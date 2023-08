Rätselraten um ukrainische Geheimwaffe: Harpoon-Raketenwerfer bedrohen russische Marine

Von: Stefan Schmid

Mit den Harpoon-Raketen hat die Ukraine ein Ass gegen die russische Marine auf der Hand. Die Abschussvorrichtungen unterliegen jedoch höchster Geheimhaltung.

Odessa – Trotz denkbar schlechter Anfangsbedingungen der heimischen Seestreitkräfte im Ukraine-Krieg, konnte die ukrainische Armee den russischen Angreifern bereits einige schmerzhafte Verluste zufügen. Verantwortlich dafür sollen unter anderem, laut einem vom Pressedienst der ukrainischen Marine veröffentlichten Video, die Harpoon-Schiffsabwehrraketen sein. Bis auf die Betonung der Erfolge, schweigt sich die Ukraine jedoch über alles aus, was das vom Westen gelieferte Waffensystem betrifft.

Russische Schwarzmeerflotte stark dezimiert

Schiffsabwehrraketen des Typs Harpoon, wie hier von den USA 2012 bei einem Test abgefeuert, setzt die Ukraine gegen russische Schiffe ein. © IMAGO/ABACA

Das auf YouTube zu sehende Video der ukrainischen Marine befasst sich speziell mit den durch die Seezielflugkörper erzielten Erfolgen. Oleksij Nejischpapa, Kommandeur der Seestreitkräfte, betont, dass sich das Verhältnis von 1:12 zugunsten der russischen Schwarzmeerflotte inzwischen auf ein 1:4 verringert hätte.

Verantwortlich für die Dezimierung des Feindes auf See soll neben dem ukrainischen Raketensystem Neptun auch das Küstenabwehrsystem Harpoon sein. Dabei ist wenig über die Raketen und deren Abschussvorrichtung bekannt. Nur so viel: Laut dem Portal Defense Express waren an der Lieferung vor über einem Jahr das Vereinigte Königreich, die Niederlande, Dänemark und die USA beteiligt. Darüber hinaus soll Spanien einige wenige Raketen übergeben haben, die je nach Typ bis zu über 300 Kilometer zurücklegen können.

Starke Geheimhaltung um Harpoon-Raketensystemen

Das ukrainische Militär agiert mit größter Vorsicht, wenn es um die Harpoon-Systeme geht. In dem bereits angesprochenen Video sind zwar immer wieder Abschüsse mit dem Raketenwerfer zu sehen, doch diese stammen nicht aus der Ukraine, sondern sind Einsätzen in anderen Ländern zuzuordnen. So ist nicht einmal sicher, wie die eingesetzten Abschussrampen der Raketen überhaupt aussehen.

Laut den Ausführungen von Defense Express, die sich auf „westliche Medien“ beziehen, soll es sich bei den Abschussvorrichtungen nicht um Serienmodelle handeln. Vielmehr soll eine improvisierte Lösung gewählt worden sein, womit der die Harpoon-Raketen nun abgefeuert werden. Der Vorteil liegt dabei auf der Hand: Russland kann, ohne Wissen um das Aussehen, die Vorrichtungen auf Satellitenbildern nicht identifizieren und damit nicht zielgerichtet ins Visier nehmen.

Russland behauptet, Harpoon-Systeme eliminiert zu haben

Somit sind die Harpoon-Systeme ein gut gehütetes Geheimnis der Ukraine, hinter das die Angreifer aus Russland lieber heute als morgen kommen wollen würden. Nach Bekanntgaben ukrainischer Nachrichtendienste sollen schon häufiger Spione aus Russland festgenommen worden sein, deren Ziel es war, den Standort der an den Küsten stationierten Raketenwerfer herauszufinden.

Angaben des russischen Verteidigungsministeriums zufolge ist Anfang August 2022 der Abschuss einer Vorrichtung zum Abschuss der Harpoon-Raketen gelungen. Unabhängig prüfen lassen sich diese Aussagen nicht. Ebenso wenig unabhängig verifizieren lassen sich die Aussagen des ukrainischen Kommandeurs Nejischpapa, der zu Protokoll gab, dass kurz nach der Lieferung der Raketen, mit ihnen im Juni 2022 der russische Schlepper „Vasili Bekh“ versenkt wurde.

Oleksij Nejischpapa berichtet in einem Video über die Erfolge der ukrainischen Schiffsabwehrraketen. Hier ist er beim nationalen Sicherheitsforum der Ukraine im Jahr 2021 zu sehen. © IMAGO / Ukrinform

Löchrige russische Schwarzmeerblockade

Die Schwächung der russischen Seeflotte ist nicht nur für den direkten Kriegsverlauf relevant, sondern auch im Angesicht des nicht weiter verlängerten Getreideabkommens. Speziell über Odessa belieferte die Ukraine weite Teile Afrikas mit überlebenswichtigen Getreide. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte zuletzt angekündigt, auch zivile Frachter im Schwarzen Meer angreifen zu wollen, sollten diese sich über die Aussetzung des Abkommens hinwegsetzen.

Diese Ankündigung scheint Russlands Marine allerdings entweder nicht vollumfänglich zu umsetzen können oder zu wollen. Drei Getreidefrachter konnten trotz der Blockade unbehelligt bis zum ukrainischen Donauhafen in Ismail vordringen und dort Getreide an Bord nehmen. (sch)