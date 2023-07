Söldner auf Fronturlaub: Wagner-Horden randalieren in Ferienhotels

Von: Jens Kiffmeier

Genießt mit seinen Söldnern einen schlechten Ruf: Wagner-Boss Jewgeni Prigoschin. © Uncredited/dpa

Auszeit vom Ukraine-Krieg: Wagner-Söldner überfluten die russische Ferienregion in Krasnodar. In den Hotels herrscht offenbar Gewalt und Chaos.

Krasnodar – Schlägereien, Drohungen und enorm viel Alkohol: Die Söldner der Wagner-Gruppe sind für ihre Gewaltexzesse bekannt. Nun bekommt dies eine ganze Urlaubsregion zu spüren. Nach ihrer vorübergehenden Absetzung im Ukraine-Krieg mieten sich offenbar viele Ex-Kämpfer von Prigoschins Privatarmee in Hotels im russischen Krasnodar ein, um dort bei ihrem Fronturlaub den ganzen Frust herauszulassen. Im Netz kursiert jetzt ein Video, dass die Zustände in dem Ferienort dokumentieren soll.

Video vom Fronturlaub aufgetaucht: Wagner-Söldner randalieren in Hotels in Krasnodar

Veröffentlicht wurde das Video vom ukrainischen Regierungsberater Anton Geraschenko unter Berufung auf russische Medien. Darauf sind Szenen zu sehen, wie angebliche Söldner der Wagner-Gruppe Kämpfe untereinander organisieren, Anwohner attackieren oder das Personal in den Hotels in Krasnodar angreifen.

Angriff auf Portier, Übergriffe auf Prostituierte: Prigoschins Söldner verbreiten Chaos

„Sie trinken ab sieben Uhr morgens, vergnügen sich mit Prostituierten, es herrschen unhygienische Zustände in ihren Zimmern“, zitierte die russische Astra Media Group einen Hotelangestellten. Dieser berichtete auch von einem Fall, bei dem ein Wagner-Söldner angeblich auf das Dienstpersonal losgegangen sein soll. „Der Portier wurde von einem Gast aus den Reihen der Wagner-Kämpfer fast erwürgt, er dachte, er hätte ihm Geld gestohlen, aber es war im Safe im Zimmer. Es gab auch einen Fall, bei dem ein Söldner auf dem Bett auf Toilette ging – das Zimmermädchen wollte das nicht putzen.“

Inwieweit die Aufnahme in dem Video und die Beschuldigungen echt sind, lässt sich nicht unabhängig überprüfen. Doch die Kämpfer der Wagner-Gruppe, die einst von Jewgeni Prigoschin gegründet und geführt worden war, gelten als äußerst brutal. Fast eineinhalb Jahre wurden die Söldner im Ukraine-Krieg an der Front eingesetzt und waren in den harten Schlachten um das Asow-Werk in Mariupol oder Bachmut involviert.

Vorfall mit Sledgehammer: Wagner-Söldner für ihre Brutalität im Ukraine-Krieg bekannt

Dabei gingen sie nicht zimperlich vor. Kommandeure schickten im Ukraine-Krieg für Russland ihre Kämpfer aufgeputscht mit Drogen wie Zombies in den Kampf, mitunter gingen sie untereinander aufeinander los und erschlugen sich mit einem Vorschlaghammer („Sledgehammer“). Dass die Prigoschin-Truppe monatelang die Verluste in den eigenen Reihen ausglich, in dem sie Strafgefangene als neue Söldner rekrutierte, hat die Situation nicht besser gemacht. Viele Militärbeobachter warnten damals, dass die Häftlinge nach ihrem Fronteinsatz für die russische Gesellschaft ein Problem werden könnten. Denn Russlands Präsident Wladimir Putin hatte den Wagner-Häftlingen die Freiheit im Gegenzug für den Kriegsdienst versprochen – per Dekret.

Grundsätzlich scheinen die Fronterlebnisse die Soldaten immer brutaler zu machen. Kürzlich veröffentlichte die russische Online-Zeitung The Insider einen Bericht über die Bordelle im ukrainisch-russischen Grenzgebiet. Darin beschwerten sich viele Prostituierten über die gewalttätigen Soldaten der russischen Armee.

Die Wagner-Söldner sollen nun in die reguläre Armee Russlands integriert werden. Denn bei Putin sind sie in Ungnade gefallen. Nachdem Söldner-Boss Prigoschin lange als enger Verbündeter gegolten hatte, kam es im Streit um Rekruten und Waffen zum Bruch zwischen den beiden. Der Streit gipfelte in einem vermeintlichen Aufstand der Söldner, der jedoch unter Vermittlung von Belarus-Machthaber Alexander Lukaschenkow gestoppt wurde.

Nach gestoppten Aufstand: Wagner-Söldner weiter in Polen oder Afrika aktiv?

Mittlerweile sollen sich Prigoschin und viele seiner Kämpfer in Belarus im Exil befinden. Inwieweit die Truppe aber noch aktiv ist und ob sie weiterhin Aufträge ausführen, darüber gibt es in diesen Tagen viel Gemunkel. Spekuliert wird, dass die Söldner auch weiterhin die russischen Interessen in Afrika verteidigen oder dass die Gruppe Angriffe von Belarus aus auf die Ukraine oder vielleicht sogar Polen planen könnte. Bewiesen ist davon aber nichts. (jkf)