahlrechts Bis zur letzten Wahl im Jahr 2019 galt in Griechenland eine besondere Regelung im Wahlsystem: Die Partei mit den meisten Stimmen erhielt einen zusätzlichen Bonus von 50 Sitzen. Die übrigen 250 Sitze wurden dann den Wahlergebnissen entsprechend unter den Parteien verteilt. Mit der Wahl am 21. März 2023 findet diese Bonus-Regelung keine Anwendung mehr. Alle 300 Sitze werden demnach nach dem Verhältniswahlrecht verteilt.

Größter Konkurrent von Mitsotakis ist der Syriza-Chef und ehemalige Ministerpräsident Alexis Tsipras. 32 Prozent der Griechen (Stand: März 2023) wünschen sich laut Umfragen den Vorsitzenden der linken Partei als neuen Regierungschef.

Kyriakos Mitsotakis ist seit dem 8. Juli 2019 Ministerpräsident von Griechenland. Bei der Wahl 2023 tritt er erneut an. © IMAGO / ANE Edition

Griechische Parlamentswahl 2019: Ergebnisse und neue Regierung

Die letzte Griechenland-Wahl fand am 7. Juli 2019 statt. Rund 58 Prozent der Wahlberechtigten gaben bei der Parlamentswahl ihre Stimme ab. Hier die Ergebnisse:

Partei Stimmanteil in Prozent ND 39,9 Syriza 31,5 KA 8,1 KKE 5,3 EL 3,7 MeRA25 3,4 XA 2,9 PE 1,5 EK 1,2 Sonstige 2,5

Partei Sitze im Parlament ND 158 Syriza 86 KA 22 KKE 15 EL 10 MeRA25 9

Bei der Parlamentswahl 2019 erzielte die Nea Dimokratia die absolute Mehrheit und löste damit die bisherige Regierungspartei Syriza ab. Seitdem ist der ND-Parteichef Kyriakos Mitsotakis griechischer Ministerpräsident. Staatsoberhaupt ist seit 2020 die Staatspräsidentin Katerina Sakellaropoulou. (jsch)