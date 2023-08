Wagner-Bluff Lukaschenkos? Experte hat Prigoschin-These – „Kennen Putins Rachsucht“

Von: Patrick Mayer

Alexander Lukaschenko droht Polen mit den Wagner-Söldnern in Belarus. Ein Experte erklärt, warum deren Chef Jewgeni Prigoschin vielmehr Wladimir Putin fürchten muss.

München/Minsk/Moskau – Polen und Litauen sorgen sich wegen der in Belarus stationierten Wagner-Söldner. Zuletzt marschierte ein Trupp aus angeblich 100 Mann der Privatarmee (PMC) zur belarussischen Großstadt Grodno (rund 380.000 Einwohner), die nur etwa 15 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt liegt.

Wagner-Söldner an der Nato-Ostflanke: Polen und Litauen sind in Sorge

„Die Wagner-Gruppe ist äußerst gefährlich, und die Einheiten dieser Gruppe sind an der Ostflanke der Nato stationiert, um diese zu destabilisieren“, erklärte der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki am Donnerstag (3. August). Gemeinsam mit dem litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda hielt Morawiecki eine Pressekonferenz in Suwalki im polnisch-litauischen Grenzgebiet.

Der dortige, knapp 100 Kilometer lange Korridor gilt als Schwachstelle der Verteidigungsallianz, weil er an der belarussischen Grenze beginnt und an der russischen Exklave Kaliningrad endet. Wie groß ist die Gefahr durch die Wagner-Söldner? Ein Osteuropa-Experte beschwichtigt mit Blick auf den Chef der PMC, Jewgeni Prigoschin.

Politisch unter Druck: Belarus-Machthaber Alexander Lukaschenko (li.) und Kreml-Chef Wladimir Putin (Mi.), hier mit dem Gouverneur von St. Petersburg, Alexander Beglov. © IMAGO/Alexander Demianchuk

Konkret: Historiker Prof. Dr. Klaus Gestwa sieht die Wagner-Söldner nach dem gescheiterten Aufstand in Russland Ende Juni stark geschwächt. Seine These: Das Exil tausender PMC-Kämpfer in Belarus ist nur eine „Übergangslösung“ und ihr Chef Prigoschin muss wegen des Zorns von Kreml-Chef Wladimir Putin vielmehr um sein Leben fürchten.

Jewgeni Prigoschin und Wagner-Söldner: Experte glaubt an „Übergangslösung“ Belarus

„Prigoschin musste seine Meuterei letztlich abbrechen, weil er nicht die Unterstützung aus den Sicherheits- und Militärapparaten erhielt, die er sich gewünscht hatte und die ihm vorab wohl signalisiert worden war. Auf Dauer wäre seine Meuterei niedergeschlagen worden. Deshalb ging es diesen Deal ein, um sich und seine Truppen zu retten“, erklärt Gestwa im Interview mit fr.de von IPPEN.MEDIA: „Die Wagner-Einrichtungen und die Unternehmens Prigoschin werden jetzt aufgelöst. Prigoschin verliert damit seine ökonomische Machtbasis. Was aus ihm und seinen Kämpfern werden wird, ist aktuell nicht abzusehen. Belarus scheint nur eine Übergangslösung zu sein.“

Wir kennen Putins Rachsucht. Deshalb ist zu vermuten, dass Prigoschin seine Lebenszeit drastisch reduziert hat.

Historiker Gestwa gilt als sehr gut informiert. Der 60-jährige Wissenschaftler forscht und lehrt seit Langem an der Universität Tübingen in osteuropäischer Geschichte und studierte einst selbst in Moskau sowie in Sankt Petersburg. Auch während des Ukraine-Kriegs hält Gestwa informelle Kontakte nach Russland.

Wladimir Putin: Moskau-Machthaber laut Historiker durch Prigoschin-Rebellion geschwächt

Die Prigoschin-Rebellion habe auf einen Wandel in den russischen Streitkräften gezielt, nicht auf einen Machtwechsel im Kreml, erklärt Gestwa weiter und meint: „In der für Russland typischen Politik der Halbstarken ging es darum, den unmittelbaren Kontrahenten einen auszuwischen und so seinen Teil vom Kuchen zu vergrößern. Hier werden Rivalitäten ausgetragen, aber nicht der Putinismus als solches in Frage gestellt. Das hat vieles gemein mit Revierkämpfen unter Mafiosi und demonstriert eindrucksvoll die zunehmende Dysfunktionalität des Putin-Regimes.“

Jewgeni Prigoschin: Nimmt Wladimir Putin Rache am Wagner-Chef?

Dennoch glaubt der Osteuropa-Experte, dass die Wagner-Privatarmee und nicht zuletzt Prigoschin stark unter Druck stehen, anstatt dass sie militärischen Druck ausüben können. „Wir kennen Putins Rachsucht. Deshalb ist zu vermuten, dass Prigoschin seine Lebenszeit drastisch reduziert hat. Noch ist ein Anschlag auf ihn aber politisch riskant, weil er weiter Fürsprecher in den russischen Sicherheitsapparaten hat“, sagt Gestwa fr.de: „Aber die Zeit, ihm mit geheimdienstlichen Mitteln nach dem Leben zu trachten, wird kommen. Wenn Putin jemandem Verrat unterstellt, hat das mittel- oder langfristig Konsequenzen für die davon Betroffenen.“

Aus Sorge vor den Wagner-Söldnern hatte die polnische Regierung aus Warschau zusätzlich 500 Polizistinnen und Polizisten, darunter auch eine Anti-Terror-Einheit, an die Grenze zu Weirussland geschickt. Sie sollen die 5000 Grenzschützerinnen und Grenzschützer des Landes sowie 2000 Soldatinnen und Soldaten verstärken, die derzeit an der Grenze stationiert sind.

Wagner-Gruppe: Belarus-Machthaber Lukaschenko droht Polen mit Söldnern

Die staatliche belarussische Nachrichtenagentur Belta zitierte daraufhin Minsk-Machthaber Alexander Lukaschenko laut Reuters am Dienstag (1. August) mit den Worten, die Polen „sollten dafür beten, dass wir sie (die Wagner-Söldner, d. Red.) festhalten und für sie sorgen. Sonst wären sie ohne uns durchgesickert und hätten Rzeszow sowie Warschau in nicht geringem Ausmaß zerstört. Sie sollten mir also keine Vorwürfe machen, sie sollten sich bedanken“. (pm)