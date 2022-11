Schwere Verluste für Russland: Selenskyj vermutet perfiden Plan

Von: Helena Gries, Karolin Schäfer, Nail Akkoyun

Russland muss im Ukraine-Krieg Rückschläge hinnehmen. Das ukrainische Verteidigungsministerium feiert die Erfolge mit einem Video auf Twitter: der News-Ticker.

+++ 22.30 Uhr: Laut Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erleidet Russland derzeit schwere Verluste bei Kämpfen im Donbass, insbesondere in der Region Donezk. Dies dürfe jedoch nicht unterschätzt werden, da es zu neuen militärischen Überlegungen von Seiten Russlands führe, so Selenskyj. Russland bereite aktuell neue Attacken auf ukrainische Infrastruktur vor. Er gehe davon aus, dass Russland seine Streitkräfte für eine mögliche Wiederholung der Massenangriffe auf die Infrastruktur zusammenziehe. Selenskyjs Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

Wolodymyr Selenskyj bei einer Rede in Kiew . © Ukrainian President Press Office / Imago Imahes

+++ 20.30 Uhr: Offenbar sind 60 Prozent der russischen Verluste im Ukraine-Krieg auf Eigenbeschuss zurückzuführen. Die verschiedenen Einheiten sind laut Berichten schlecht organisiert.

+++ 15.00 Uhr: In einem aktuellen Video, welches am Samstag (5. November) vom offiziellen Account des ukrainischen Verteidigungsministeriums auf Twitter gepostet wurde, ist ein Präzisionsangriff der ukrainischen Streitkräfte auf einen Konvoi aus drei russischen Panzern sowie die anschließende Flucht russischer Soldaten zu sehen. Die Aufnahmen zeigen drei russische Panzer aus der Vogelperspektive. Bei einem der Panzer kommt es nach Beschuss durch ukrainische Streitkräfte zur Explosion. Im weiteren Verlauf des Videos sind russische Soldaten zu sehen, die Schutz in einem nahe gelegenen Wald suchen. Anschließend gehen auch die beiden anderen Panzer in Flammen auf. Zu dem Video schrieb das ukrainische Verteidigungsministerium bei Twitter nur den Text: „Strike“. Bis Sonntagmittag (6. November) wurde das Video fast 500.000 Mal aufgerufen.

Ukrainische Streitkräfte zerstören drei russische Panzer, das ukrainische Verteidigungsministerium hat dazu ein Video auf Twitter veröffentlicht. (Archivfoto) © Daniel Carde/dpa

News zum Ukraine-Krieg: Generalstab veröffentlicht Zahlen zu russischen Verlusten

+++ 12.30 Uhr: Die ukrainische Luftwaffe hat offenbar sieben russische Stellungen im Gebiet Luhansk getroffen. Das berichtet Kyiv Independent mit Bezug auf den Gouverneur des Gebiets, Serhij Haidai. Das ukrainische Militär habe demnach in sechs Gebieten russische Waffen und militärische Ausrüstung sowie einen russischen Luftverteidigungsstandort zerstört. Zudem seien bei den Angriffen russischen Soldaten getötet worden.

Der ukrainische Generalstab hat derweil neue Zahlen zu russischen Verluste veröffentlicht. Demnach sollen mehr als 400 russische Soldaten im Vergleich zum Vortag im Ukraine-Krieg gefallen sein.

Soldaten: 75.930 (+490 zum Vortag)

75.930 (+490 zum Vortag) Flugzeuge: 277 (+0)

277 (+0) Hubschrauber: 260 (+0)

260 (+0) Panzer: 2765 (+7)

2765 (+7) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 5611 (+10)

5611 (+10) Artilleriesysteme: 1781 (+5)

1781 (+5) Luftabwehrsysteme: 202 (+0)

202 (+0) Mehrfachraketenwerfersysteme: 391 (+0)

391 (+0) Autos und andere Fahrzeuge: 4184 (+0)

4184 (+0) Schiffe: 16 (+0)

16 (+0) Unbemannte Kampfdrohnen: 1465 (+15)

1465 (+15) (Stand: Sonntag, 6. November 2022)

Die Angaben zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg stammen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml selbst macht nur sehr wenig Angaben zu eigenen Verlusten.

+++ 9.15 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs haben Soldaten in der Ukraine in letzten 24 Stunden 14 russische Angriffe in den Oblasten Charkiw, Luhansk, Donezk und Saporischschja abgewehrt. Das ukrainische Operationskommando „Süd“ berichtete zudem, dass die ukrainische Armee 57 russische Truppen getötet und zwei Panzer, zwei großkalibrige Haubitzen und drei gepanzerte Fahrzeuge zerstört habe.

