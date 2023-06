Anruf mitten in der Rebellion: Putin ließ Prigoschin angeblich abblitzen

Von: Patrick Mayer

Der nächste Akt einer Posse: Jewgeni Prigoschin soll während des Aufstands seiner Wagner-Söldner vergeblich versucht haben, mit Moskau-Machthaber Wladimir Putin zu telefonieren.

München/Moskau - ZDF-Journalistin Marietta Slomka brachte im „heute journal“ gewohnt scharfsinnig auf den Punkt, was nach dem vor Moskau gestoppten Wagner-Aufstand ein wesentliches Problem zwischen Söldner-Anführer Jewgeni Prigoschin und Kreml-Chef Wladimir Putin sein dürfte.

Aufstand der Wagner-Söldner: Prigoschin bekam Putin angeblich nicht ans Telefon

„Bemerkenswert ist, dass ihr Anführer, der berüchtigte Prigoschin, zuvor in einem Video quasi sämtlichen Behauptungen Putins widersprach, warum Russland gegen die Ukraine Krieg führt“, sagte die Nachrichten-Moderatorin und merkte an, dass unbekannt sei, „wie lange er am Leben bleibt“. Also Prigoschin.

Während Minsk-Autokrat Alexander Lukaschenko am Dienstag (27. Juni) berichtete, dass der Militärunternehmer in Belarus angekommen sei, werden immer mehr Details zum aberwitzigen russischen Schauspiel vom Wochenende bekannt. So soll Prigoschin angeblich während der Rebellion vergeblich versucht haben, Putin für ein Gespräch ans Telefon zu bekommen.

Machthaber in Moskau: der russische Präsident Wladimir Putin. © IMAGO / SNA

Die unabhängige russische Internetzeitung Meduza beruft sich auf namentlich nicht genannte Quellen aus dem Kreml, wonach Prigoschin angeblich probiert habe, „Putin anzurufen, aber der Präsident wollte nicht mit ihm sprechen“. Der Chef der Wagner-Söldner soll, nachdem Putin die Aufrührer zur Aufgabe aufgefordert hatte, indes gesagt haben: „Niemand wird sich auf Verlangen des Präsidenten, des FSB oder sonst jemanden stellen.“

Jewgeni Prigoschin: Wagner-Chef brach Aufstand gegen Regime von Wladimir Putin ab

Laut den Quellen von Meduza habe Prigoschin schließlich erkannt, dass „er zu weit gegangen war“ und „die Aussichten auf Fortschritte seines Aufstands düster waren“, weil sich Angehörige des russischen Militärs entgegen seiner Erwartungen nicht der Rebellion anschlossen. In der Nacht auf Samstag hatte die Wagner-Gruppe mit Tausenden Kämpfern Militäreinrichtungen in der südwestrussischen Großstadt Rostow am Don in ihre Gewalt gebracht, wo auch das Hauptquartier für den Ukraine-Krieg beheimatet ist.

Am Sonntag brachten die Wagner-Söldner dann den so betitelten „Marsch auf Moskau“ ab - angeblich auf Vermittlung Lukaschenkos. Und das wohl nur 200 Kilometer vor der russischen Hauptstadt. Russlands Sicherheitskräfte hätten „im Grunde einen Bürgerkrieg verhindert“, sagte Putin laut Berichten des Guardian und der Agentur Reuters anschließend in einer Ansprache vor rund 2.500 Uniformierten vor dem Kreml.

Zettelte in Südwestrussland einen kurzzeitigen Aufstand an: Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin. © IMAGO / ZUMA Wire

Wladimir Putin: Machthaber Russlands gilt nach Wagner-Aufstand als angezählt

Die negativen Nachrichten reißen für den, der das Blutvergießen lostrat, aber nicht ab. Während russische Truppen in Bachmut im ukrainischen Donbass vor der Einkesselung stehen, bleibt die Lage für Putin nach dem Wagner-Schock in Moskau ernst. „Er ist angezählt. Nicht nur vor der Weltöffentlichkeit, sondern auch vor seinem eigenen Volk. Jeder in Russland weiß, was los ist: Dass er nicht jener starke, unumstrittene Führer ist, der er immer vorgegeben hat zu sein“, erklärte der ehemalige deutsche Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch, im „heute journal“ des ZDF: „Wenn man in der russischen Politik eines nicht zeigen darf, dann ist es Schwäche.“ (pm)