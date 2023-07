Wagner-Söldner wieder in Bewegung – riesige Militärbasis unweit der Ukraine

Von: Max Schäfer

Teilen

Die Wagner-Gruppe bricht ihr Hauptquartier in Russland ab. Neues Zentrum ist in Belarus. Für die Ukraine ergibt sich dadurch eine neue Situation.

Minsk – Der Aufstand der Wagner-Gruppe blieb letztlich für das Regime von Wladimir Putin ohne große Folgen. Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin dagegen muss Russland verlassen – und ins belarussische Exil. Unklar ist, ob er bereits dort ist. Prigoschins Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt – auch wenn ein Video ihn in einem Zelt zeigen sollen. Seine Soldaten jedenfalls machen sich bereit, ihr neues Hauptquartier im russischen Satellitenstaat aufzubauen.

Neues Lager der Wagner-Gruppe ist laut Informationen von polnischen und ukrainischen Behörden die Region rund um die Orte Assipowitschy und Tsel. Diese sind etwa 90 Kilometer südöstlich der belarussischen Hauptstadt Minsk und knapp 180 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt.

Hunderte Soldaten der Wagner-Gruppe bauen neues Lager in Belarus aus

Mehrere Hundert Soldaten seien bereits in Belarus angekommen, berichtet das unabhängige Nachrichtenportal Moscow Times, das sich auf Angaben aus Polen und der Ukraine bezieht. Das ukrainische National Resistance Center, das an das ukrainische Verteidigungsministerium angegliedert ist, spricht von mehr als 700 Wagner-Söldnern in Belarus.

Satellitenaufnahmen des US-Unternehmens Maxar, die das ukrainische Medium Euromaidan Press auf Twitter geteilt hat, zeigen die Ausmaße des neuen Lagers nahe Tsel. Mehr als 100 Einheiten mit Militärausrüstung seien demnach bereits im Lager angekommen.

Ein Satellitenfoto zeigt, wie ein Militärkonvoi in einem ehemaligen Militärstütztpunkt in Belarus ankommt. Es soll die neue Basis der Wagner-Gruppe sein. © Planet Labs PBC/dpa

Söldnergruppe Wagner schließt Ausbildungszentrum in Russland

In Russland bricht die Wagner-Gruppe ihre Lager dagegen ab. Mitglieder von Prigoschins Söldnerorganisation haben auf Telegram die Schließung ihrer früheren Basis in der Region Krasnodar im Süden des Landes angekündigt. Der Truppenübungsplatz in Molkino sei als Hauptausbildungsstätte genutzt worden, berichtet die Moscow Times.

Wagner-Gruppe marschiert in Richtung Moskau: Bilder zum Putschversuch in Russland Fotostrecke ansehen

Ein auf Telegram veröffentlichtes Video zeigt, wie Wagner-Soldaten ihre und die russische Flagge einholten. „Die Basis hört auf zu existieren. Die Wagner-Gruppe bericht zu neuen Einsatzgebieten auf“, sagte ein Soldat im Video. Demnach soll das Ausbildungszentrum am 30. Juli seinen Betrieb einstellen.

Umzug der Wagner-Gruppe könnte Situation des Ukraine-Krieges verändern

Die Wagner-Soldaten bilden in der Region Einheiten des belarussischen Militärs aus. Das hat Belarus selbst bestätigt. Dort stellen die Söldner eine neue Bedrohung dar. Für die Ukraine steigt jedenfalls die Gefahr durch einen Angriff aus dem Norden. Die ukrainischen Streitkräfte bauen deshalb ihre Verteidigung der Grenze aus. Aber auch das Nachbarland Polen befürchtet Aktionen der Wagner-Gruppe im eigenen Land. (ms)