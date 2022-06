Donald Trump Jr. offenbar verprügelt: Video zum Amoklauf an US-Grundschule war wohl Auslöser

Von: Lucas Maier

Donald Trump Jr. verprügelt: Ein Video zu dem Amoklauf von Uvalde war der Auslöser. (Archivfoto) © Robin Rayne / Imago Images

Der Sohn des Ex-Präsidenten Donald Trump, sorgt mit einer Video-Botschaft zum Uvalde-Massaker (USA) für Empörung.

New York – Nach dem Amoklauf an einer Grundschule in den USA, hat sich nun auch Donald Trump Jr. zu Wort gemeldet. Der 44-jährige Sohn des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, hat ein Videobotschaft auf Facebook veröffentlicht.

Trump Jr. sagte in dem Video, welches bereits am Samstag (28. Mai) veröffentlicht wurde, dass der Massenmörder von Uvalde mit jeder Art Waffe hätte töten können, ein Schläger hätte ausgereicht. Bei dem Amoklauf wurden 21 Menschen erschossen, 19 davon waren Kinder. Nach seiner „geschmacklosen“ Video-Tirade soll Trump Jr. dafür sogar verprügelt worden sein, das zumindest schreibt Independent.co.uk.

Donald Trump Jr.: „Es ist ja die Waffe und nicht der Soziopath, der sie schwingt“.

Zu Beginn seines Videos kommentiert Trump Jr. ein Zeitungszitat der Mutter des 18-jährigen Schützen von Uvalde. Danach setzt er allerdings schnell zu einer allgemein „Kritik“ gegen eine Gesellschaft an, in der es nach seiner Aussage „immer eine Ausrede gibt“. Man dürfte ja in der heutigen zeit nichts mehr gegen solche Täter sagen, weil man sonst Sozial geächtet werden würde, so Trump Jr.. „Es ist uns nicht erlaubt, etwas dazu zu sagen“, so Donald Trump Jr. wörtlich und weiter: „Wir wissen doch alle wie es wirklich läuft.“

So viele Amokläufe gab es in den USA 2022 (Stand: 31. Mai):

Insgesamt: Seit Beginn des Jahres gab es 269 Amokläufe in den USA.

Seit Beginn des Jahres gab es 269 Amokläufe in den USA. Pro Tag: Wenn man das auf den Tag runterrechnet, sind das 1,78 Amokläufe pro Tag.

Wenn man das auf den Tag runterrechnet, sind das 1,78 Amokläufe pro Tag. Verletzte: Durch die Amokläufe sind im Jahr 2022 bisher 1107 Menschen verletzt worden.

Durch die Amokläufe sind im Jahr 2022 bisher 1107 Menschen verletzt worden. Tote: Durch die Amokläufe sind im Jahr 2022 bisher 314 Menschen getötet worden

Durch die Amokläufe sind im Jahr 2022 bisher 314 Menschen getötet worden Quelle: massshootingtracker.site

Aufgehängt sind seine Aussagen daran, das die Mutter des Schützen gegenüber der New York Post gesagt haben soll, das ihr Sohn „seine Gründe dafür gehabt haben wird und das man ihn nicht verurteilen solle“. Auch die aktuelle Diskussion über Waffenbesitz in den USA, lässt Trump Jr. nicht unkommentiert. „Es ist ja die Waffe und nicht der Soziopath, der sie schwingt“. Sein Vater, Donald Trump, hatte nach dem Amoklauf mehr Waffen an Schulen gefordert.

Video: Donald Trump Jr. sorgte bereits zuvor mit einem Waffe-Video zu Corona für Empörung

Trump zu Waffen in den USA: „Waffen wird die Schuld zugeschoben“

Der 18-Jahre alte Attentäter von Uvalde konnte problemlos zwei AR-15-Gewehre und mehr als 1.000 Schuss Munition erwerben. Expert:innen sprechen bei Waffen dieses Typs auch von sogenannten „Kriegswaffen“, weiß euronews.com. Den Waffen würde die Schuld zugeschoben werden, damit keiner Verantwortlich gemacht werden muss, so Trump Jr. in seinem Video.

Die Gründe für die Tat verortet der Sohn des Ex-Präsidenten bei einer „drogenabhängigen Mutter“, einem „vermissten Vater“ oder den „Indoktrinationsprogrammen in den Schulen“ beziehungsweise den „verrückten Lehrer:innen“. Drogenprobleme in der Familie sind bisher nicht bekannt. Der Jugendliche, der bei seiner Oma gelebt haben soll, wurde offenbar in der Schule gemobbt. Das die Familie nicht viel Geld hatte, soll hierfür einer der Gründe gewesen sein, das berichten mehrere US-Medien, wie CNN. (lm)