Nur Wagner wollte helfen – Präsident von Zentralafrika über Beziehungen zu Russlands Söldnerarmee

Von: Linus Prien

Wagner Soldaten tragen ihre Flagge im Ukraine-Krieg. © IMAGO/Ivan Rodionov

Nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Afrika kämpft die Söldnertruppe Wagner. In Zentralafrika kämpfen sie für den Präsidenten – erwarten jedoch auch große Entlohnung.

Bangui – Im Ukraine-Krieg agiert die Söldnertruppe Wagner als verlängerter Arm der russischen Armee. Vor dem Krieg in der Ukraine wurde die Privatarmee von Jewgeni Prigoschin jedoch auch immer wieder in anderen Regionen der Welt rekrutiert. Unter anderem in der Zentralafrikanischen Republik. Das berichtet der Präsident des afrikanischen Landes in einem Interview mit NBC.

Konkret ging es um 2016. Faustin-Archange Touadéra, der Präsident der Zentralafrikanischen Republik, war gewählt worden und sah sich mit Rebellen in seinem Land konfrontiert. Nach eigenen Angaben habe die ehemalige Kolonialmacht Frankreich seine Truppen allmählich aus dem Land abgezogen. Die einzige Option sei Moskau gewesen, welches Wagner-Soldaten entsandt.

Wagner Gruppe in Afrika: Söldnertruppe wird mit natürlichen Ressourcen bezahlt

„Ich konnte nicht einfach nichts tuend zusehen. Ich hatte alle meine Verbündeten um Hilfe gebeten, die USA und Frankreich. Ich musste die Bevölkerung beschützen. Ich musste unsere Institutionen beschützen. Hätte ich ernsthaft die Hilfe der einzigen, die uns bei Seite gestanden hätten, ablehnen sollen?“, sagte der Präsident des afrikanischen Landes.

Die Wagner Gruppe sollte jedoch auch großzügig entlohnt werden, für ihren Einsatz in der Republik. Konkret hatte das Land, welches über eine erhebliche Menge an Rohstoffen verfügt, der Gruppe den Abbau von Ressourcen im Land genehmigt. Das bestätigt auch ein UN-Funktionär, der mit dem Thema vertraut ist, wie NBC berichtet.

Wagner Gruppe in Afrika: Söldner beanspruchen Land in Afrika für sich

Ein Hauptfunktionär der Wagner Gruppe in Afrika, Vitali Perfilev, befindet sich auf einer Liste von Gesuchten der Europäischen Union. Dieser sei „für erhebliche Menschenrechtsverbrechen verantwortlich“. Die Wagner-Einheiten sollen auch in der Zentralafrikanischen Republik gegen Zivilisten vorgegangen sein, mitunter, da diese kleine Minen unterhielten.

Opfer der Wagner-Gruppe in Afrika berichteten, dass die Söldner ohne Skrupel das Land der Einheimischen für sich beanspruchen würden. Wer sich nicht an die Befehle der russischen Söldner halte, wird umgebracht, heißt es nach dem Bericht von NBC weiter. Die Angaben lassen sich jedoch nicht unabhängig überprüfen. (lp)