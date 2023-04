Waffen aus der Türkei? Militär-Dokumente enthüllen Details über Wagner-Pläne

Von: Bona Hyun

Wagner-Söldner wollten wohl für den Ukraine-Krieg Waffen aus der Türkei kaufen. © Ministry Of Defence Crown Copyri/dpa/ITAR-TASS/imago (montage)

Verbreitete US-Geheimdokumente sollen Details über Pläne der Wagner-Gruppe enthüllen. Demnach versuchten sie, Waffen aus der Türkei zu kaufen.

Kiew – Die Verbreitung weiterer Geheimdokumente im Internet versetzte die USA in Alarmbereitschaft. Das US-Justizministerium leitete eine Untersuchung ein. „Wir haben uns mit dem Verteidigungsministerium in dieser Sache ausgetauscht und eine Untersuchung begonnen“, sagte ein Sprecher des Justizministeriums in Washington der Nachrichtenagentur AFP.

Das Pentagon hatte bereits am vergangenen Freitag (7. April) erklärt, das Durchsickern der Dokumente zu überprüfen. Nach neuen Erkenntnissen sollen die Dokumente auch Details von Militär-Plänen der berüchtigten Wagner-Gruppe enthalten.

Aus den Dokumenten geht laut der US-Zeitung Washington Post unter anderem hervor, dass die Vereinigten Staaten Zugang zu den internen Plänen der berüchtigten russischen Wagner-Gruppe erhalten. Demnach hat Jewgeni Prigoschins Wagner-Gruppe versucht, Waffen aus der Türkei zu kaufen.

Den Dokumenten zufolge haben sich Wagner-Mitarbeiter Anfang Februar mit türkischen Kontakten getroffen, um Waffen und Ausrüstung aus der Türkei für Wagners Aktivitäten in Mali und der Ukraine zu besorgen. Malis Militärjunta Assimi Goïta soll „bestätigt haben, dass Mali im Auftrag von Wagner Waffen aus der Türkei erwerben könnte“. In dem Bericht wurde eine Variante des Namens der Wagner-Gruppe verwendet.

Sollte Wagner Unterstützung aus der Türkei bekommen? Regierung verweigert Statement

Aus den Dokumenten wird laut der Washington Post allerdings nicht ersichtlich, was die türkische Regierung über die Bemühungen von Wagner gewusst haben könnte oder ob sich diese als erfolgreich erwiesen. Zumindest gibt es Bericht über die Lieferung von Technologien für die Waffenindustrie aus der Türkei. Sollten die Enthüllungen wahr sein, wären sie besonders vor dem Hintergrund brisant, dass die Türkei weiterhin die Nato-Aufnahme Schwedens blockiert und damit die Norderweiterung bremst. Eine Sprecherin der türkischen Regierung sowie die malische Botschaft in Washington reagierten bislang nicht auf Anfrage der US-Zeitung.

Aus den durchgesickerten Dokumenten soll ebenfalls hervorgehen, dass das russische Militär von Privatsoldaten der Wagner-Gruppe stark abhängig geworden ist. Prigoschin selbst hatte zuletzt mehrfach betont, dass ein Abzug der Wagner-Truppe verheerende Folgen für den Kreml haben würde. Wie in dem Bericht über die Treffen der Söldner mit der Türkei sollen die Quellen unter anderem über elektronische Abhörmaßnahmen an die Informationen gelangt sein.

Datenleak in den USA: Sensible Ukraine-Dokumente kursieren im Netz

Zuletzt waren nach und nach eine Reihe von geheimen Regierungsdokumenten auf Online-Plattformen wie Twitter, Telegram oder Discord aufgetaucht. Darunter waren laut einem Bericht der New York Times vom vergangenen Donnerstag geheime Dokumente zu Plänen der USA und der Nato, die Ukraine bei der Vorbereitung einer Frühlingsoffensive gegen Russland zu unterstützen. Die Dokumente sollen der Zeitung zufolge Details über Waffenlieferungen, Bataillonsstärken und andere sensible Informationen enthalten. Laut der New York Times wurden die Dokumente über prorussische Kanäle verbreitet.

US-Regierungsmitarbeiter sagten der Washington Post, dass einige der Unterlagen offenbar manipuliert worden seien. Viele der Dokumente stünden aber im Einklang mit den Berichten des US-Auslandsgeheimdienstes CIA zur internationalen Lage, die für Führungsebenen des Weißen Hauses, des Pentagons sowie des Außenministeriums bestimmt seien. Experten warnten, dass einige der Dokumente im Rahmen einer russischen Desinformationskampagne gezielt verfälscht worden sein könnten. So seien höhere Todesopfer unter den ukrainischen Truppen und zugleich niedrigere russische Verluste angegeben worden. (bohy)