News zum Ukraine-Krieg: Schwere russische Verluste in Luhansk

Update vom Sonntag, 6. November, 7.35 Uhr: Dem unabhängigen, russischen Medienunternehmen Verstka zufolge sind Hunderte russische Soldaten nahe der Stadt Makijiwka in der Region Luhansk getötet worden. Angehörige von Mobilisierten aus der Region Woronesch berichteten zudem von Soldaten, die an die Front geworfen wurden, von großen Verlusten und fliehenden Kommandeuren in den Kämpfen bei Swatowo – ebenfalls in der Region Luhansk.

Medienberichten zufolge sollen bei Makijwka lediglich 41 von 570 überlebt haben. Die genaue Zahl der Opfer konnte bislang nicht verifiziert werden. Aktuell wird die Situation weiter untersucht.

Verluste im Ukraine-Krieg: Kiew sammelt Panzer für neue Offensive

+++ 22.15 Uhr: Die Kämpfe in der Ukraine gehen unverändert weiter. Besonders rund um die Stadt Cherson im Süden des Landes lieferten sich am Samstag (05. November) ukrainische und russische Truppen schwere Gefechte. Entlang der Front habe es schwere Artilleriebeschüsse gegeben, hieß es aus Moskau. Zudem habe man größere Truppenverlegungen und Bewegungen ukrainischer Panzer registriert. „Offenbar bereiten die ukrainischen Truppen einen neuen Angriff vor“, spekulierte der von Russland eingesetzte Vize-Verwaltungschef der besetzten Region, Kirill Stremoussow.

Das ukrainische Militär hatte ebenfalls von schweren Kämpfen in der Region berichtet. Ziel sei es nach eigenen Angaben, die Region komplett zu befreien. Erste Erfolge wurden bereits gemeldet. Cherson gilt als einzige Gebietshauptstadt, deren Kontrolle Kiew kurz nach der russischen Invasion verloren hatte. Im September wurde die Oblast zu russischem Staatsgebiet annektiert.

News zum Ukraine-Krieg: Russland erleidet Verluste

Update vom Samstag, 05. November, 20.25 Uhr: Russland muss erneut Verluste im Ukraine-Krieg einstecken. Besonders die Region Cherson ist hart umkämpft. Die ukrainischen Truppen versuchen, die Oblast zurückzuerobern. So seien in den vergangenen 24 Stunden neun von Russland besetzte Siedlungen, militärische Ausrüstung sowie ein Munitionsdepot angegriffen worden, teilte der ukrainische Generalstab bei Facebook mit. Russland versuche währenddessen eroberte Gebiete zu halten und die Offensive der Ukraine einzudämmen, vor allem in Richtung Bachmut, Awdijiwka und Novopavlovka, hieß es seitens des Generalstabs.

Bisher sei es der russischen Armee aber nicht gelungen, von den USA bereitgestellte HIMARS-Raketenwerfer zu zerstören, berichtete Politico unter Berufung auf einen Pentagon-Beamten. 20 solcher hochpräzisen Raketen haben die USA bereits an die Ukraine geliefert, weitere sollen folgen. Das ukrainische Militär setzt sie vor allem für Angriffe auf russische Munitionslager und Versorgungsrouten ein, informierte Kyiv Independent.

Verluste in Russland im Ukraine-Krieg: Putin reagiert und mobilisiert Gefängnisinsassen

Erstmeldung vom Samstag, 05. November: Kiew – Fehlende Ausrüstung, keine Landgewinne und ein desolates Bild russischer Soldaten – für Kremlchef Wladimir Putin läuft im Ukraine-Krieg vieles nicht so wie geplant. Die Verluste für Russland stapeln sich. Auch die Teilmobilisierung brachte nicht den gewünschten Erfolg. Tausende flohen vor dem Einsatz an der Front.

Nun ließ sich Putin etwas Neues einfallen – mit der Hoffnung, das Blatt doch noch zu wenden. Der Präsident unterzeichnete am Freitag (04. November) ein Dekret, das die Einberufung von Schwerverbrechern im Ukraine-Krieg ermöglichen soll.

Verluste im Ukraine-Krieg: Putin mobilisiert Häftlinge

Künftig werden also Menschen an die Frontlinie in der Ukraine geschickt, die bereits im Gefängnis saßen oder deren rechtskräftige Verurteilung noch aussteht, berichtete der US-Sender CNN. Demnach könnten russische Bürger, die wegen Mordes, Raub, Drogenhandel oder anderen schweren Straftaten verurteilt wurden, zum Militärdienst eingezogen werden.

Dies ermögliche die Mobilisierung von tausenden Männern, denen der Wehrdienst bisher verwehrt blieb, schrieb CNN. Ausgenommen seien allerdings Kriminelle, die wegen Pädophilie, Entführung, Terrorismus, Spionage oder Hochverrats verurteilt wurden. Bereits Ende Oktober hatte die Duma einen entsprechenden Gesetzentwurf formuliert. Die Zustimmung von Putin stand noch aus. (kas/nak/hg mit dpa/AFP)