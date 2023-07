Trotz Meuterei weiter begehrt: Wagner-Söldner werden an allen Fronten eingesetzt

Von: Felix Busjaeger

Die Gruppe Wagner ist für Russland weiter im Einsatz. Die Söldner sind wichtiges Rückgrat für Putins Interessen. (Archivbild) © Uncredited/French Military/AP/dpa

Der Wagner-Aufstand in Russland liegt zwei Wochen zurück. Die Zukunft der Söldner und von Prigoschin war ungewiss. Doch Putin braucht sie im Ukraine-Krieg.

Minsk/Moskau – Afrika, Syrien oder die Ukraine: Seit Jahren sind die Wagner-Söldner von Jewgeni Prigoschin die Männer fürs Grobe, um die Interessen Russlands durchzusetzen. Das hat sich offenbar auch nicht durch den gescheiterten Wagner-Putsch geändert. Während sich weltweit gefragt wird, wo Prigoschin ist und es immer wieder Gerüchte über seinen Verbleib gibt, scheint die Zukunft von Wagner erstmal gesichert – obwohl es im Kreml wegen der Söldner gewaltig brodelt.

Wagner und Prigoschin nach Aufstand beliebt: Putin braucht Söldner wegen des Ukraine-Kriegs

Wenige Hundert Kilometer trennten Prigoschin auf seinem Marsch von Moskau, doch am Ende war der Wagner-Aufstand in Russland dann doch abgebrochen worden. Die genauen Gründe sind weiterhin unklar, Gerüchte gab es zur Genüge. Die Zukunft für die Wagner-Söldner, die im Ukraine-Krieg von Wladimir Putin häufig an vorderster Front eingesetzt wurden, schien ungewiss. Doch schon wenige Tage nach dem Aufstand empfing der russische Präsident seinen Ex-Vertrauten Prigoschin mit seinen Kommandeuren im Kreml und besprach offenbar den weiteren Einsatz der Truppe.

Zwar liegt der 24. Juni, der Tag des Wagner-Aufstands in Russland, noch nicht weit in der Vergangenheit, dennoch sollen Wagner-Kämpfer beinahe wieder so eingesetzt werden, als wäre nichts gewesen. Der offizielle Einsatz lautet: Abseits der Schauplätze des Ukraine-Kriegs werden Wagner-Kämpfer in Belarus stationiert, um die Armee von Alexander Lukaschenko auszubilden. Nun wurde bekannt, dass dies nicht ihre einzige Aufgabe ist.

Kein Putsch in Russland: Gruppe Wagner kämpft weiter in Afrika und hat Mission in Belarus

Wie die Deutsche Presse-Agentur unter Beruf auf Investigativjournalisten der russischen Enthüllungsplattform Dossier.Center berichtet, soll Prigoschins Flugzeug seit dem gescheiterten Putsch der Gruppe Wagner, der auch Auswirkungen auf den Fortschritt der russischen Soldaten im Ukraine-Krieg hatte, zwischen Afrika, Russland und Belarus pendeln. Darauf deuten ausgewertete Daten hin. Der Wagner-Chef selbst soll sich allerdings in St. Petersburg aufhalten und von dort agieren. Die Journalisten zeigten sich davon überzeugt, dass Prigoschin die Geschäfte des Kreml in Afrika weiter steuern würde.

„Die Militärpräsenz in den afrikanischen Staaten bleibt im geopolitischen Interesse des Kreml“, heißt es bei Dossier.Center. Prigoschin könne so am Ende als Sieger dastehen, der nicht nur sein Leben, sondern auch den harten Kern seiner Söldner gerettet habe. „Die von ihm gegründete Marke Wagner wird vorerst weiterleben.“

Zukunft von Wagner: Prigoschin ist für Putin weiter wichtig – auch wegen des Ukraine-Kriegs

Die kurzfristige oder mittelfristige Zukunft der Wagner-Gruppe und Prigoschin scheint damit gesichert. Der Grund ist naheliegend: In Zeiten des Ukraine-Kriegs sichern die Söldner wichtige Einkommensquellen für Russland. Libyen, Mali, die Zentralafrikanische Republik, Mosambik, Madagaskar und der Sudan gehören zu den Staaten, die Wagner bereits in der Vergangenheit etwa mit Söldnern oder Desinformationsexperten versorgte. Im Gegenzug gab es Rohstoffe – darunter Gold und Diamanten. Vermutet wurde laut Deutscher Presse-Agentur auch, dass Russland damit seine Kriegskassen füllt.

Für den Fortschritt im Ukraine-Krieg ist ein beständiger Geldfluss für Putin weiter essenziell. „Da die turbulente Zeit mit den Gesprächen zwischen Putin und Prigoschin abzuflauen scheint, werden die Operationen von Wagner in Afrika wahrscheinlich ohne größere Veränderungen fortgesetzt“, erklärte Westafrika-Experte Mucahid Durmaz der Sicherheitsberatungsfirma Verisk Maplecroft. „Selbst im unwahrscheinlichen Fall einer Auflösung von Wagner wird Russland in der Lage sein, seinen Kundenländern alternative private Militärfirmen anzubieten.“

Putin setzt weiter auf Prigoschin: Wagner nach Aufstand auf Missionen – in Russlands Armee droht Ärger

Während Putin also weiter auf Prigoschin und Wagner setzt, scheint sich der Frust in seiner Armee weiter aufzustauen. Nach Einschätzung des britischen Geheimdiensts sind mehrere Offiziere in der russischen Armee unzufrieden mit der militärischen Führung. Noch vor der Entlassung von General Iwan Popow gab es wohl ähnliche Äußerungen, wie sie Prigoschin vor seinem Aufstand gegen Putin getätigt hatte. Der Wagner-Chef hatte immer wieder Führungsschwäche, Chaos und Unfähigkeit unter Verteidigungsminister Schoigu angeprangert. (fbu mit dpa)