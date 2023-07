War Prigoschin gar nicht in Belarus? Wagner-Chef soll Doppelgänger eingesetzt haben

Von: Victoria Krumbeck

Prigoschin soll sich nach dem Wagner-Aufstand in Belarus aufgehalten haben. Nun befindet er sich aber offenbar in Russland. Hat er Doubles eingesetzt?

München/St. Petersburg - Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin hat nach dem 24-Stunden-Aufstand seiner Söldner Zuflucht in Belarus gesucht - davon ging die Welt zunächst aus.

Doch dann sagte der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko auf einer Pressekonferenz, dass sich Prigoschin nicht in seinem Land befände. Seit dem Wagner-Aufstand wurde Prigoschin in der Öffentlichkeit offenbar auch nicht mehr gesehen. US-Beamte gehen jetzt davon aus, dass Prigoschin Doubles verwendete, um seinen wahren Standort zu verheimlichen.

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin blickt aus einem Militärfahrzeug auf einer Straße in Rostow am Don. © dpa/AP

Lukaschenko über Prigoschin-Aufenthaltsort: „Er ist nicht in Belarus“

„Was Prigoschin betrifft, so ist er in St. Petersburg. Er ist nicht in Belarus“, sagte Lukaschenko am Donnerstag (6. Juli) vor ausländischen Journalisten in Minsk, wie die AFP berichtete. Der belarussische Präsident könne „mit Sicherheit“ sagen, dass Prigoschin auf freiem Fuß sei. „Ich habe gestern mit ihm telefoniert“, fügte er hinzu. Mitglieder der Wagner-Gruppe sollen laut Lukaschenko in ihren Lagern geblieben sein, vermutlich in der ostukrainischen Region Luhansk.

Damit bleibt offen, ob Prigoschin nach dem gescheiterten Putschversuch überhaupt in Belarus war. Ein anonymer Pentagon-Beamter sagte jetzt der New York Times, dass sich Prigoschin seit dem Aufstand größtenteils zwischen Moskau und St. Petersburg aufgehalten haben. Der Wagner-Chef soll außerdem Doubles verwendet haben, um seine Bewegungen zu verheimlichen. Einblicke gab es jetzt in seine Villa: Verschiedenste Waffen, Pässe und einige Perücken waren dort zu sehen.

Hält sich Prigoschin in Russland auf? - Kreml äußert sich

Der Kreml bestätigte die Behauptung, dass sich Prigoschin in Russland aufhalten soll, nicht. „Wir folgen seinen Bewegungen nicht. Wir haben weder die Fähigkeit noch den Willen dazu“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow laut New York Times am Donnerstag (6. Juli) vor Reportern. Auch das unabhängige russische Medium Fontanka berichtete, dass Prigoschin Anfang der Woche in St. Petersburg war.

Augenzeugen sollen Prigoschin in seiner Heimatstadt gesehen haben, wie der Tagesspiegel berichtete und sich auf Fontanka bezog. Dort soll er Waffen eingesammelt haben, die russischen Behörden während einer Durchsuchung in seinem Landhaus beschlagnahmten.

Prigoschin „ein freier Mann“ - Rächt sich Putin am Wagner-Chef?

Bei dem Telefonat zwischen Lukaschenko und Prigoschin soll es auch um die Zukunft Wagners gegangen sein. Prigoschin soll versichert haben, dass er und seine Gruppe „seine Pflichten gegenüber Russland so lange wie möglich erfüllen [werden]“, so Lukaschenko. Wo Wagner eingesetzt werde, hinge von der russischen Führung ab. Er fügte hinzu, dass Prigoschin „ein freier Mann [sei], aber was später passieren wird, weiß ich nicht“.

Lukaschenko erwartet nicht, dass der russische Präsident Wladimir Putin sich bald an Prigoschin rächen wird. „Glauben Sie, dass Putin nachtragend ist und ihn morgen töten wird? Nein, das wird nicht passieren“, sagte Lukaschenko bei der Pressekonferenz. Experten widersprechen jedoch seiner Vermutung. Sie glauben, dass Putin noch nicht mit Prigoschin fertig ist.

Im Ukraine-Krieg gehen unterdessen die Kämpfe an der Front weiter. (vk)